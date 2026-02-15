На прошлой неделе в Континентальной хоккейной лиге были определены еще четыре участника Кубка Гагарина-2026.

«Локомотив» первым на Западе вышел в плей-офф

На прошлой игровой неделе «Локомотиву» было достаточно не проиграть «Шанхайским Драконам», чтобы закрыть формальный вопрос кубковой квалификации. Для решения детской по меркам ярославцам понадобились две заброшенные шайбы на «СКА-Арене».

Победу команде Боба Хартли с «сухим» результатом (2:0) принесли Максим Шалунов и Никита Кирьянов. Последний забросил шайбу в пустые за 30 секунд до финальной сирены.

На этом отрезке «Шанхайские Драконы» зафиксировали третье подряд поражение, а позже отрицательный черед был добит до пяти — представители Китая также проиграли «Северстали» (2:3) и ЦСКА (1:2, от).

Для «Локомотива» же победа стала седьмой кряду. В рамках этой серии коллектив Хартли не пропускал больше одного гола в шести матчах. Еще в двух встречах Даниил Исаев оформил «сухарь». Так, «Локо» остается лидером чемпионата по наименьшему количеству пропущенных шайб — 112 в 57 матчах, 1,97 в среднем.

Одним из преследователей «Ярославля» в гонке лидеров Запада является минское «Динамо», на льду которого «Локомотив» понес потерю 12 февраля — 2:4.

Матч в столице Беларуси начался с шайбы Павла Красковского на 11-й минуте первого периода, а продолжился голом Вадима Мороза в середине второго отрезка.

Ключевые же события вместились в третью двадцатиминутку. На шайбу Максима Шалунова, организованную в большинстве на 3-й минуте, минчане ответили голами Лиможа, Дица и Энас. Последний, набрав 69 очков по системе гол+пас, закрепился на 1-й позиции в рейтинге бомбардиров КХЛ.

На заключительный матч недели «Локомотив» приехал в Сочи, где забрал скромный победный результат — с голом Байрона Фрэза в основное время и шайбой Артура Каюмова в овертайме (2:1, от).

В таблице Западной конференции «Ярославлю» удалось уйти в отрыв от главных преследователей на 5 пунктов — сейчас на счету «Локомотива» 79 очков после 57 матчей.

«Ак Барс» пополнил ряды участников Кубка Гагарина

Для казанцев удачной оказалась среда, 11 февраля, поскольку для выхода в плей-офф им даже не нужно было появляться на льду. Хватило поражения «Амура» от «Трактора» в основное время.

В тот день на «Платинум Арене» соперники выдали беспорядочное голевое представление, завершившееся победой челябинцев благодаря шайбе Михаила Григоренко на флажке 19-й минуты третьего периода — 6:5.

На фоне матча с 11 голами в Хабаровске «Ак Барс» днем позже одержал победу над «Торпедо» в домашних стенах и прервал серию из двух поражений кряду — 4:3 от.

Дежурные 2 очка при своих трибунах команде Анвара Гатиятулина пришлось перекусывать на морально-волевых. Виной тому стали провальные заключительные минуты первого периода, в которые вместились шайбы Богдана Конюшкова и Максима Летунова.

Первый видимый шаг к возвращению в игру предпринял Алексей Пустозеров, отличившийся на 15-й минуте второго периода, но в начале третьего разницу -2 вернул Егор Соколов.

В очередной раз сократить отставание «Ак Барсу» удалось на 12-й минуте за счет шайбы Григория Денисенко, а спасительный гол провел Александр Хмелевский за 12 секунд до сирены.

С преимуществом в психологии, казанцы уверенно вошли в овертайм и положили шайбу на 24-й секунде. Очередной результативный балл (39-й по счету) заработал Митч Миллер.

Набрав 75 очков в 55 матчах, «Ак Барс» закрепился на 3-й строчке Восточной конференции, отстав от 3-го «Авангарда» на 7 баллов при равенстве проведенных встреч.

Заключительный отрезок регулярного сезона и карьерный камбэк Тэйлора Бека после неудачного опыта в «Серветте» напоминают классическую спортивную историю про андердогов.

В сущности же «Сибирь» поступательно решает вопрос кубковой квалификации и проводит сильнейшую серию в нынешнем сезоне.

