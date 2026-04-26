«Челси» приехал на «Уэмбли» в максимально разобранном состоянии. Пять поражений подряд в АПЛ, ни одного гола в этих матчах, увольнение Лиама Росеньора за несколько дней до полуфинала и временный тренер Калум Макфарлейн, который ещё недавно вообще не представлял, что поведёт команду в финал Кубка Англии. Но именно такой «Челси» обыграл «Лидс» 1:0 и теперь сыграет с «Манчестер Сити» 16 мая. Даже если в чемпионате всё по-прежнему сложно, у лондонцев теперь есть шанс на первый Кубок Англии за восемь лет.

Главная ирония вечера в том, что победный гол забил Энцо Фернандес. Ещё недавно он был одним из символов внутреннего беспорядка в «Челси»: публичные слова о возможном интересе «Реала», сомнения в клубных решениях и дисквалификация на два матча. На фоне плохой серии и хаоса вокруг Росеньора всё это было очень не вовремя. А на «Уэмбли» Энцо вышел с капитанской повязкой и сыграл так, будто хотел снять хотя бы часть претензий к себе.

В моменте с голом «Лидс» потерял мяч после длинной передачи — Жоау Педру накрыл Паскаля Стрёйка, Педру Нету получил свободу справа и подал в штрафную, а Энцо в этот момент грамотно выскочил между защитниками и пробил головой с близкого расстояния. Ничего сверхсложного, но именно таких действий «Челси» не хватало в последние недели.

При этом матч Энцо не свёлся к одному касанию, Фернандес был заметен в отборах, постоянно предлагал себя под мяч, помогал продвигать атаки и ещё до гола классной передачей вывел Жоау Педру на момент, который закончился ударом в штангу. Вопрос, почему такого уровня не было в предыдущих матчах, никуда не делся. Но для «Челси» сейчас важнее, что один из самых сильных игроков наконец-то проявил качества лидера, а не был источником дополнительного шума.

«Лидс» слишком долго начинал матч, а потом упёрся в Санчеса

У команды Даниэля Фарке будет много поводов жалеть об этом полуфинале. «Лидс» не провалился и точно не выглядел чужим на этой стадии, но первый тайм он провёл слишком осторожно и рвано. В начале был отличный шанс: Доминик Калверт-Льюин тонко скинул мяч на Брендена Эронсона, тот убежал к воротам, но Санчес успел выставить ногу и перевести мяч на угловой. Этот момент «Лидса» мог сразу ударить по хрупкой морали «Челси», но вместо 1:0 гости получили гол в свои ворота.

До перерыва «Лидс» плохо выходил из-под давления. В позиционных атаках слишком часто всё сводилось к передачам поперёк и длинным мячам, с которыми защита «Челси» справлялась спокойно. Яка Бийол не добавлял продвижения, а структура с тремя центральными защитниками не давала нужного движения в середине. Ошибка Стрёйка перед голом только усилила ощущение, что «Лидс» сам подставил себя в матче, где цена каждого эпизода была огромной.

После перерыва Фарке поправил игру: вместо Бийола вышел Джо Родон, вместо Джеймса Джастина — Антон Штах, и схема стала ближе к 4-3-3. «Лидс» сразу прибавил, Штах мощно пробил издали, Санчес потащил почти из-под перекладины, левый фланг с Ноа Окафором и Габриэлем Гудмундссоном стал живее, а команда наконец-то начала чаще забирать подборы и давить через середину. Однако Роберт Санчес отказался пропускать в этот вечер. Даже когда Калверт-Льюин получил свой любимый навес в центр штрафной, то пробил прямо во вратаря.

Санчес в одиночку сильно изменил игру «Челси»

В последние месяцы Роберт Санчес и его игра часто были поводом для критики. Ошибки, нервозность, недоверие со стороны болельщиков — всё это сопровождало его сезон. Но его вклад в победу над «Лидсом» ничуть не меньше, чем у Энцо. Сэйв после удара Ааронсона в начале был ключевым не только по качеству, но и по времени: пропусти «Челси» первым, и команда с её текущим психологическим состоянием могла снова посыпаться.

Когда «Лидс» долго атаковал и начинал чувствовать, что может зацепиться, Санчес будто притягивал к себе мячи и становился всё более уверенным с каждым сейвом. Кипер не дал матчу стать хаотичным, а это для нынешнего «Челси» почти так же важно, как забитый гол.

В концовке команда Макфарлейна уже не столько играла, сколько держалась. Были паузы, небольшие конфликты, жёлтые карточки в каждой атаке, от которых росло раздражение «Лидса». «Челси» вдруг не стал сильнее настолько, чтобы спокойно контролировать полуфинал, но впервые за долгое время выглядел командой, которая готова терпеть ради результата. После пяти поражений подряд даже это — большой шаг.

Без судейства не обошлось, но «Челси» вряд ли переживает

В первом тайме Калверт-Льюин в борьбе за верховой мяч рукой слегка дёрнул за волосы Марка Кукурелью. Игроки «Челси» требовали красную, ВАР проверил эпизод, но удаления не последовало. Тема, на самом деле, очень чувствительная: недавно Лисандро Мартинеса удаляли за похожий эпизод против самого Калверт-Льюина, и апелляция «МЮ» тогда не сработала. Здесь контакт выглядел менее очевидным, поэтому решение оставить нападающего на поле можно понять, но вопросов к последовательности трактовок всё равно будет много.

Для матча, правда, это не стало особенно важным событием, «Лидс» всё-таки проиграл не из-за этого. Он проиграл потому, что не реализовал два убойных момента и позволил «Челси» забить после собственной ошибки. Команде Фарке наверняка обидно вылететь именно так, ведь путь в финал был реалистичным. «Манчестер Сити» в другой паре прошёл «Саутгемптон» с огромным скрипом, а «Челси» подходил к полуфиналу в состоянии кризиса. Шанс был.

Тем не менее, даже поражение не отменяет общего впечатления от сезона «Лидса». Команда близка к сохранению места в АПЛ, дошла до первого полуфинала Кубка Англии за 39 лет и была в одном матче от первого финала с 1973-го. Просто «Уэмбли» снова оказался для неё слишком тяжёлым испытанием.

«Челси» же получил редкую передышку. Важно — не решение всех проблем, не доказательство, что кризис позади, а именно передышку. Финал против «Сити» будет