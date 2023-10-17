Все ради команды. Жиру, Пеле и еще 8 полевых игроков, которые надевали вратарские перчатки

Крайне редко можно увидеть, как полевой игрок встает в рамку ворот, но их вынужденный героизм и отраженные удары всегда становятся гвоздем программы.

У вратарей самая тяжелая работа в футболе. В качестве последней линии защиты им доверяют побеждать в подинках один на один с нападающими, отбивать пенальти и вылавливать навесы в воздухе, сохраняя при этом максимально возможный уровень концентрации в течение полных 90 минут.

Сэйв в прыжке, бросающем вызов гравитации, может мгновенно превратить их в героев, но достаточно одной ошибки или оплошности, чтобы превратились в злодея. Самые лучшие стражи ворот должны быть в состоянии справиться с этим давлением и передать уверенность остальной части своей линии обороны.

Вот почему следует похвалить любого полевого игрока, у которого хватило смелости надеть вратарские перчатки, когда у его команды нет другого выбора. Такое случается нечасто, но иногда у тренеров нет запасного вратаря на скамейке запасных, который мог бы вступить в игру после того, как их первый номер получит травму или красную карточку.

Ряд ведущих игроков проявили себя в этих случаях и превосходно выступили в непривычной роли, в то время как другие выглядели совершенно не в своей тарелке — но всем их следует отдать должное.

Goal отобрал 10 лучших полевых игроков, которые занимали место в рамке ворот, начиная с бывшего фаворита «Арсенала» и «Челси»…

Оливье Жиру — «Милан» (2023)

«Милан» остался на вершине турнирной таблицы Серии А сезона 2023/24 после убедительной победы над «Дженоа» в матче 8-го тура, в котором звезда сборной США Кристиан Пулишич забил победный гол на 87-й минуте.

Однако в заголовках СМИ его затмил бывший партнер по «Челси» Жиру, поскольку победитель чемпионата мира встал в ворота после того, как Майк Меньян был удален с поля в добавленное время.

Милан — Дженоа

Жиру, который изначально вышел на замену во втором тайме, надел футболку Меньяна под номером 16 к своим шортам под номером 9 и позаботился о том, чтобы «Милан» удержал счет «на ноль». Он сделал блестящий сейв, отразив удар Джордже Пушкаша, когда тот на последних секундах, при поддержке партнеров по команде, прорвался к воротам, чтобы спасти «Дженоа».

Невероятно, но Серия А включила Жиру в команду недели в качестве вратаря, а «Милан» предоставил болельщикам специальные футболки вратарей под номером 9 как дань уважения бесстрашному французу.

Кайл Уокер — «Манчестер Сити» (2019)

Уокер вызвался присматривать за воротами «Манчестер Сити» после того, как Клаудио Браво стал первым запасным вратарем, получившим красную карточку в истории Лиги чемпионов, выйдя на поле в перерыве вместо Эдерсона в матче группового этапа с «Аталантой».

«Ман Сити» — «Аталанта»

Защитник сборной Англии сделал только один сейв, но это было больше, чем удалось Браво или Эдерсону в игре, которая в конечном итоге закончилась вничью 1:1, так что после игры Уокера поздравил тренер «Сити» Пеп Гвардиола.

Пеле — «Сантос» (1964)

Икона Бразилии Пеле широко известен как один из лучших футболистов, когда-либо выходивших на поле, но он также уверенно чувствовал себя в воротах.

Оформив хет-трик за «Сантос» в ответном матче полуфинального матча турнира Чаша Бразилии с «Гремио», Пеле встал в рамку на последние шесть минут матча после удаления основного вратаря Гилмара.

Голкипер Пеле

Его выступление оценил товарищ по команде Пепе, который также забил гол в победе «Сантоса» со счетом 4–3. «Он [Пеле] был великим вратарем», — сказал он. «Гибкий, как будто он умеет летать».

Рио Фердинанд — «Манчестер Юнайтед» (2008)

«Портсмут» шокировал футбольный мир своей маловероятной победой в Кубке Англии в сезоне 2007/08, в том числе драматичной победой со счетом 1:0 над «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинальном матче на «Олд Траффорд».

Решающий момент в игре наступил, когда Томаш Кушчак, вышедший на замену Эдвину ван дер Сару в перерыве, получил красную карточку за снос Милана Бароша за 12 минут до конца основного времени матча.

«МЮ» — «Портсмут»

Фердинанд отважно занял место в воротах, чтобы противостоять Салли Мунтари, релизующему пенальти. Защитник даже нырнул правильно, но не смог сдержать мощный удар звезды «Портсмута» — несмотря на то, что мяч находился на хорошей высоте.

Джон Терри — «Челси» (2006)

«Челси» одержал тяжелую победу со счетом 1:0 на выезде над «Редингом» в сезоне 2006/07, но, как известно, потерял своего основного вратаря Петера Чеха после того, как тот получил удар по голове всего на 20 секунде игры, что в конечном итоге привело к тому, что игрок сборной Чехии был вынужден носить защитный шлем до конца своей карьеры.

