В Daily Face-off рассказали об участниках Игр в Милане, текущий этап карьеры которых не связан с Национальной хоккейной лигой.

Почти все хоккейные болельщики с радостью восприняли новость о возвращении игроков НХЛ на зимнюю Олимпиаду.

Но для самых преданных фанатов турниры 2018 и 2022 годов тоже были по-своему увлекательными. Да, сложно отрицать, что отсутствие Сидни Кросби, Коннора Макдэвида, Мэттью Ткачака и других звезд оставило неприятный осадок. Если мы действительно хотим развивать хоккей, лучшие игроки мира должны находиться в гуще событий.

И все же две последние Олимпиады запомнились обилием сенсаций и неожиданными героями. Во всех смыслах это был зрелищный хоккей — особенно в 2018 году.

Когда в каждом матче невозможно заранее угадать победителя, борьба автоматически становится куда более захватывающей.

В ближайшие две недели почти все внимание в Италии перетянут на себя крупнейшие звезды мирового хоккея. Но отсутствие действующего контракта с клубом НХЛ вовсе не означает, что перед нами игрок меньшего уровня.

Ниже представлены десять хоккеистов — включая восьмерых с опытом выступлений в НХЛ — каждый из которых способен оказать серьезное влияние на результаты своей сборной в Милане.

Роман Червенка, ЦФ (Чехия)

В свое время с Червенкой в НХЛ связывали большие ожидания: в 2012 году он подписал контракт в статусе яркого незадрафтованного игрока, приехавшего из КХЛ. За единственный сезон в «Калгари» он набрал 17 очков в 39 матчах, однако нестабильность в игре, а также проблемы со здоровьем — в том числе тромб перед самым дебютом — привели к тому, что клуб позволил ему вернуться в КХЛ.

Роман Червенка globallookpress.com

С тех пор Червенка выступал как в Швейцарской национальной лиге, так и на родине, в Чехии, где со временем превратился в одного из самых опасных действующих игроков европейского хоккея. Особенно это заметно по матчам на международной арене: с 2022 года на чемпионатах мира форвард набрал 51 очко в 36 играх — показатель, к которому не приближается никто.

Именно Червенка стал одной из ключевых фигур в ходе победного ЧМ-2024, образовав грозную связку с Давидом Пастрняком. Поэтому у нас есть все основания полагать, что и в Италии мы увидим ту же картину — для Червенки этот олимпийский турнир станет уже пятым в карьере.

Лукаш Седлак, ЛВ (Чехия)

За четыре сезона в НХЛ Седлак набрал 35 очков в 192 матчах, закрепившись в основном в роли игрока глубины. На международном уровне, впрочем, его статус выглядит совсем иначе: в последние годы Седлак утвердился в статусе одного из самых опасных хоккеистов сборной Чехии.

В двух предыдущих турнирах Лукаш наколотил 19 очков, причем регулярно появляясь на льду в звеньях и с Пастрняком, и с Червенкой. Олимпиада 2022 года стала для Седлака трамплином, позволившим вернуться в НХЛ, однако на нынешнем турнире его значимость для сборной обещает стать еще выше.

Седлак силен физически, умен в принятии решений и обладает редким чутьем у чужих ворот. При этом в последние сезоны он оказался особенно ценен именно как игрок поддержки. В Италии стоит ждать, что эта грань его игры проявится в полной мере.

Йоахим Блихвельд, ПВ (Дания)

В какой-то момент Блихвельда рассматривали как одну из главных надежд Дании на уровне НХЛ. На практике его североамериканский опыт оказался провальным: за два сезона он провел всего восемь матчей, отметившись одной заброшенной шайбой. В сезоне 2022/23 Блихвельд вернулся в Европу, однако трехлетний отрезок в Швеции вышел для него непростым с точки зрения результативности.

Зато переезд в Финляндию полностью изменил картину. Сейчас Блихвельд идет по графику около 80 очков за сезон и входит в число самых заметных игроков сильнейшей лиги страны. Параллельно Йоахим стал одной из ключевых фигур сборной Дании на международной арене последних лет, закрепив за собой роль одного из самых опасных атакующих исполнителей команды.

На Олимпиаде-2026 датчанин наверняка получит место в первой шестерке и сыграет одну из ведущих ролей в нападении.

Ник Олесен, ЛВ (Дания)

За последние годы Олесен проделал заметный путь — от энергичного форварда нижних звеньев до игрока, способного вести атаку. Текущий сезон стал для него лучшим на профессиональном уровне, и это вряд ли можно назвать неожиданностью после яркого перфоманса прошлой весной.

Ник Олесен globallookpress.com

Тогда Олесен стал национальным героем в самые знаковые моменты: он забросил шайбу в матче против Канады и набирал очки в восьми встречах из десяти, оставшись без результативных действий лишь в тех играх, где Данию попросту «засушили». Ник — единственный форвард в этом списке, не имеющий опыта выступлений в НХЛ.

Однако можно не сомневаться в том, что Николай Элерс будет рад видеть Олесена в качестве пантера по звену.

Микко Лехтонен, З (Финляндия)

Нехватка защитников уровня НХЛ стала для сборной Финляндии заметной проблемой на Турнире четырех наций. В текущем составе Лехтонен является единственным защитником, не представляющим на клубном уровне Северную Америку — и тем не менее его включение в заявку выглядит вполне логично.

