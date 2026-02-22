В битве североамериканских мастеров команда Соединенных Штатов одержала победу благодаря шайбе, заброшенной в овертайме.

Олимпийский финал 2026 года свел в битве за золото сильнейшие прямо сейчас хоккейные сборные планеты — Канады и США. В главном североамериканском противостоянии десятилетия команда Майка Салливана вырвала победу за счет гола Джека Хьюза в овертайме — 2:1 (от) и взяла реванш за поражение в 2010-м.

На первом с 2014 года групповом турнире Олимпиады с участием звезд Национальной хоккейной лиги команда Джона Купера сокрушила Чехию (5:0), Швейцарию (5:1) и Францию (10:2).

Первый же тест повышенной сложности настиг канадцев в 1/4 финала — в игре против Чехии, в которой результат был добыт на морально-волевых, а героем встречи стал Митч Марнер, забросивший победную шайбу в овертайме — 4:3, от.

В полуфинале обстоятельства оказались менее благоприятными: «кленовые» горели финнам 0:2, но выстрадали победу — 3:2. Дорогу в финал во встрече не без спорных моментов прорубили Сэм Рейнхарт, Ши Теодор и, конечно, Нэйтан Маккиннон, ставший самым ненавистным человеком в стране Суоми.

Сборная США прошла дистанцию более гладко. В сущности, команде Майка Салливана пришлось поднапрячься только в матче против Швеции, в котором Куинн Хьюз отличился в овертайме — 2:1, от.

В остальных четырех встречах «звездно-полосатые» проглотили соперников, установив преимущество в 3 шайбы и более над каждым.

Стартовый рывок США при статистическом равенстве

Матч двух хоккейных сверхдержав в Милане начался с прессинга сборной США в зоне канадцев, который сопровождался бросковой попыткой Джека Айкела и продолжился серией добавлений второго звена. В частности, за остроту впереди интуитивно отвечали Джейк Генцел и Мэттью Болди.

И тем не менее первая ловушка оказалась за голкипером Штатов Коннором Хеллебайком, который таким образом вынужден был реагировать на бросок Сэма Беннета из третьего сочетания «кленовых».

Спустя пару минут после начала матча команды закусились у ворот сборной США после очередного позиционного выпада канадцев, хотя в целом игра проходила без выходящих за рамки грубостей — команды были сосредоточены на хоккее.

Обоюдный обмен холостыми входами в зону без конкретных решений продолжался минут 5, и только мелкие наскоки канадцев в исполнении звена Маккиннон — Макдэвид — Селебрини завершались желанием последнего проверить Хеллебайка. За четверть периода команда Джона Купера нанесла три броска в створ, Штаты обошлись без точных попаданий.

Однако на 6 минуте именно сборная США провела голевую атаку. Мэттью Болди совершил рывок в чужую зону, владея шайбой на свободном льду. Далее форвард в сольном проходе переиграл Джордана Биннингтона.

После гола Канада первым сочетанием попыталась расставиться в чужой зоне, но бригады США без каких-либо проблем гасили скорости основной ударной силы соперника.

Когда же на чужой половине пытались поддавливать Штаты, вратарь Канады действовал безошибочно.

В моменте сборная США начала пожарить вблизи своего голкипера, но в одном из эпизодов после позиционной ошибки Брэйди Ткачака «звездно-полосатых» простил Ник Сузуки.

В заключительной пятиминутке периода США сумели сбить атакующий порыв Канады, не придумав для этого способа лучше, чем серия позиционных комбинаций за счет активности Куинна Хьюза и Джейка Генцела.

За три минуты до перерыва Брок Нельсон заработал на себе фол Ши Теодора, который отправился в штрафной бокс за задержку клюшкой. В ходе наступления в формате «пять на четыре» Тэйг Томпсон оказывал давление в районе ближней штанги, но в целом канадцы отбрасывались без нервов и ушли на первый перерыв при минимальном отставании в счете и равенстве по броскам в створ — 8:8

США поддавливали, Канада сравняла счет

Второй отрезок начался по аналогии с первым — с броска Айкела и рядового спасения Джордана Биннингтона. В следующем эпизоде США устроились на серию пробросов, которые ни к чему не привели.

