From hero to zero. Почему Гарри Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии

Гарри Кейн — лучший бомбардир сборной Англии за всю историю, и это разозлило многих людей, которые в глубине души знают, что он на самом деле — полный шлак.

Но как совместить это очевидное понимание, что он — дрова, с этим его неудобным историческим рекордом? На удивление, это довольно легко.

Авторы Football365 надели шапочки из фольги, пораскинули мозгами и, приложив немного усилий — в некоторых случаях, правда, больше, чем в других — сумели раскрыть мошенничество с каждым из голов Кейна за сборную Англии.

Вот удобный справочник, раскрывающий правду, которую никто больше не расскажет вам: что фактическая сумма голов Кейна равна нулю.

Путь к превращению 61 забитого мяча в ноль голов начинается достаточно просто. Погнали.

21 гол с пенальти

Определенно проще всего начать так, не так ли? Мы не совсем уверены, когда «исключая пенальти» стало наполовину законной частью вопиющей статистической манипуляции, но вы, конечно, не видели этого настолько часто, прежде чем странно большое количество людей взяло на себя задачу добыть доказательство мошенничества Гарри Кейна, сделав это неотъемлемой частью своей личности.

Хотя это немало, не так ли? Это более трети его голов за сборную Англии. Но некоторые простофили скажут, ну и что? Голы есть голы.

Некоторые скажут, что было бы совершенно неискренне просто удалять из расчета пенальти, потому что пенальти — это голы. Их ценность равна одному голу, они всегда стоили ровно один гол и всегда будут стоить ровно один гол. Их легче забить, чем большинство голов, но и труднее, чем некоторые другие, поэтому сбрасывание их со счетов кажется совершенно произвольным и сделано явно с недобрыми намерениями.

Но всему этому мы говорим — нет. Пенальти не являются настоящими голами, в последнее время нет никаких свидетельств того, что забитые пенальти имеют какую-либо значимую ценность, и именно поэтому вы никогда не поймаете по-настоящему великих игроков, таких как Лионель Месси или Криштиану Роналду, которые дополняют свою статистику какими-то жалкими грязными ударами с «точки».

Гарри Кейн globallookpress.com

Вычеркните их из протокола, потому что если и есть плюс в притворстве, что пенальти не считываются как голы, хорошо то, что из-за этого статистика Кейна мгновенно выглядит намного дерьмовее.

Уберите его драгоценные пенальти, и он уже станет лишь шестым лучшим бомбардиром сборной Англии, что, очевидно, полная фигня.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 40

Пять голов в товарищеских матчах

Тут небольшая проблема. Гарри Кейн забил только семь из своих 59 мошеннических голов за сборную Англии в самых простых для исключения играх — товарищеских матчах.

Мы не учитываем голы в товарищеских матчах в статистике игроков, не так ли? Почему следует учитывать в международных? И два его товарищеских гола были, конечно же, пенальти, так что от них мы уже избавились.

Англия — Шотландия globallookpress.com

Теперь мы избавляемся от остальных голов, в том числе от голов против Германии и Франции и еще одного в матче против Шотландии, которые, как мы все знаем, никогда не бывают товарищескими, не так ли, хо-хо. Но к черту здравомыслие или разум. Мы должны быть безжалостными в своем стремлении доказать, что ни один из голов Гарри Кейна не проходит тест на чистоту.

Эти пять оставшихся голов в товарищеских матчах — легко висящий плод, если мы очень осторожно не буем вспоминать о 16 голах, которые Уэйн Руни забил в товарищеских матчах, или 26 голах, которые Гари Линекер забил в товарищеских матчах, или 35 голов, забитых сэром Бобби Чарльтоном в товарищеских матчах. Вот блин...

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 35

Три гола Сан-Марино

«Соревновательный», конечно, может быть таким же вводящим в заблуждение термином для международного матча, как и «товарищеский». Все отборочные матчи чемпионата мира — это соревновательные игры, даже победа над Сан-Марино со счетом 10:0, в которой Парри Пейн забил четыре гола еще перед перерывом.