Микко Лехтонен globallookpress.com

Лехтонен великолепно действует в большинстве и способен обеспечивать хорошее владение шайбой в формате «пять на пять». Не отнять у Микко и лидерских качеств: именно ему доверили капитанскую повязку сборной Финляндии на чемпионате мира 2025 года.

32-летний защитник довольно грамотно распоряжается шайбой, хотя к оборонительной игре временами и остаются вопросы. В сущности же Лехтонен готов наделить команду необходимым импульсом и глубиной.

Пьер-Эдуар Белльмар, ЦФ (Франция)

Белльмар и не был задрафтован клубами НХЛ, однако годы уверенных выступлений за сборную — особенно на чемпионате мира 2014 года — в итоге вылились в карьеру длиной почти в 700 матчей в сильнейшей лиге планеты. Его игра никогда не отличалась эффектностью, а личная результативность ни разу не превышала показатель в 22 очка за сезон.

Зато на протяжении почти десятилетия именно надежность на точке вбрасывания и качественная двусторонняя игра делали Белльмара ценным игроком глубины практически в любой команде. Теперь он нацелен на турнир, который, с большой долей вероятности, станет последним крупным событием в хоккейной карьере.

В 40 лет Белльмар по-прежнему остается в обойме и продолжает приносить пользу сборной Франции. В Швейцарии он уже не демонстрирует прежнюю результативность, однако всякий раз, надевая форму национальной команды, остается важной и заметной фигурой. Хочется верить, что в Италии у Белльмара все же появится повод для праздника.

Стефан Да Коста: ЦФ (Франция)

В свое время Да Косте так и не удалось по-настоящему закрепиться в «Оттаве», несмотря на высокую результативность в АХЛ за «Бингемтон». Тем не менее в России 36-летний форвард по-прежнему чувствует себя более чем уверено — в пятый раз за последние шесть сезонов форвард близится к преодолению отметки в 50 очков.

Стефан Да Коста globallookpress.com

На протяжении нескольких лет Да Коста остается одним из самых стабильных нападающих КХЛ, сочетая креативную работу с шайбой с приличной скоростью и умением читать эпизоды. С большим отрывом это самый техничный форвард сборной Франции, и именно на него будут рассчитывать в те моменты, когда матчи начнут приближаться к ключевым отрезкам, а цена каждой ошибки станет максимальной.

Денис Мальгин, ЦФ (Швейцария)

Мальгин несколько раз пробовал закрепиться в НХЛ, но каждый из подобных заходов в итоге так и не сложился. К счастью для него, возвращение на родину в «Цюрих Лайонс» стало точкой перезапуска — с тех пор форвард методично и без лишнего шума разбирается с вратарями Швейцарской национальной лиги.

Возможно, Мальгину не хватает определенных качеств, чтобы стать стабильным игроком уровня НХЛ, однако его плеймейкерские способности и высокий хоккейный интеллект позволяют ему доминировать в европейском хоккее.

Именно за счет таких игроков, как Денис, и других опытных исполнителей второго–третьего звена, сборная Швейцарии на протяжении последних лет видится постоянной угрозой для фаворитов в рамках чемпионатов мира.

В Италии стоит ожидать того же сценария: Мальгин вновь должен сыграть заметную роль, получая стабильное время в большинстве и оказывая влияние на игру сборной за счет контроля шайбы и принятия решений.

Свен Андригетто, ЛВ (Швейцария)

Андригетто считался ярким игроком юниорского хоккея и стабильно демонстрировал высокую результативность на уровне АХЛ. Однако в НХЛ его карьера так и не сложилась: за рамками эпизодических всплесков в роли форварда нижних звеньев он не смог найти устойчивую позицию среди топов.

Свен Андригетто globallookpress.com

Зато последние два сезона в «Цюрихе» стали для Свена одними из лучших в карьере. Весной Андригетто особенно громко заявил о себе на чемпионате мира, забросив семь шайб — показатель, мимо которого сложно пройти с учетом короткой продолжительности турнира. Предстоящая Олимпиада станет для него второй после уверенного выступления в 2022 году.

В Италии стоит ожидать, что Андригетто вновь сыграет заметную роль, вероятно, образовав связку во втором звене, рядом с кем-то вроде Тимо Майера.

Леонардо Дженони, ВР (Швейцария)

Большинство болельщиков НХЛ вряд ли хорошо знакомы с Дженони. Зато для тех, кто внимательно следит за чемпионатами мира, он давно ассоциируется с надежностью в воротах. В свои 38 Дженони не демонстрирует признаков спада в составе «Цуга» и по-прежнему остается одним из лучших вратарей Швейцарии.

В его активе — звание MVP Национальной лиги, семь чемпионских титулов, две победы в Кубке Шпенглера и три серебряные медали чемпионатов мира. Минувшей весной Дженони и вовсе выдал один из величайших вратарских перформансов в истории турниров: 95,3% отраженных бросков и четыре «сухих» матча из семи.

Многие скауты до сих пор считают, что при переезде в Северную Америку в начале 2010-х он вполне мог стать добротным вратарем уровня НХЛ — даже с учетом того, что рост около 183 сантиметров в свое время сыграл против него.

На фоне стабильности, которую Лео демонстрировал на протяжении всей карьеры, весьма вероятно, что именно он станет первым номером сборной Швейцарии, затмив Акиру Шмида из «Вегаса».