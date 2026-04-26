прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.50

Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 27 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Металлург» Мг закончил регулярный сезон в статусе чемпиона, набрав 105 очков и на 6 турнирных пунктов опередив в обобщенном рейтинге 2-й «Авангард».

Последние матчи: В четвертьфинальной серии «Металлург» Мг провел пять матчей против «Торпедо». Это противостояние закончилось в Магнитогорске благодаря голу Романа Канцерова в овертайме (4:3, от).

Полуфинальный этап начался для команды Андрея Разина ужасающим образом: в домашних стенах «Магнитка» продемонстрировала неподобающую игру в своей зоне и устроилась на разгромное поражение от «Ак Барса» (2:5).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: Впервые в этом плей-офф «Металлург» Мг проиграл в основное время, при этом — сразу же устроился на разницу в -3, упустив нить противостояния в первом периоде, когда достал из ворот три безответные шайбы.

За 60 минут матча при домашних трибунах уральцы нанесли 25 бросков в створ ворот. До описываемой встречи в рамках 1/2 коллектив Андрея Разина одержал восемь побед кряду на своей территории.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми разместился на 3-й строчке в Восточной конференции, на 5 зачетных баллов уступив 2-е место «Авангарду».

Последние матчи: В 1/4 финала «Ак Барс» сбил с кубкового маршрута минское «Динамо», упаковав серию в четыре матча. В последнем казанцы — на домашнем льду — взяли верх с минимальным перевесом (3:2).

На фоне перфоманса против «Минска» команда Анвара Гатиятулина выдала яркий старт серии с «Металлургом», добившись крупной гостевой победы (5:2) благодаря голам Сафонова, Дыняка, Тодда и Хмелевского, оформившего дубль.

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: По ходу нынешнего плей-офф у «Ак Барса» были сильные по исполнению матчи, но недавний в Магнитогорске, безусловно, входит в число лучших, если отталкиваться от уровня соперника и эффективности в зоне атаки.

Основная угроза в первой полуфинальной игре исходила от второго звена. Для команды Анвара Гатиятулина эта встреча стала седьмой кряду в серии без поражений. Во второй раз в этом плей-офф казанцы забили в гостях минимум 4 гола.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает в гостях на протяжении 4 матчей кряду

«Ак Барс» одержал 4 победы в 5 последних матчах на льду «Металлурга» Мг

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Металлурга» было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.09, победа «Ак Барса» — в 3.12.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: Провальная первая полуфинальная попытка может обеспечить команде Андрея Разина необходимый импульс и встряхнуть ее ментально. После работы над ошибками «Магнитка» способна выдать качественную игру и добиться результата при своих трибунах.

Ставка: «Металлург» Мг не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

Прогноз: Накануне на Урале команды забыли про осторожность и тем самым повысили градус борьбы. Вероятно, во второй встрече результативность вновь достигнет высоких показателей.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.40.