В последних девяти матчах команда Ярослава Люзенкова допустила только две осечки, а в игровом ключе сумела улучшить позиционную защиту и обрести больше уверенности во вратарской линии, на что указывает статистика описываемого цикла.

В восьми встречах из десяти «Сибирь» не пропускала больше 2-х голов. В трех матчах соперники не могли поразить ворота сибиряков больше одного раза.

Но вернемся к Беку. На прошлой неделе канадец набрал семь очков в матче против «Сочи» (2+5) и установил новый рекорд КХЛ, затмив достижение Альберта Лещева — нынешнего ассистента главного тренера новосибирцев, заработавшего в свое время шесть результативных баллов.

Примечательно, что в домашней игре с «Сочи», в которой «Сибирь» переехала южан со счетом 10:1, хозяева уступали 0:1 к перерыву.

Во втором же периоде команда Ярослава Люзенкова перестроилась на одностороннее движение и поступательно размазывала сочинцев по площадке «Сибирь-Арены».

В интервале со 2-й по 20-ю минуты сибиряки вонзили шесть шайб: дублем отметился Вячеслав Лещенко, по голу организовали Бек, Архип Неколенко, Энди Андреофф и Андрей Чуркин.

В заключительном периоде Андреофф, Илья Федотов, Антон Косолапов и Бек добавили еще четыре в сумме.

Во втором матче на неделе сибиряки одержали волевую победу над «Ладой» — 3:2, от. На гол Дмитрия Кугрышева на 2-й минуте первого периода команда Люзенкова нашла ответ в лице результативного действия Неколенко спустя 4 минуты.

В третьем периоде размен устроили Лещенко и Райли Савчук, а победную шайбу в овертайме провел Косолапов.

Я не знал, что установил рекорд КХЛ по результативности за один матч. Иногда всё может решить несколько отскоков. Главное, что сегодня случилась победа, ведь мы находимся в серьёзной гонке за плей-офф. Сложно сказать, лучший ли это был матч в моей карьере. Тэйлор Бек нападающий «Сибири»

Очередная успешная неделя позволила «Сибири» уйти в отрыв от 9-го «Амура» на 10 очков. В 57 встречах команда Люзенкова набрала 55 зачетных баллов, сохраняя в запасе очный матч, который состоится 18 февраля на «Сибирь-Арене».

Результативная серия Евгения Кузнецова

По ранним признакам напрашивается вывод о том, что Евгений Кузнецов пришелся в Уфе ко двору. В условиях дефицита исполнителей экс-форвард СКА и «Металлурга» способен обеспечить глубину и быть полезным при розыгрышах, включая большинство.

«Салават Юлаев» допустил только одно поражение в восьми матчах, в которых Кузнецов принимал участие, тогда как сам новичок «Уфы» набрал 7 очков в восьми встречах, включая три игры кряду с результативными баллами после недавнего восстановления от травмы.

Перед звездной паузой в КХЛ Евгений набрал по одному очку в победных для «Салавата» матчах против «Торпедо» (3:1) и «Нефтехимика» (2:1), а после — наказал бывших партнеров по «Магнитке», оформив ассистентский дубль. Сама встреча на «Уфа-Арене» закончилась победой «СЮ» — 4:3, бул.

По ходу игры в домашних стенах Шелдон Ремпал — настрелявший с момента возвращения в команду 25 очков — вывел хозяев вперед.

Во втором периоде ситуацию изменил коллектив Андрея Разина. В частности, Макар Хабаров и Руслан Исхаков позволили состояться гостевому камбэку.

Третья двадцатиминутка прошла под знаком доминирования дуэта Кузнецов — Броссо. Пока первый раздавал передачи, второй их трансформировал во взятие ворот. Однако за минуту с небольшим до финальной сирены Роман Канцеров перевел игру в овертайм.

Выявить сильнейшего в заключительной пятиминутке не удалось, тогда как в серии буллитов единственную шайбу на 8 обоюдных попыток забросил Ремпал.

Для команды Виктора Козлова эта встреча оказалась единственной на прошлой неделе и стала шестой кряду, в которой была одержана победа.

В таблице Востока «Салавату Юлаеву» принадлежит 5-я позиция с 60 набранными очками. От квартета лидеров «Уфу» отделяют 6 пунктов при игре в запасе по отношению к «Автомобилисту».

«Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф

В здравом рассудке никто не мог рассматривать попадание «Лады» в кубковую восьмерку Запада как фактическую возможность, а в минувшую субботу вылет тольяттинцев из гонки был подтвержден математически.

Летом команда провела широкую комплектацию игроков, но по ходу регулярки быстро перегорела, пригласила Павла Десяткова и все равно не вошла в тонус конкурентоспособного претендента.

На текущее время «Лада» является худшей командой лиги по темпу турнирных приобретений и пропускает в среднем 3,54 шайбы за игру, уступая по этому показателю лишь «Сочи».

На фоне двух антирейтинговых статистических позиций команда Десяткова потерпела семь поражений в восьми последних матчах, а единственную победу за этот период одержала в начале недели, сенсационно обыграв «Торпедо» — 3:1.

Все результативные действия на домашнем льду «Лада» вместила в финальную треть после нулевой ничьей в первой двадцатиминутке и пропущенной шайбы на 3-й минуте второго отрезка.

Волевую победу тольяттинцам принесли Иван Савчик, Дмитрий Кугрышев и Андрей Алтыбармакян.

За пределами родной арены «Лада» потерпела поражения от «Сибири» (2:3, от) и «Барыса» (3:5). Примечательно, что в обеих встречах коллектив Десяткова выходил вперед, но непременно испытывал проблемы с концентрацией и бездарно растрачивал добытый гандикап.

Есть ли давление на данном этапе сезона? Мы просто выходим и играем. Готовимся к каждому сопернику, какие-то игры у нас получаются лучше, какие-то — хуже. Павел Десятков главный тренер «Лады»

После 57 матчей «Лада» плетется на 11-й позиции в Западной конференции с 39 очками на счету, в то время как отставание от зоны плей-офф было увеличено до 23 пунктов.

«Динамо» Минск и «Северсталь» также попали в плей-офф

Должным образом воскресный игровой день сложился сразу для двух представителей Западной конференции — «Северстали» и минского «Динамо», которые, может, не столь убедительны прямо сейчас, но которые проводят исключительный регулярный сезон.

Для выхода в кубковый раунд команде Андрея Козырева было достаточно либо обыграть на домашнем льду «Нефтехимик», либо набрать столько же очков, сколько добыли бы «Шанхайские Драконы» во встрече с ЦСКА.

«Нефтехимик» на текущее время переживает спад, поэтому «Северсталь» провела продуктивный матч и зафиксировала победный результат — 3:1.

Ранее на 22-й недели череповчане встретились с «Динамо» Минск в столице Беларуси, где устроили обоюдный результативный обмен, но вчистую отдали второй период и частично провалили третий, закономерно потерпев поражение — 4:7.

Последовавший выезд в Санкт-Петербург 12 февраля завершился победой «Северстали» над «Шанхайскими Драконами» — 3:2, хотя «Череповец» провел не самый безупречный матч в части атакующей остроты. В данном случае сработало умение действовать по счету.

На момент начала новой игровой недели «Северсталь» закрепилась на 2-й позиции с 74 очками после 57 матчей. При равенстве проведенных встреч команда Козырева отстает от «Локомотива» на 5 пунктов.

«Динамо» Минск в контексте выхода в плей-офф устраивали набранные баллы во встрече со «Спартаком» либо отсутствие победного результата «Шанхайских Драконов» в основное время матча против ЦСКА. В ситуации динамовцев второй расклад стал определяющим.

Пока москвичи расписали ничью по итогам трех периодов встречи на «СКА Арене» — позже армейцы добились победы — команда Дмитрия Квартальнова проиграла «Спартаку» — 3:4, хотя несколько раз пыталась этого избежать.

До выезда на «Мегаспорт Арену» минчане на неделе провели еще две встречи. В первом матче случилась упомянутая ранее победа над «Северсталью» — с дублем Сэма Энаса и 11 шайбами на двоих. Во второй игре белорусы отобрали важнейшие баллы у «Локомотива» — 4:2.

На момент 56 проведенных матчей «Динамо» Минск находится на 3-м месте в таблице Западной конференции. С 73 очками в активе, команда Квартальнова отстает от ярославцев на 6 баллов при игре в запасе.