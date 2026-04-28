Сразу обозначим: этот онлайн — от лица «Баварии», команды, которая подходит к полуфиналу против действующего победителя Лиги чемпионов в максимально мощной форме. Если вы болеете за «ПСЖ» (или просто против Мюнхена), то переходите по этой ссылке, там трансляция с парижским уклоном.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:55 По всему периметру стадиона растянулись перфомансы, арена сегодня будет давить на «Баварию», но мюнхенцев так просто не напугать.

21:50 Отличная погода для футбола сегодня вечером в Париже. Как сообщает УЕФА, около 18 градусов на «Парк де Пренс», а поле в отличном состоянии.

Майкл Олисе на разминке uefa.com

21:45 «Бавария» стала чемпионом Бундеслиги, одержав 19 апреля победу над «Штутгартом» со счетом 4:2. Это 13-й титул баварцев за последние 14 сезонов и 35-е в целом. Подопечные Венсана Компани всё ещё претендуют на требл, обыграв «Леверкузен» в полуфинале Кубка Германии со счетом 2:0 в прошлую среду.

Игроки «Баварии» на разминке uefa.com

21:40 Стартовые составы команд:

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Дуэ, Кварацхелия, Невеш, Дембеле.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Та, Упамекано, Дэвис, Станишич, Павлович, Диас, Олисе, Мусиала, Кейн.

Мануэль Нойер на разминке globallookpress.com

21:30 Матч обслужит швейцарец Сандро Шерер. Ассистенты — Анхель Невадо и Гуадалупе Поррас Айюсо, четвёртый арбитр — Хесус Хиль Мансано. За ВАР отвечает Карлос дель Серро Гранде, ассистент ВАР — Гильермо Куадра Фернандес. Для «Баварии» это не новый арбитр: Шерер уже работал на двух матчах мюнхенцев в Лиге чемпионов — победа над «Локомотивом» (2:0) в сезоне-2020/21 и поражение от «Интера» (1:2) в сезоне-2024/25.

Сандро Шерер globallookpress.com

«Бавария»

В этом противостоянии многое будет зависеть от того, как мюнхенцы справятся с давлением «ПСЖ». Команда Луиса Энрике — одна из самых агрессивных по прессингу в турнире, и здесь ключевой вопрос не столько в контроле мяча, сколько в скорости принятия решений. «Бавария» уже показывала, что умеет проходить таких соперников, в том числе в матчах с «Реалом», где вертикальные атаки и быстрые переводы ломали давление.

При этом текущая форма говорит сама за себя: девять побед подряд во всех турнирах, серия без поражений с января и уверенный поход по сетке ЛЧ. Даже камбэк с «Майнцем» со счёта 0:3 хорошо подсвечивает состояние команды — она способна переворачивать игры даже без турнирной мотивации.

Ключевая фигура — Гарри Кейн, у которого уже 12 голов в турнире, а свои момент англичанин находит даже при плотной опеке. Но важно, что атака не завязана на одном игроке: Мусиала и Олисе дают креатив между линиями, Диас — глубину и растяжение обороны. В сумме это делает «Баварию» одной из самых вариативных атакующих команд турнира.

В матчах такого уровня игра без мяча часто решает всё. «Бавария» тоже активно прессингует и регулярно забивает после высоких отборов, но против «ПСЖ» важно не заигрываться и не оставлять пространство за спиной, особенно с учётом скорости атакующей линии соперника.

«ПСЖ»

Соперник максимально сложный. Действующий победитель турнира, который снова выходит на пик к решающей стадии. «ПСЖ» прошёл «Ливерпуль» и «Челси» с общей разницей 12:2 и в плей-офф стабильно забивает минимум два мяча. Едва ли кто-то может недооценить атакующий класс парижан после такого.

Главная угроза — интенсивность. Команда Луиса Энрике душит соперника прессингом, а затем быстро доставляет мяч в финальную треть. Витинья задаёт темп (рекорд по передачам в турнире), Кварацхелия и Дембеле создают постоянную динамику впереди.

Но при всей мощи у этой модели есть уязвимости. Высокая линия, агрессивные подключения и ставка на контроль оставляют пространство, а «Бавария» как раз одна из лучших команд турнира в использовании переходов. Показательно, что мюнхенцы уже обыгрывали «ПСЖ» в Париже в этом сезоне, причём в условиях давления и даже в меньшинстве.

В таких матчах всё решают детали: один выход из-под прессинга, ошибка в построении или внезапный момент Кейна. С учётом формы и глубины атаки «Баварии» именно эти нюансы могут снова качнуть матч в её пользу.

