По информации СМИ, нападающий «Автомобилиста» Рид Буше, уехавший по личным причинам на пару дней домой, может до конца сезона не вернуться в расположение клуба. Подробности инцидента и причины, почему американец может остаться безнаказанным — в материале LiveSport.Ru.

По семейным обстоятельствам

27 февраля «Автомобилист» завершит домашнюю серию матчем против «Ак Барса». Эта игра станет 10-й подряд, в которой уральцам придётся справляться без лучшего бомбардира и самого дорогостоящего хоккеиста команды Рида Буше.

В последний раз американского нападающего в форме екатеринбуржцев видели 29 января, когда команда Николая Заварухина на выезде проиграла «Амуру» (2:5). На следующий матч с «Адмиралом» Буше в состав не попал. Тогда можно было подумать, что форвард попал в ротацию, связанную с поражением и тяжелым выездом на Дальний Восток.

Однако позднее пресс-служба «Автомобилиста» заявила, что американец по семейным причинам 5 февраля пропустит игру против «Авангарда» и присоединится к команде к 10 февраля, когда состоится матч с «Металлургом». Но и в Магнитогорск Буше не приехал. «Продолжает решение возникших личных проблем», — так прокомментировали ситуацию в екатеринбургском клубе.

У главного тренера тоже интересовались, сколько ждать нападающего. Но журналисты в ответ от Заварухина получали размытую формулировку: «Пока семейные обстоятельства».

Николай Заварухин vk.com/hcavtomobilist

Дни шли, матчи продолжались, американец не возвращался, а в клубе продолжали хранить молчание. В итоге на отсутствие топ-форварда обратили внимание СМИ, которые выяснили подробности.

Изначально Буше отпросился на свадьбу к брату, и это было согласовано. А в начале марта у него должна рожать жена. Не у брата, у самого Рида. И, видимо, он решил остаться. Ну и на звонки не отвечает. Артур Хайруллин журналист «СЭ»

Позднее было добавлено: существует большая вероятность, что Буше не вернется в «Автомобилист» до конца сезона. Правда, другие источники сообщают, что нападающий всё-таки вернётся в Екатеринбург. Хотя что его может заставить так сделать?

КХЛ и «Автомобилист» ничего поделать не могут

Ещё в прошлом сезоне Буше всерьёз задумывался о том, стоит ли ему вообще оставаться в КХЛ. «Хотел убедиться, что моя семья будет готова к тому, что я еще год проведу без них», — так Рид объяснил, почему долгое время не мог дать ответ «Авангарду» насчёт своего будущего.

В итоге омичи не сделали хоккеисту контрактное предложение. Долго пребывать на рынке ему не пришлось: почти сразу на игрока вышел «Автомобилист», который предложил контракт на один год с зарплатой в 90 млн рублей (в КХЛ лишь у 5 хоккеистов оклад больше). О финансовых проблемах в клубе из Екатеринбурга слышно не было, так что большую часть причитающихся денег (около 60 млн рублей) Буше должен был получить.

Срок соглашения истекает 31 мая, так что кроме оставшейся зарплаты, возможных бонусов и спортивных амбиций смысла возвращаться в Россию у 32-летнего американца нет. Да и рычаги для того, чтобы вернуть игрока, у «Автомобилиста» и КХЛ отсутствуют.

ХК «Автомобилист» vk.com/hcavtomobilist

Лига сама «открыла Ящик Пандоры» летом 2024 г., когда официально оформила свою независимость от ФХР и, как следствие, от ИИХФ. Это решение позволило отказаться от трансферных карт: клубы КХЛ получили возможность заключать контракты с хоккеистами без необходимости регистрировать переходы через ИИХФ. Больше всего на тот момент выиграл ЦСКА, который из-за кейса с Иваном Федотовым попал под санкции и был отрезан от международных трансферов.

В то же время у КХЛ соглашения с другими лигами о соблюдении контрактов нет, из-за чего игроки с действующими контрактами в теории могут сменить чемпионат без компенсаций. Лига заявила, что продолжит уважать действие контрактов других лиг, и выразила надежду на взаимный отклик.

Однако уже в октябре 2024 г. случился прецедент: словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф самовольно покинул расположение южан, уехал из России и подписал контракт со швейцарским «Лангнау Тайгерс». В ИИХФ заявили, что не имеют отношения к контрактам КХЛ, и, сославшись на одобрение со стороны Словацкой федерации хоккея, одобрили переход. В связи с этим Швейцарская национальная лига на требование КХЛ аннулировать контракт Криштофа ответила отказом.

Михал Криштоф www.hcsochi.ru

С тех пор никаких подвижек в этом направлении не было. По-видимому, при нынешнем президенте ИИХФ Люке Тардифе их ждать не стоит (выборы, скорее всего, состоятся в сентябре 2026 г.). Правда, стоит отметить, что «Сочи» и КХЛ не обращались в Спортивный арбитражный суд — возможно, он бы встал на сторону россиян.

Не делай добра…

Поступок Буше можно было понять, если бы он провёл в России не так много времени, или его чем-нибудь обидели. Но американец играет в КХЛ с 2020 года и в общей сумме за 6 лет заработал более 460 млн рублей.

Более того, нападающего в лиге приняли после уголовного наказания за изнасилование несовершеннолетней. Признание своей вины и возраст на момент совершения преступления (17 лет) позволили Буше отделаться условным сроком, но о карьере в Северной Америке с такой строкой в личном деле даже думать нечего.

Хотя потраченные на него деньги форвард более чем отрабатывал на льду: за 380 матчей в КХЛ забил 187 голов и отдал 163 голевые передачи (0,92 очка за игру). А в сезоне-2023/24, забив 44 гола, стал лучшим снайпером регулярного чемпионата.

Буше продолжил держать марку после перехода в «Автомобилист»: за 43 матча выбил 17+25. К счастью для уральцев, они будто не заметил потери бойца, одержав за 9 матчей 6 побед и забивая, в среднем, 3,5 шайбы за игру. К тому же команде Николая Заварухина сейчас практически никуда не деться с 4-го места на Востоке (за 9 игр до плей-офф отставание от третьего «Ак Барса» составляет 9 очков, а отрыв от пятого «Салавата» — 8 очков).

Но отсутствие бомбардира может сказаться в Кубке Гагарина. Тем более, в конце января уже после дедлайна «Автомобилист» покинул ещё один форвард — Кёртис Волк, который сам инициировал разрыв контракта. Так что Екатеринбургу очень хотелось бы, чтобы Буше вернулся.

Шелдон Ремпал vk.com/hcsalavat

Тем более, подобный случай в этом сезоне завершился благополучно. Лидер «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал в середине декабря по семейным обстоятельствам отпросился в Канаду, где немного задержался: вместо запланированных 2 пропустил 6 матчей уфимцев. Но он оставался на связи и в итоге вернулся.

Если Рид объявится в Екатеринбурге, то ему понадобится время для набора формы и подготовки к плей-офф, где уральцы, скорее всего, будут делать ставку на игру вторым номером, контратаки, скоростные забегания нападающих. Не исключено, что вся эта история может стоить «Автомобилисту» всего сезона.