Со сниженной динамикой движения, команды обменивались позиционными подходами и полумоментами. В ритме сдержанной обоюдной остроты североамериканские гранды провели пятиминутку.

Ближе к середине отрезка канадцы начали наседать: Маккиннон, Теодор, Селебрини взялись вырисовывать атаки, от которых у ворот Хеллебайка становилось судорожно.

Если ранее США производили впечатление команды, которая читает ситуацию, то в фазе нарастающей интенсивности «кленовых» контроль явно был утерян.

После коммерческой паузы подопечные Майка Салливана успокоили игру, но в середине периода канадцы получили железный момент: Коннор Макдэвид выскочил один в ноль, но не сумел переиграть представителя «Виннипега».

Уже в следующей атаке канадцы заработали большинство, а спустя 30 секунд получили фору в два полевых. В формате «пять на три» первая спецбригада большинства не продемонстрировала осмысленных ходов: броски под ближний угол спокойно магнитил Хеллебайк. Остаток «лишнего» также не был реализован.

В равных составах матч стабилизировался в привычной структуре — короткий контроль, ошибки, забросы и попытки нагнетать на пятаке легли в основу игрового построения.

Менее чем за две минуты до перерыва Канада все же добилась своего — забили первый гол в финале. После борьбы на вбрасывании Сузуки откинул шайбу на Девона Тейвза, тот перевел ее на противоположный борт, а на ударную позицию вышел Кэйл Макар, который упаковал «презент для США» в дальний угол.

Под занавес периода Штаты выдали серию гиперзвуковых атак, закончившихся сперва спасением Биннингтона, а затем попаданием шайбы в перекладину. На второй перерыв команды — после фрагментарной перепалки — укатились в статусе равных, при этом канадцы перебросали США с разницей 19:8.

Скорости в третьем периоде дошли до предела

Селебрини не сумел реализовать момент globallookpress.com

В первые полторы минуты финальной трети канадцы обязаны были выходить вперед, но суперспасение клюшкой совершил Коннор Хеллебайк после верной попытки переправить шайбу в ворота, которую провел Девон Тейвз, не встретив вблизи створа никакого сопротивления.

На 5-й минуте Маклин Селебрини не реализовал свой убойный шанс, в одиночку выехав на ворота США. Второй по ходу встречи выход один в ноль оказался за вратарем «звездно-полосатых».

Атаки сборной Канады стали более предметными, тогда как Штаты отвечали реже и в большей степени инстинктивно.

В середине периода очередной железный момент бездарно завершила Канада: первое звено сочинило атаку, в результате которой Нэйтан Маккиннон чудом не попал в пустой угол.

Следом топ-шанс в результате позиционного наката не использовали США, а канадцы со своей стороны не смогли просверлить шайбу сквозь американскую линию защиты в ходе очередного наступления.

К середине периода скорости достигли пика, но на 14-й минуте очередной наступательный порыв привел к удалению Канады. Сэм Беннет выхватил 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой.

Три с небольшим минуты штрафа прошли при давлении сборной США —ровно до момента, пока Джек Хьюз, подаривший американцам большинство, не отгреб малый штраф — также за высоко поднятую.

Оставшиеся секунды в составе «четыре на четыре» опаснее провели канадцы, а в минуту большинства главная бригада «кленовых» вложила серию шикарных возможностей. Однако ни одна не была реализована. Сумасшедшая по своему содержанию двадцатиминутка перетекла в овертайм.

В овертайме все решили минуты

В периоде до первой пропущенной шайбы соперники не стали томить ожиданием. На старте отрезка Хьюз совершил опасный бросок, но Биннингтон совершил сэйв ловушкой. Уже в следующем моменте опасно пробил Маккиннон.

Сам Нэйтан позже в своей зоне проиграл борьбу Заку Варенски, который с фланга выкатил пас на Джека Хьюза. Нападающий Соединенных Штатов переправил шайбу между щитков вратарю — 2:1, от. Так, американцы поквитались с канадцами за Ванкувер-2010 и завоевали первое золото с 1980 года.