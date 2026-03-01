Предыдущая неделя в КХЛ оказалась решающей для Западной конференции, где была сформирована полноценная восьмерка кубковых команд.

СКА закрепился в кубковой восьмерке

Условием успешной кубковой квалификации для СКА в рамках 24-й игровой недели являлась победа над «Адмиралом» в основное время матча при домашних трибунах. С этой задачей петербуржцы справились уверенно по счету, но не очень убедительно по игре.

Во встрече в «Ледовом» команда Игоря Ларионова обеспечила результат с гандикапом в две шайбы — 4:2, хотя дальневосточники расписали мировую в первом периоде и в целом сумели навязать армейцам борьбу.

Счет на катке в Санкт-Петербурге открыл Бреннан Менелл уже на 1-й минуте, а на 13-й Кайл Олсон отличился в составе «Адмирала».

Второй отрезок начался с ранней шайбы Сергея Плотникова — на эту результативную атаку СКА потратил всего 48 секунд.

В третьем периоде голевыми действиями отметились Скотт Уилсон и Матвей Короткий, тогда как Никита Тертышный сократил разрыв за полторы минуты до финальной сирены. На этом в усилиях «Адмирала» была поставлена точка.

СКА обыграл «Адмирал» VK

За победой над статистически худшей командой Востока последовали очередные проблемы в так называемых «больших матчах». В частности, в следующей игре армейцы сгорели московскому «Динамо» — 1:4.

Единственную шайбу в ворота прямого конкурента СКА провел на 14-й минуте первого периода: в меньшинстве наскок на динамовскую половину площадки совершил Никита Дишковский.

До гола армейцев счет в матче открыл Ансель Галимов, а после — в составе бело-голубых отличились Джордан Уил, Кирилл Адамчук и Артем Сергеев. Каждый результативный выпад динамовцы реализовали во второй двадцатиминутке.

Ничем содержательным СКА не отметился и в субботней встрече с «Локомотивом», которому также проиграл с гандикапом в -3 — 2:5.

По шайбе за армейцев организовали Матвей Короткий и Никита Дишковский, тогда как лидер Запада в целом владел инициативой и обеспечил прочный запас благодаря голам Рихарда Паника, Рушана Рафикова, Артура Каюмова и дублю Григория Иванова.

По итогам 60 матчей СКА переместился на 8-е место в таблице Западной конференции с 69 очками на счету.

Разрыв между «Шанхайскими Драконами», занимающими 9-ю позицию, на момент написания составил 15 пунктов. На прошлой неделе коллектив из Китая заработал 3 зачетных балла в двух встречах, но потерял математические шансы на попадание в плей-офф.

«Динамо» Москва приблизилось к топ-5

Московское «Динамо» проводит лучший отрезок с момента назначения Вячеслава Козлова на пост главного тренера, если отталкиваться от степени важности матчей, результативности и соперников, которых поочередно снес столичный коллектив.

В семи предыдущих встречах бело-голубые зафиксировали шесть победных результатов. Практически каждый успешный исход хоккеисты «Динамо» подкрепляли высокой реализацией, в частности, в пяти матчах в рамках описываемого отрезка москвичи забрасывали не менее 3-х шайб.

Последнюю игровую неделю столичная команда начала не лучшим образом — потерпела поражение на льду «Локомотива», который увеличил собственную серию побед до пяти — 1:3.

Однако более значимым в ключе турнирного положения был выезд в Санкт-Петербург, где упомянутая выше победа над СКА в основное время обеспечила «Динамо» выход в плей-офф — 4:1.

«Динамо» Москва разгромило СКА VK

Весенний соревновательный цикл коллектив Вячеслава Козлова начал в домашних стенах против лидера чемпионата — «Металлурга» Мг. Матч на «ВТБ Арене» завершился разгромом гостей с Урала — 4:1.

Счет во встрече с «Магниткой» москвичи открыли на 13-й минуте первого периода. В большинстве отличился Егор Римашевский.

Во втором отрезке Валерий Орехов восстановил ничейный баланс, но спустя несколько десятков секунд бело-голубые вновь оказались в роли лидеров благодаря шайбе Макса Комтуа. Так, две голевые атаки вместились в 8-ю минуту.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В заключительной трети Антон Слепышев обеспечил хозяевам более комфортное преимущество на 8-й минуте, а победную шайбу в пустые ворота поместил Ансель Галимов за 50 секунд до конца игры.

Уверенная серия позволила «Динамо» подняться на 6-е место в таблице Западной конференции. Сейчас столичный представитель лиги обладает 72 очками.