«Челси» — «Рединг»

Заменивший его Карло Кудичини также выбыл из игры в конце матча из-за столкновения с Ибраимой Сонко, так что капитан клуба Терри наблюдал за последними минутами матча, стоя в рамке ворот.

Терри всегда было не привыкать брать инициативу на себя и рисковать здоровьем ради «синих», которые в этом матче добились ценных трех очков и «сухаря».

Джон О'Ши — «Манчестер Юнайтед» (2007)

«Манчестер Юнайтед» сохранил свою заявку на титул в сезоне 2006/07, одержав убедительную гостевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:0 в феврале, когда Криштиану Роналду, Неманья Видич, Пол Скоулз и Райан Гиггз забили голы.

Единственным минусом для «красных дьяволов» стал перелом носа у Ван дер Сара, который не смог дотянуть до последних минут игры. О'Ши уже играл в незнакомой для себя роли полузащитника, но он снова бросил себе вызов, взяв перчатки Ван дер Сара.

«Тоттенхэм» — «МЮ»

Ирландец заслужил восторженный прием у выездных болельщиков после великолепного сейва при выходе один на один, и в итоге «Юнайтед» довел игру до конца, не пропустив.

Затем О'Ши весело сказал Sky Sports после финального свистка: «Я спросил Эдвина, есть ли у него бонус за сухой матч, потому что я хочу половину от него!»

Винни Джонс — «Уимблдон» (1995)

Джонс, который заново открыл себя в роли голливудского актера после того, как повесил бутсы на гвозь, был одним из самых известных футбольных грубиянов — и любил быть в центре внимания.

Это стало ясно, когда на 57-й минуте встречи с «Ньюкаслом» на «Сент-Джеймс Парк», в то время как «Уимблдон» уступал три мяча и остался вдесятером, Джонс надел футболку вратаря после красной карточки Полу Хилду.

Винни Джонс

В итоге «Уимблдон» проиграл со счетом 1:6, но Джонс едва не сделал один из лучших сейвов в сезоне и, что неудивительно, показал себя устрашающим игроком и в рамке.

Фил Ягелка — «Шеффилд Юнайтед» (2006)

Нил Уорнок, как известно, решил не брать запасного вратаря на скамейку запасных на домашний матч «Шеффилд Юнайтед» против «Арсенала» в декабре 2006 года, что в конечном итоге оказалось своего рода мастерским ходом.

Пэдди Кенни был вынужден покинуть поле из-за травмы незадолго до часовой отметки, когда «клинки» вели со счетом 1:0, а Ягелка занял его место после того, как, очевидно, произвел впечатление на Уорнока своими навыками остановки ударов на тренировке.

«Арсенал» — «Шеффилд»

Защитник сборной Англии сделал сейв кончиками пальцев, не позволив Робину ван Перси забить ударом в упор, а «Шеффилд Юнайтед» одержал первую победу над «Арсеналом» за более чем 33 года.

Уорнок небрежно заявил после матча: «Мне нравится иметь дополнительного игрока атаки на скамейке запасных. Я не паниковал, когда он [Ягелка] встал в ворота: он не волнуется, и я тоже. Это единственный шанс, который у него есть, стать лучшим игроком матча!»

Льюис Данк — «Брайтон» (2021)

«Брайтон» впечатляюще начал сезон 2021/22 под руководством Грэма Поттера и поднялся на шестое место в таблице после ничьей 1:1 с «Ньюкаслом» на стадионе «Амекс».

«Чайки» заработали ценное очко после напряженной концовки матча: голкипер Роберт Санчес был удален с поля на 92-й минуте за фол на Каллуме Уилсоне.

Льюис Данк globallookpress.com

Данк принял удар на себя, заменив испанца, но был рад, что ему особо нечего было делать, поскольку «Брайтон» не позволил «Ньюкаслу» создать ни одного момента в концовке.

Лукас Радебе — «Лидс» (1996)

«Лидс» был завзятым аутсайдером еще до поездки на «Олд Траффорд» в начале сезона 1996/97, и их задача стала еще более сложной, когда Марк Бини, заменявший отсутствующего Найджела Мартина, получил красную карточку всего через 15 минут после начала матча.

За неимением запасного вратаря на скамейке, южноафриканский центральный защитник Радебе смело вышел на линию огня в течение следующих 75 минут — и проделал выдающуюся работу.

«МЮ» — «Лидс»

Радебе сделал серию впечатляющих сэйвов, чтобы не дав отличиться таким игрокам соперника, как Энди Коул и Брайан Макклер, а единственный гол «Юнайтед» в игре был забит мощным ударом Роя Кина.

Легенда «Лидса» выглядел так, будто играл в воротах всю свою карьеру, и покинул Манчестер еще больше уважаемым игроком, чем когда-либо, несмотря на поражение со счетом 0:1.