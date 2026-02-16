Корреспондент The Athletic Марк Лазерус решил составить рейтинг всех 12 песен, звучавших после голов в мужском хоккее на Играх в Милане-Кортине 2026 года.

Спустя пять дней после начала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх я 11 раз слышал The Ting Tings «That’s Not My Name», забавную песенку 2008 года. Я семь раз слышал, как толпа на хоккейной арене «Милано Сантаджулия» уродовала песню Джона Леннона «Imagine», подпевая во время музыкальных пауз.

Я так много раз слышал песню J. Geils Band «Freeze Frame» во время перерывов в исполнении очаровательного хоста арены — который, в зависимости от того, кого вы спросите, поразительно похож то на Кенни Джи, то на Ричарда Симмонса — что я ловлю себя на том, что внезапно замираю в картинных позах всякий раз, когда в разговоре возникает пауза.

Еще есть EDM-песня, которая пульсирует после каждого удаления, классическая итальянская песенка «Che La Luna Mezzo Mare», «Even Flow» от «Перл Джем», которая играет каждый раз, когда назначается равное количество малых удалений, и всякая европейская пауэр-поп музыка, о которой я никогда не слышал, но никогда не забуду.

Но именно 40-летняя, вычурная оперная песня-тарабарщина останется со мной надолго после того, как я покину Милан. Шведы и их песня после забитых шайб просто разрушили мой мозг, и я не знаю, благодарить их или подать на них в суд. В любом случае, я думаю, что я их люблю.

Давайте составим рейтинг всех 12 песен, звучавших после голов в мужском хоккее на Играх в Милане-Кортине 2026 года, основываясь исключительно на моем безупречном, неоспоримом вкусе. Да, пришло время для серьезной журналистики:

1. Швейцария: «Richi» от Stubete Gäng

Послушайте этот трек, и он может показаться вам милым. Немного запоминающаяся, немного наивная, немного веселая песня. Послушайте, как 8000 швейцарских болельщиков кричат ​​ее во весь голос, и вам захочется набить ее «текст» себе на лбу.

Отличная песня после гола требует двух вещей: запоминающейся, повторяющейся мелодии и участия болельщиков. Простые, легко запоминающиеся слова — или, еще лучше, простое скэт-пение — это огромный плюс. Добавьте немного местного колорита, и будет еще лучше.

«Richi» от Stubete Gäng

В этой песне есть все. Это как швейцарский «Кинжал Челси». Идеальная песня после гола для одной из самых энергичных фанатских баз на турнире.

2. Швеция: «Canelloni Macaroni» Лассе Хольма

Когда я впервые услышал эту песню, когда Габриэль Ландеског сравнял счет в матче Швеции против Италии в среду, я повернулся к своему коллеге Арпону Басу и сказал: «Это самая глупая песня, которую я когда-либо слышал».

Пять дней спустя я думаю, что она может быть лучше и значимее, чем «Пятая симфония Бетховена», «Für Elise» и «Livin’ on a Prayer» вместе взятые. Я буду напевать эту нелепую оперную часть песни на смертном одре. Она никогда меня не покинет.

«Canelloni Macaroni» Лассе Хольма

Единственная причина, по которой она не на первом месте, заключается в том, что шведские болельщики, похоже, не очень-то ею увлечены. Участие болельщиков имеет значение.

Честно говоря, я не думал, что шведы смогут превзойти «En För Alla För En», их песню, завершившую матч в Сочи в 2014 году, в исполнении группы The Poodles, которую я могу описать только как шведский аналог «Мотли Крю».

Tre Kronor ft. The Poodles — En För Alla För En

У этой песни даже был видеоклип, в котором вся шведская команда, включая тренера Пэра Мартса, эффектно входила в музыкальную студию и пела припев с распечатанных листов с текстом, как в «We Are The World». Это было идеально.

И всё же, её превзошла песня, которая буквально представляет собой просто какого-то парня, читающего меню пиццерии. Боже, я люблю хоккей.

3. США: «Free Bird» от Lynyrd Skynyrd

Эта песня нарушает все правила. Она плохо повторяется. В той части, которая используется, нет текста. Нет участия болельщиков. Но «Free Bird» — это самая американская вещь, которую только можно себе представить, поэтому она работает.