От ЦСКА, размещенного на 5-й строчке, команда Вячеслава Козлова отстает на 2 пункта при равенстве сыгранных матчей (оба клуба провели по 60), при этом дистанция между «Торпедо», формирующим лидерский квартет, сократилось до 4-х баллов с учетом двух встреч в запасе в распоряжении столичного коллектива.

«Спартак» сформировал кубковую сетку Запада

Красно-белый клуб из Москвы снял все вопросы в контексте интриги на Западе, которая, стоит признать, ушла прочь многими неделями ранее. В условиях кризиса «Шанхайских Драконов» «Спартак» оказался последним представителем родной конференции, обеспечившим место в раунде плей-офф.

На прошлой неделе команда Алексея Жамнова сыграла дважды на домашнем льду. В обоих случаях хозяева проявили неуступчивость по отношению к восточным аутсайдерам. В первом матче «Спартак» прибил «Адмирал» — 6:3.

В игре против последнего коллектива соседней конференции москвичи обеспечили преимущество в две шайбы в стартовом периоде. На 11-й минуте Егор Филин реализовал численный перевес, а Михаил Мальцев на 14-й забросил в равных составах.

В дальнейшем «Спартак» отталкивался от соперника, предпринявшего несколько попыток вернуться в игру: по ходу второго и третьего отрезков за красно-белых отличились Джоуи Кин, Даниил Гутик и Егор Филин. Последний забил дважды кряду, а суммарно оформил хет-трик.

Еще один победный результат команда Алексея Жамнова установила в матче против «Барыса» — 3:5. В отличие от встречи с «Адмиралом», здесь спартаковцы ушли на первый перерыв, уступая в счете 1:2.

Во второй двадцатиминутке столичные хоккеисты положили три безответные шайбы и перевернули игру: их авторами стали Павел Порядин, Никита Коростелев и Демид Мансуров, который позже — на 8-й минуте третьего отрезка — забил во второй раз.

На текущее время победная серия «Спартака» увеличилась до трех матчей, а в таблице Запада команда занимает 7-ю строчку с 70 очками на счету. По итогам 60 проведенных встреч москвичи опережают СКА на 1 турнирный пункт.

«Амур» в погоне за «Сибирью»

В Восточной конференции путевку в плей-офф обеспечили «Металлург» Мг, «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист». Между тем кубковая квалификация «Салавата Юлаева», «Трактора» и «Нефтехимика» является вопросом ближайших дней/недель.

Основная борьба на Востоке развернулась за 8-ю строчку, которая по-прежнему принадлежит «Сибири», но отставание от которой небезуспешно пробует сократить «Амур».

В активе сибиряков — 58 баллов после 61 игры, на счету хабаровчан — 53 пункта при 60 встречах.

В условиях отставания на 5 зачетных баллов при матче в запасе каждый выход на лед «Амура» обладает большим турнирным весом. В этой реальности коллектив Александра Андриевского существует в последние недели и выглядит весьма недурно.

При всех проблемах с игрой на дистанции «Амур» одержал четыре победы в пяти встречах, включая выездной матч на территории «Сибири» 18 февраля (2:1, от).

Минувший же семидневный цикл дальневосточников состоял всего из одной встречи. На домашнем льду хабаровчане взяли верх над «Нефтехимиком» — 3:2.

Пропустив первыми на 14-й минуте начальной трети, хозяева «Платинум-Арены» ответили двумя успешными накатами во втором периоде. На 2-й минуте Григорий Кузьмин оказался на рубеже хабаровского большинства, а на 9-й Алекс Броадхерст вывел «Амур» вперед.

На 14-й минуте третьего периода Кузьмин утвердил второе голевое действие, на 18-й — Матвей Заседа в составе «Нефтехимика» лишь свел отставание к минимуму.

«Сибирь» на прошлой неделе также ограничилась одним матчем. На территории «Салавата Юлаева» команда Ярослава Люзенкова потерпела поражение в овертайме — 2:3, от.

После отсутствия голов в стартовой двадцатиминутке гости пропустили две шайбы кряду во втором периоде — от Денниса Яна и Девина Броссо. На том же рубеже игры Тэйлор Бек сократил разницу.

Ничейный результат на 9-й минуте заключительной трети восстановил Семен Кошелев, однако в овертайме сберечь концентрацию новосибирцам не удалось: решающую атакующий выпад был на счету Евгения Кузнецова.

В ближайшее время «Сибирь» ожидает выезд в Китай на матч против «Шанхайских Драконов» в рамках KHL World Games, после чего команде предстоит провести тяжелейшие встречи на льду «Ак Барса» и «Авангарда».

У «Амура» в контексте предстоящих матчей ситуация видится более простой. Новую хоккейную неделю хабаровчане проведут в домашних стенах, где сыграют с «Нефтехимиком» и дважды примут «Салават Юлаев».