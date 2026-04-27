28 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Бавария с коэффициентом для ставки за 3.90.

«ПСЖ»

Турнирное положение: на общем этапе Лиги чемпионов парижане набрали 14 баллов и финишировали на 11-й строчке в турнирной таблице.

Также «красно-синие» уже успели пройти «Монако», «Челси» и «Ливерпуль». В чемпионате Франции же парижский коллектив занимает первое место, набрав 69 баллов в 30 матчах.

Последние матчи: в прошлых тура французского чемпионата команда из Парижа разгромила «Анже» (3:0) и «Нант» (3:0).

До этого же столичный коллектив неожиданно в родных стенах проиграл «Лиону» (1:2).

В Лиге чемпионов же команда из столицы Франции дважды одолела «Ливерпуль» (2:0, 2:0).

Не сыграют: в лазарете команды Витинья и Квентин Нджанту.

Состояние команды: подопечные Луиса Энрике близки к тому, чтобы сохранить титул Лиги чемпионов у себя. В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл главный евротурнир и намерен повторить это достижение и в этом году.

Если же говорить о чемпионате Франции, то там «ПСЖ» вряд ли уже упустит чемпионский титул, ведь отрыв от «Ланса» составляет шесть очков. Равных команде во Франции нет.

«Бавария»

Турнирное положение: мюнхенский коллектив смог набрать 21 зачетный балл и стал вторым по итогам общего этапа Лиги чемпионов.

В плей-офф баварцы смогли без особых проблем пройти «Аталанту» и победили «Реал». В чемпионате Германии мюхненцы имеют в своем активе 82 очка и уже досрочно стали чемпионами.

Последние матчи: в прошлых турах Бундеслиги «красные» выиграли у «Майнца» (4:3), «Штутгарта» (4:2), «Фрайбурга» (3:2), «Санкт-Паули» (5:0) и «Унион» (4:0).

Также команда из Мюнхена победила «Байер» (2:0) в полуфинале Кубка Германии и дважды одолела «Реал» (2:1, 4:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы у «звезд юга» Свен Ульрайх, Висдом Майк, Кассиано Киала, Леннарт Карл и Серж Гнабри.

Состояние команды: подопечные Венсана Компани на пути к треблу. «Бавария» уже стала чемпионом Германии, вышла в финал Кубка Германии в полуфинал Лиги чемпионов.

Многие эксперты отмечают, что именно «Бавария» показывает в текущем сезоне лучший футбол. Результаты это подтверждают, поэтому с этим нельзя не согласиться.

Статистика для ставок

«ПСЖ» выиграл 8 из 9 последних матчей

«Бавария» выиграла 9 последних матчей

В последнем очном поединке команд в 2025 году «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» считается небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.90, а победа «Баварии» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: команды примерно равны, поэтому думается, что все решится в ответной встрече, а эта завершится вничью.

Прогноз: цена ошибки будет крайне высока, поэтому команды вполне могут играть от обороны и не сильно рискуя.

