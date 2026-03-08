В рамках 25-й недели КХЛ «Салават Юлаев» стал пятым клубом с Востока, который гарантировал место в кубковой серии, тогда как «Барыс» и «Адмирал» официально выбыли из гонки.

«Салават Юлаев» пополнил ряды участников Кубка

В начале сезона «Салават Юлаев» был зверем, загнанным в угол. С беднейшей кадровой глубиной, уфимцы строили игру на импульсных наскоках и ошибках соперников, но в сущности выглядели ментально и физически надломленными. В 15 стартовых матчах зеленые одержали только три победы и заработали 8 очков.

Но спустя время в составе «СЮ» расцвел Александр Жаровский, в команду вернулся Шелдон Ремпал, а в январе пришел Евгений Кузнецов. И все в конфигурации Виктора Козлова задвигалось в новом ритме.

Еще в октябре — до перехода Кузнецова — «Салават» выдал серию из пяти побед, а в период с конца декабря по первую половину января пополнился 15 очками в восьми встречах. На текущем же этапе уфимцы выиграли в 11 матчах из 15.

Евгений Кузнецов VK

Прогресс, проделанный уфимцами по ходу чемпионата, оказался колоссальным, а решение вопроса кубковой квалификации на прошлой неделе стало логичным его результатом.

С 3-го по 7 марта команда Виктора Козлова вышла на лед трижды в рамках серии на Дальнем Востоке.

В начале недели Евгений Кузнецов принес «Салавату» победу над «Адмиралом», оформив гол в игре и реализовав решающий буллит (2:1, бул.). Двумя днями позже гости снесли «Амур» (4:1), с которым не сумели справиться в субботней встрече (3:6).

На момент 63 сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Восточной конференции с 70 очками на счету. На 4 зачетных балла уфимцы опережают «Трактор», на 5 — «Нефтехимик», а на 10 — отстают от «Автомобилиста», который прописался в лидерском квартете.

KHL World Games в Китае

Спустя шесть лет Континентальная хоккейная лига вернулась в Китай. В рамках серии KHL World Games на ледовой площадке крупнейшей страны Азии дебютировали «Шанхайские Драконы».

В нынешнем сезоне амбициозной команде с обновленным составом и опытным канадским специалистом Жераром Галланом хватило мощи фактически на месяц интенсивной борьбы.

Дальше последовали затяжной спад, отъезд тренера по состоянию здоровья и потеря математических шансов на плей-офф — практически классический путь «Куньлуня».

Но на этом фоне короткая командировка на родину имеет большой вес в контексте долгосрочной стратегии развития франшизы.

Первую игру под знаком KHL World Games «Шанхайские Драконы» провели против «Сибири» в спортивном комплексе «Восток» в Шанхае.

Знаковую встречу в одном из крупнейших городов Китая открыло выступление российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее сольная программа, как оказалось, стала единственным украшением унылого хоккейного матча, завершившегося победой сибиряков (2:1), которые, в отличие от хозяев, преследовали (и преследуют по-прежнему) вполне конкретные турнирные задачи.

Камила Валиева в Шанхае VK

В четверг ледовая арена, способная вместить 15 тыс. зрителей, собрала скромные 4 тыс. болельщиков, поэтому дебют «Драконов» в КНР едва ли можно назвать выдающимся.

За «пристрелочной» попыткой 5-го марта последовал по-настоящему зажигательный перфоманс субботнего игрового дня. Во втором матче «Шанхай» принимал «Барыс».

На фоне желания проявить себя соперникам сорвало крышу настолько, что они забыли про оборону и выдали игру с 12 голами. Победу в битве аутсайдеров соседствующих конференций забрали казахстанцы (8:4), а круче всех на шанхайской площадке выступил Майк Веккионе, набравший 5 очков по системе гол+пас (3+2).

Атмосфера в ледовом комплексе «Восток» VK

Подтянулась во второй встрече и посещаемость, показатель которой преодолел планку в 7500 гостей.

Победу в Шанхае, единственную на неделе — до этого 2-го марта астанчане сгорели СКА 0:7 — «Барыс» оформил в условиях потери математических шансов на плей-офф.

В настоящее время команда Михаила Кравца занимает 10-е место в таблице Востока с 49 очками на счету. От кубковой восьмерки казахстанцев отделяют 11 баллов при равенстве проведенных встреч по отношению к «Сибири» (63).

«Шанхайские Драконы» тем временем томятся на 9-й позиции Запада с 54 очками после 63 матчей. От зоны плей-офф подопечные Митча Лава отдалились на 19 пунктов.

«Локомотив» увеличил серию побед

На момент выхода обзора ярославская команда не волнуется о потерях зачетных баллов на протяжении семи матчей кряду. Если брать более длительный соревновательный этап, то команда Боба Хартли и вовсе одержала 14 побед в 15 встречах.

