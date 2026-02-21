Неделей ранее к имеющимся участникам Кубка Гагарина-2026 присоединились новые команды, а один из главных аутсайдеров лиги официально выбыл из борьбы.

«Торпедо» пополнило ряды участников Кубка

Условием прохождения кубковой квалификации на прошлой неделе для «Торпедо» являлся удачный исход встречи с «Шанхайскими Драконами», с которыми нижегородцы справились в домашних стенах на фоне неуступчивой игры с высоким объемом обоюдной результативности — 4:3, от.

По ходу матча в «Нагорном» команда Алексея Исакова отдала первый период, пропустив шайбу от Троя Джозефса, но забрала промежуточный итог второго за счет гола Василия Атанасова.

В третьей двадцатиминутке «Торпедо» дважды выходило вперед стараниями Максима Летунова и Богдана Конюшкова, но настойчивость «Драконов» наряду с голевым действием Гэйджа Куинни за 6 секунд до финальной сирены перевела матч в овертайм. Победу, утвердившую выход в Кубок Гагарина, торпедовцам подарил Владимир Ткачев.

«Торпедо» справилось с «Шанхаем» VK

Во втором матче последней недели команда Алексея Исакова дома встретилась с «Ак Барсом», у которого также вырвала победу, проигрывая по ходу — 3:2, бул.

Пропущенные шайбы от Кирилла Семенова и Нэйтана Тодда в первом и втором периодах поставили нижегородцев в весьма затруднительную ситуацию: при относительном статистическом равенстве «Торпедо» уступало в эффективности реализации.

Однако в заключительном отрезке хозяева сумели перевернуть игру, причем сделав это буквально в пару качественных атакующих накатов.

На 12-й минуте Егор Соколов реализовал большинство, уложившись в формате «лишнего» в 28 секунд. На 14-й минуте Максим Летунов уже в равных сочетаниях вернул в матч ничью.

В серии буллитов соперники провели по три попытки — использована была лишь та, за которую взялся Владимир Ткачев.

После 59 матчей нижегородцы закрепились на 4-м месте в таблице Западной конференции с 74 очками на счету, на 2 зачетных балла отставая от лидерского трио. Разрыв между 5-м ЦСКА на флажке игровой недели составил 4 пункта.

«Автомобилист» прошел в плей-офф и протащил ЦСКА

На прошлой неделе ЦСКА имел несколько хороших шансов решить свою судьбу самостоятельно, но допустил череду неудач. «Автомобилист» со своей стороны также воспользовался предоставленными возможностями не сразу.

В минувший вторник команда Николая Заварухина на домашнем льду разбила «Сочи» (4:1) благодаря шайбам Артема Щучинова, Даниэля Спронга, Романа Горбунова и Алексея Бывальцева.

После крупной победы над южанами в домашних стенах «Автомобилисту» было важно обыграть «Адмирал» и надеяться на поражение «Амура» на льду «Магнитки» в основное время.

Если со вторым условием все срослось как надо — лидер Востока взял верх со счетом 3:1 — то в матче против статистически худшей команды конференции екатеринбуржцы столкнулись с колоссальным давлением и устроились на разгромное поражение — 2:5.

На площадке «УГМК-Арены» отчаянные владивостокцы нанесли 41 бросок в створ ворот Евгения Аликина при 27 ударах «Авто», а первую в игре шайбу гости забросили на 10-й минуте в меньшинстве: результативный наскок приморцев завершил Никита Ефремов.

В составе «Адмирала» по ходу игры отличились Кайл Олсон (дубль) Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков, между шайбами которых свои скромные вставки сделали Степан Хрипунов и Семен Кизимов.

Так, вопрос выхода в плей-офф был отложен до воскресенья и домашней встречи с «Шанхайскими Драконами», в которой «Автомобилист» уже не подкачал, хотя и победу зафиксировал волевую — 4:1.

Первая голевая атака случилась на 3-й минуте второго отрезка: в формате большинства за китайскую команду отличился Спенсер Фу. В оставшееся время забивали только екатеринбуржцы — Спронг, Мэйсек, Денежкин и Голышев раскидали свои точные броски по двум периодам.

Вторая победа на неделе позволила коллективу Николая Заварухина оформить досрочный выход в плей-офф, но никак не отразилась на турнирном положении. В таблице Востока «Автомобилист» по-прежнему находится на 4-м месте. С 70 очками на счету, екатеринбуржцы на 10 пунктов отстают от группы лидеров.

Успешный итог встречи на Урале позволил ЦСКА утвердиться в роли будущего участника Кубка, тогда как сами армейцы на прошлой неделе потерпели два поражения, прервав серию из восьми побед кряду.

Первую осечку команда Игоря Никитина внезапно дала на территории «Лады» — 1:2. В матче в Тольятти москвичи открыли счет только на 8-й минуте третьего периода. Гол забил Сергей Калинин. Тем не менее за оставшееся время хозяева не только не развалились, но и отличились дважды. По шайбе провели Колби Уильямс и Томаш Юрчо.

Более принципиальной во всех смыслах была встреча на площадке СКА. Гостевое армейское дерби приняло сторону петербуржцев, а ЦСКА потерпел поражение «всухую» (0:3).

Первый гол в «Ледовом» оказался на счету Никиты Дишковского в меньшинстве в середине стартовой трети. На 6-й минуте второго отрезка молодой нападающий реализовал буллит. Закончил же борьбу Рокко Гримальди на 10-й минуте третьего периода.

На текущее время ЦСКА находится на 5-м месте в таблице Западной конференции с 70 очками на счету. От квартета лидеров столичный клуб отстает на 4 пункта.

«Сочи» математически выбыл из гонки

На момент написания обзора сочинской команде принадлежат две худшие ключевые статистики из трех.

В частности, южный коллектив располагает наименее эффективной в регулярке атакой, забрасывая 2,05 шайбы в среднем за игру, и безобразнее других обороняется — 3,55 пропущенные шайбы. Между тем по самому низкому темпу турнирных приобретений «Сочи», зарабатывая 0,71 очка за матч, уступает только «Ладе».

С подобными метриками и без игрового рисунка «Сочи» по ходу сезона не рассматривался как кандидат на борьбу за топ-8. И тем удивительнее кажется тот факт, что математические шансы на плей-офф команда Дмитрия Михайлова потеряла только теперь, а не неделями ранее.

«Сочи» проиграл «Динамо» Москва VK

Последний соревновательный отрезок сочинцы провели на выезде. В первом матче южане сгорели «Автомобилисту» — 1:4. Во второй игре было зафиксировано «сухое» поражение от «Динамо» Москва (0:4).

На отрезке в семнадцать проведенных встреч «Сочи» добился только трех побед, а в таблице Западной конференции прописался на 11-м месте с 40 зачетными баллами в активе. От верхней восьмерки команда отдалилась на 26 пунктов.