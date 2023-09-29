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    Три гола, но не хет-трик. Как традиции Бундеслиги лишили Кейна достижения

    Почему хет-трик англичанина за «Баварию» не засчитывается в Германии

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    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн
    В субботу, 23 сентября, Гарри Кейн продемонстрировал еще одно доминирующее выступление за мюнхенскую «Баварию», оформив хет-трик в победе над «Бохумом» со счетом 7:0 в рамках Бундеслиги... или, по крайней мере, он так думал, пишет ESPN.
    Даже сам Кейн, возможно, был удивлен, узнав после своих трех голов, что болельщики в Германии немного более придирчивы, чем их английские коллеги, при принятии решения о том, что можно определить как «хет-трик».

    Новый девятый номер «Баварии» начал рекордную карьеру в Германии. Его семь голов — это лучший результат, который когда-либо показывал игрок за клуб в первых пяти матчах Бундеслиги, превосходящий предыдущие рекорды Герда Мюллера, Мирослава Клозе и Марио Манджукича, каждый из которых забил по пять голов.

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    • Кейн забил три гола в одном матче, впечатляющий 19-й раз за свою карьеру, хотя он не добивался такого результата ни за клуб, ни за сборную с тех пор, как забил три гола в ворота Сан-Марино 15 ноября 2021 года.

    Однако сообщения из дома, в которых три гола капитана сборной Англии в ворота «Бохума» восхвалялись как хет-трик, оказались несколько неуместными с точки зрения немецких болельщиков.

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    Так что же традиционно можно считать «безупречным» или «классическим» хет-триком в Германии?

    С тем, что игрок должен забить три гола в одном матче, никто не спорит, но важно время и последовательность забитых голов.

    Важно отметить, что три гола должны быть забиты один за другим без попадания в протокол другого партнера по команде, и все три гола должны быть забиты в одной и той же половине матча.

    Без этого забитые игроком три гола среди немецких футбольных болельщиков считается просто «dreierpack» (буквально переводится как «пакет из трех»), а не настоящим хет-триком.

    «Бавария» — «Бохум»

    В субботу Кейн забил свой первый гол на 12-й минуте, когда он пробил низко над голкипером «Бохума» Мануэлем Риманом после того, как мяч любезно упал на него в штрафной площади.

    Но 17 минут спустя результативная серия бывшего игрока «Тоттенхэма» была прервана в самом начале, когда Маттейс де Лигт прыгнул выше всех в штрафной и кивком головы замкнул угловой Йозуа Киммиха.

    Следующие два гола Кейна, к тому же забитые во второй половине матча, перемежались ударами Лероя Зане и Матиса Теля, которым ассистировал Кейн.

    Излишне говорить, что Кейн, похоже, не слишком расстроился из-за того, что ему не удалось сделать «классический» немецкий хет-трик, и он все же смог забрать мяч домой.

    Кейн и сувенир
    Соцсети игрока

    Осознавал он это или нет, но Кейн успешно избежал ловушки, не назвав свое достижение хет-триком, когда разместил в социальных сетях фотографию, демонстрирующую свой новый трофей.

    30-летний Кейн побил множество рекордов и преодолел множество важных этапов за свою карьеру, но погоня за первым «безупречным» хет-триком в Германии продолжается.

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