«Локомотив» остается клубом с самой дисциплинированной обороной в лиге — в среднем за игру «Ярославль» пропускает 1,95 шайбы — а на фоне регулярных сбоев «Динамо» Минск и «Северстали» «Локо» удалось дистанцироваться в гонке лидеров Западной конференции.

На данное время «Локомотив» заработал 91 очко, увеличив разницу между белорусами до 8 пунктов; на 10 баллов выросло расстояние до «Череповца». Все три представителя движения западных топов провели по 63 матча.

На прошлой неделе подопечные Боба Хартли одержали волевую победу над «Северсталью» в «Ледовом» (3:2, бул.). Набору двух очков способствовали голы Артура Каюмова и Байрона Фрэза наряду с буллитами, реализованными Радуловым и Каюмовым.

Во второй встрече ярославцы переиграли «Сочи» (3:2). Несмотря на попытки сопротивления со стороны последней команды конференции, дубль Рихарда Паника и гол Алексея Береглазова позволили состояться победе.

«Адмирал» официально выбыл из борьбы

На прошлой неделе математическим путем подтвердилось то, с чем во Владивостоке свыклись, пожалуй, многими месяцами ранее. Провальную регулярку «Адмирал» подводит к планомерному завершению в статусе одной из худших команд лиги.

На контрасте с событийным предыдущим сезоном, точка в котором была поставлена фейерверочной серией с «Трактором» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина, «Адмирал» спикировал на самое дно родной конференции.

В течение сезона дальневосточники расстались с Леонидом Тамбиевым, а с приходом Олега Браташа не смогли добиться перелома в игре, став вместе с тем беднее и в контексте кадровой вариативности.

Прогнозы и ставки на хоккей

Статистически «Адмирал» входит в тройку худших клубов лиги по потерям очков, а на отрезке в 24 матча потерпел 20 поражений, включая 11 встреч на домашней площадке, которая годом ранее служила мощным аргументом в его пользу.

Сейчас в таблице Восточной конференции «Адмирал» находится на 11-м месте с 46 очками после 63 матчей. От зоны плей-офф команда отстранилась на непреодолимые 26 пунктов.

Последняя неделя «Адмирала» состояла из трех игр на «Фетисов-Арене». В первой хозяева уступили «Салавату Юлаеву», минимально ведя в счете до 6-й минуты третьего периода (1:2, бул.).

«Адмирал» разгромил «Нефтехимик» VK

В следующем матче владивостокцы снесли «Нефтехимик» (7:3). Так, во второй раз в этом сезоне «Адмирал» провел больше пяти голов и выиграл с разницей в четыре шайбы и более. Главной же звездной встречи стал Степан Старков, оформивший 2+1.

В заключительной игре приморцы уступили нижнекамцам с минимальным гандикапом (3:4). На фоне высокой результативности матч запомнился большим количеством грубых эпизодов. В частности, соперники получили 15 удалений на двоих, которые растянулись на 33 минуты общего штрафного времени.

«Автомобилист» идет без поражений

В рамках регулярки, находящейся у финальной черты, «Автомобилисту» осталось провести пять матчей. На этом этапе команда Николая Заварухина практически с точностью воссоздает концовку годичной давности.

В нынешней кампании, как и в предыдущей, «Автомобилист» прописался на 4-м месте в Восточной конференции. Тогда коллектив с Урала заработал 89 очков в 68 встречах, а сейчас обладает 80 баллами после 63-х. За тот период «Авто» забросило 178 шайб при 190 голах на текущее время.

В сущности прогресс, демонстрируемый «Екатеринбургом» на дистанции, нельзя назвать существенным, хотя в кадровом плане команда, безусловно, стала шире.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Без конкретных задач перед стартом Кубка Гагарина, подопечные Заварухина прямолинейно сосредоточились на желании выйти на пик формы. И в этом направлении команда не тратит попытки впустую.

На момент начала новой недели «Автомобилист» идет без поражений в шести матчах кряду. Тем временем в девяти встречах екатеринбуржцы допустили только один промах.

Последняя хоккейная неделя «Авто» состояла из трех матчей. Все три прошли на выезде. В рамках первого уральцы забрали скромный результат на площадке ЦСКА — 1:0. Победный исход определила шайба Семена Кизимова.

Задержавшись в столице, команда Заварухина прикончила «Динамо» Москва — 4:0. По шайбе на арене бело-голубых провели Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков и Ярослав Бусыгин. Евгений Алалыкин «засушил» москвичей благодаря 28 отраженным броскам.

Принципиальную победу «Автомобилист» установил в пятничном матче против «Металлурга» Мг — 3:1, на льду которого не выигрывал на протяжении пяти официальных попыток кряду — с апреля 2024 года.

В восточном зачете екатеринбуржцы отстают от 3-го «Ак Барса» на 6 турнирных пунктов, при этом 5-й «Салават Юлаев» опережают на 10 очков при равенстве проведенных встреч.