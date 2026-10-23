прогноз на матч 8-го тура Серии A, ставка за 2.00

24 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Сассуоло». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Комо»

Турнирное положение: «Комо» пытается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Комо» на три очка отстает от третьей позиции. Команда отличилась 12 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги чемпионов по всем статьям переиграв «Манчестер Юнайтед» — 4:1.

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До того «Комо» нанес поражение «Фиорентине» — 3:1, а вот поединок с «Фейеноордом» завершился коллизией — 2:3. Команда победила в двух последних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Комо» ныне находится на моральном подъёме, и в нынешнем сезоне, похоже, снова поборется за выход в главный турнир Старого Света.

При этом «Комо» имеет вполне приличный по именам состав. Сеск Фабрегас не перестает удивлять своими тактическими изысками. Вот только Нико Пас пока отличился четырьмя голами: по два в Лиге чемпионов и Серии A. В прошлом же сезоне «бело-синие» обменялись победами с «Сассуоло».

Наверняка «бело-синие» будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент явно не преуспевает в плане надежности собственных тылов.

«Сассуоло»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 13-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Сассуоло» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забить удалось 12 мячей при четырнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Фрозиноне» — 2:4.

До того «Сассуоло» расписал мировую с «Миланом» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Монце» — 1:2. Команда в четырех гостевых матчах добыла всего одно очко.

Состояние команды: «Сассуоло» ныне крайне нестабилен, к тому же в трех очных поединках с «Комо» добыл всего одну победу при двух поражениях.

При этом «Сассуоло» уступил в двух своих последних выездных поединках. В кадровом аспекте команда выглядит скромно, к тому же пока всего двумя голами отличился Доменико Берарди. На один больше забил Василие Аджич.

Наверняка команда постарается отдалиться от опасной зоны на как можно большее расстояние. Вот только тягаться с командой Сеска ей будет крайне непросто.

На что ставят в матче Комо — Сассуоло Букмекерские коэффициенты на матч Комо — Сассуоло: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Комо» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа «Сассуоло» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: «Комо» в последних матчах смотрелся выгодно, к тому же «Сассуоло» имеет крайне ненадежные тылы.

2.00 Победа «Комо» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Комо» — «Сассуоло» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Комо» в 1-м тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Комо» — «Сассуоло» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт