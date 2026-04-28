дерзкая ставка за 5.25 на матч Лиги чемпионов

28 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Бавария с коэффициентом для ставки за 5.25.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане нынешний сезон проводят весьма продуктивно. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на 6 очков оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела шикарно. Парижане разгромили «Анже» (3:0).

До того команда сумела переиграть «Нант» (3:0). А вот поединок с «Лионом» завершился поражением (1:2).

В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 4 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Парижане явно настроены преуспеть на обоих фронтах. Команда победила 2 раза кряду.

Причем ПСЖ традиционно неудачно противостоит «Баварии». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех поражениях.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» нынешний сезон проводят максимально продуктивно. Команда досрочно выиграла Бундеслигу.

Причем «Бавария» на 18 очков опережает идущую второй дортмундскую «Боруссию». При этом команда в среднем забивает чаще 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Баварцы» одержали волевую победу над «Майнцем» (4:3).

До того команда уверенно переиграла «Байер» (2:0). А вот чуть ранее она одолела еще и «Штутгарт» (4:2).

При этом «Бавария» в пяти последних матчах победила 5 раз. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварцы» мотивированы продолжить свой мощный ход. Команда победила уже 9 раз кряду.

При этом «Бавария» традиционно шикарно выглядит в атаке. А вот пропускают мюнхенцы в среднем один мяч за матч.

В этом поединке «баварцы» явно будут действовать агрессивно. Да и Харри Кейн уже настрелял 12 мячей в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Баварцы» блестяще выглядят в атаке, к тому же в хорошей форме пребывает Харри Кейн.

Ставка: Фора «Баварии» -1.5 за 5.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше пяти мячей.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.75

Пять причин, почему ставка зайдет

Мюнхенцы исторически успешно противостоят ПСЖ

Парижанам не поможет основной хавбек Витинья

«Бавария» в среднем забивает больше 3 мячей за матч

В составе «баварцев» блистает Харри Кейн

«Бавария» победила 9 раз подряд