Два из них были пенальти, но он также забил гол в победе со счетом 6:1 над всеми любимыми футбольными карликами в 2015 году, так что это еще три гола, которые можно вычеркнуть.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 32

Шесть голов в других матчах, где Англия забила 6+ мячей

Разумеется, это тоже была фигня, а не голы, потому что ни одна приличная сборная никогда не пропустила бы шесть мячей в одной игре, поэтому такого никогда не происходило.

Таким образом, мы можем списать гол в ворота Болгарии, чья очевидная некомпетентность еще больше подчеркивается тем фактом, что Кейн сделал три результативные передачи, прежде чем забил сам. Хет-трик в первом тайме в победе над Черногорией со счетом 7:0 также теряет здесь свой международный статус, и, что очень полезно, мы можем исключить ту часть хет-трика Кейна, что не пенальти, в матче против Панамы на чемпионате мира. Честно говоря, в любом случае это была действительно глупый гол.

Англия — Черногория globallookpress.com

К этому списку теперь мы также можем добавить то, что некоторые глупые и предвзятые люди, работающие на Большого Кейна, могли бы посчитать довольно важным открывшим счет голом в матче против команды, которая обыграла Германию в Германии и Италию в Италии во время последнего квалификационного цикла. К счастью, сам Кейн по глупости сыграл свою роль в создании голов для Маркуса Рэшфорда и Букайо Саки перед тем, как очень показательный пенальти действительно оформил победу со счетом 7: 0 над явно некомпетентной Северной Македонией, как раз перед тем, как его заменили, пока бедный Каллум Уилсон с сожалением смотрел на это, стоя на бровке. Типичный жадный Кейн. По крайней мере, мы уже избавились от пенальти в наших предыдущих перерасчетах.

Опять же, на этом этапе мы должны быть очень осторожны, не вспоминая о голах, которые Уэйн Руни забил в победе над Исландией со счетом 6:1, или о дубле против Андорры, или о голах, которые он забил в ворота Сан-Марино и Казахстана. Определенно не стоит говорить о хет-трике сэра Бобби Чарльтона в товарищеской победе над США со счетом 8:1. Или о хет-трике в победе над Люксембургом со счетом 9:0. Или о хет-трике в победе над Мексикой со счетом 8:0. Или о хет-трике в победе над Швейцарией со счетом 8:1.

Старательно игнорируйте шесть голов, которые Гари Линекер забил в победах над Турцией со счетом 5:0 и 8:0, или четыре, которые он забил в одной игре против Малайзии. Джимми Гривз забил все свои голы в ворота Бразилии и Германии, не так ли? Ладно, «статистика» и «рекорды» предполагают, что он сделал хет-трик в победе над Шотландией со счетом 9:3 или еще один свой собственный хет-трик в той игре с Люксембургом со счетом 9:0, где некоторые циничные дураки могли бы обвинить сэра Бобби и Гривси в крошечном приукрашивании своей статистики. Нет. Очень непростая команда, эти люксембуржцы. В международном футболе не бывает легких игр, за исключением тех, в которых голы забивает Гарри Кейн.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 26

Один так называемый гол в так называемой Лиге Наций

Что это вообще за турнир такой, Лига Наций? У него нет ни истории, ни родословной. Никого он не волнует. Его нельзя считать полноценным международным турниром наряду с Евро, Кубком мира, Турнуа (предсезонный турнир устраиваемый ПСЖ — прим. ред) или Кубком Умбро (товарищеский турнир, прошедший одни раз в 1995 году — прим. ред).

Гарри Кейн globallookpress.com

Путь от «пафосного товарняка» к «просто товарняку» действительно очень короток, и мы более чем счастливы пройти его. Вычеркиваем только один гол, потому что два из трех его голов в Лиге наций были забиты с пенальти в ворота Германии. Он действительно забил очень много пенальти.

Тем не менее, сейчас мы кое-чего добились, успешно сократив фактическое общее количество голов Кейна до 24, своего рода ничтожную сумму, которую имеют на своем счету только совершенно забытые нападающие, такие как Джефф Херст.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 25

Восемь голов в нынешних квалификационных матчах Евро, ставших формальностью

Было время, когда квалификация на Евро была такой же сложной, как и квалификация на чемпионат мира, плюс-минус одно-два места. Когда на Евро соревновались 16 команд, участие в нем было настоящим достижением. Теперь они позволяют любой старой команде выйти в финальную часть, а отборочные матчи нужны только для того, чтобы позволить таким отбросам, как Кейн, улучшить свою статистику.

Очень, очень показательно, что Кейн не забил ни одного гола за сборную Англии в квалификации на Евро с участием 16 команд, и тот факт, что последние подобные отборочные матчи проводились за несколько лет до его дебюта, является лишь удобным оправданием. А также именно такая манипуляция фактами и статистикой, которую мы привыкли ожидать от его поклонников на протяжении многих лет.

Англия — Македония globallookpress.com

Те из нас, кто видит, что Кейн — дерьмо, на самом деле являются здесь искателями истины, и поэтому с нашей стороны совершенно правильно уничтожить все эти ленивые, бессмысленные мошеннические голы, забитые в беззубых отборочных турнирах. С его счета вычеркнуто еще восемь, даже с учетом того факта, что мы уже нашли разные способы избавиться от многих других.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 17

Один гол на добивании после пенальти

Единственное, что является более мошенничеством, чем забить пенальти, — это не забить пенальти, поэтому само собой разумеется, что забитый гол на добивании после того, как вы смазали пенальти, абсолютно не должен считаться полноценным голом в вашей международной статистике.

Англия — Дания globallookpress.com

Даже если именно этот гол приведет вашу страну к первому крупному финалу за 55 лет. Особенно, если именно этот гол приведет вашу страну к первому крупному финалу за 55 лет.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 16

Два гола в матчах, которые Англия даже не выиграла

Мы все знаем, что Гарри Кейн ничего не выигрывает, и это основная причина, почему его голы несостоятельны. По логике вещей, мы не должны учитывать ни один из его голов в матчах, которые Англия не выиграла.

Англия — Польша globallookpress.com

Их всего восемь, и шесть из них уже устранены другими методами, описанными выше, но мы все еще избавляемся от его первого гола в ничьей 1:1 против Польши, а также от знаменитого гола, сравнявшего счет в компенсированное время в матче с Шотландией, и все это приближает нас к нашей цели.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 14

13 голов неэлитным соперникам

Хорошо, теперь все становится труднее, и это заняло больше времени, чем мы надеялись, но мы должны идти вперед, потому что альтернатива — признать, что Гарри Кейн, возможно, не дерьмо, а это не годится. Предполагается, что международный футбол — это игра лучших против лучших, и важно, чтобы мы игнорировали тот факт, что большая часть международного футбола этим не является и никогда не было. Все международные рекорды по результативности полны голами в ворота более слабых соперников.

Англия — Украина globallookpress.com

Но тише. Здесь мы можем избавиться от большого груза голов. «Неэлитные соперники» может означать все, что мы хотим, от Мальты до Чехии и Словении. По сути, это любой, кто не выигрывал чемпионат мира, верно? Так что это поможет избавиться от некоторых неловких голов, таких как два гола против Туниса на чемпионате мира 2018 года и гол против Сенегала в Катаре. И голы в четвертьфинале Евро-2020 против Украины, а также мячи против всяких Албаний и Литвы.

Новый счет Гарри Кейна за сборную Англии: 1

Единственный гол Германии, которая теперь тоже фуфло

Безжалостно, но справедливо найдя совершенно веские и беспристрастные причины, почему 60 голов Гарри Кейна за сборную Англии не учитываются, у нас остался один. Это был не пенальти, это было на крупном турнире, и это было против команды, которая выиграла множество чемпионатов мира.

Англия — Германия globallookpress.com

Но Германия сейчас превратилась в полный шлак, не так ли? Теперь любой может их победить, не так ли? Эта знаменитая цитата Линекера о том, что немцы всегда побеждают, сейчас так же нелепа, как и его оскорбительно высокая зарплата на BBC, не так ли? Сложно представить, что вы действительно думаете, что гол в ворота сборной Германии каким-то образом был обоснованным. Просто стыд какой-то, ну правда.

Новый счет голов Гарри Кейна за сборную Англии: 0