«Free Bird» от Lynyrd Skynyrd

Она более американская, чем бейсбол, чем яблочный пирог, чем коверкание языка местного жителя и грубое высмеивание его за то, что он не говорит по-бостонски. Это хорошая песня. Но это ОТЛИЧНАЯ песня для олимпийского гола.

4. Словакия: «Tak, tak, tak + A ja taka dzivočka» от Ščamba

Аккордеоны! Скрипки! Скэттинг! Словакия привносит в свою песню, завершающую гол, великолепный местный колорит, полностью погрузившись в фольклор. Эта песня излучает только позитивные эмоции, что вполне уместно для команды, которая стала захватывающим сюрпризом турнира.

Я спросил своего друга-журналиста из Словакии, что означают слова песни, и он ответил: «Это на особом диалекте. Это означает что-то вроде: "Я такая дикая маленькая девочка, cingi lingi bom. Мне нравится плести маленькие перышки, cingi lingi bom… Я прячу их за шляпой, cingi lingi bom". ».

«Tak, tak, tak + A ja taka dzivočka» от Ščamba

Это лучше, чем я мог себе представить. Словаки — безусловно, самая веселая команда здесь, они одновременно и с блеском участвуют в турнире, и не относятся к нему слишком серьезно.

5. Финляндия: «Peto on irti (Vain elämää kausi 4)» от VilleGalle

Знаете, как я понял, что это довольно хорошая песня, завершающая гол? Я услышал её 11 раз в субботу и не хотел швырнуть свой ноутбук через всю пресс-трибуну.

«Peto on irti (Vain elämää kausi 4)» от VilleGalle

Это не лучшая песня для того, чтобы подпевать ей, но она очень бодрая и полна энергии. Многие из этих песен со временем начинают звучать одинаково, но эта выделяется чем-то новым. И название у неё отличное: «Зверь на свободе».

6. Канада: «Feeling Good» группы The Sheepdogs

В ночь открытия мужского хоккейного турнира в Милане возникла небольшая полемика, поскольку первые два гола Канады отмечались песней канадских легенд The Tragically Hip. Никто не будет жаловаться на The Hip, но Канада выбрала The Sheepdogs. И это неплохо.

«Feeling Good» группы The Sheepdogs

«I’m feeling good» — добротная песня для гола. В ней есть немного оттенка кантри, и она напоминает мне песню, звучавшую после голов «Нэшвилл Предаторс», «Gold on the Ceiling». Она простая, повторяющаяся, вполне неплохая.

7. Чехия: «Hoja hou» от Walda Gang

Эта песня звучит так, будто кто-то ввел в чат GPT вопрос: «А что, если бы Dropkick Murphys были восточноевропейской группой? ». Она не ужасна, но кажется очень банальной.

«Hoja hou» от Walda Gang

Текст патриотический и даже немного милитаристский, что хорошо подходит для международного мероприятия такого рода. Чешские болельщики — одни из самых активных и громких в Милане, но участие в исполнении песен после голов не такое высокое, как хотелось бы.

8. Латвия: «Par Latviju»

Ну, по крайней мере, у Латвии лучшие футболки на турнире. Плюсы за то, что название страны есть в названии и тексте, но инструментальная часть звучит как один из тех гитарных риффов без авторских прав, которые используют во вступлении к подкастам.

«Par Latviju» от Marhils, Dons, Muktupāvels, Fomins, Kaukulis un Čakste

9. Германия: «Major Tom (Coming Home)» от Peter Schilling

Это любопытно. Напоминает мне песню Simple Minds «Don’t You (Forget About Me)» , используемую «Ванкувер Кэнакс». Отличная песня, но отличная ли это песня после гола?

«Major Tom (Coming Home)» от Peter Schilling

Я имею в виду, «Major Tom» — грустная песня! Он теряется в космосе! Хотя, я полагаю, это очень по-немецки — отмечать момент триумфа, вдумчиво размышляя о человеческой глупости и экзистенциальной незначительности жизни в холодной и безразличной бесконечной пустоте.

10. Дания: «Vi er dem» Ким Ларсен

Еще одна типичная смесь старинного фолка и современного рока. Перекличка всегда хороша в песне, посвященной голу (вспомните, как «Сиэтл» добавил «Let’s Go, Kraken» к припеву песни «Нирваны» «Lithium»), но здесь фразы слишком длинные и громоздкие.

«Vi er dem» Ким Ларсен

Мне очень нравятся переходы «Oh, yeaaaaaaaaaahhhhhh» и «la la la». Я просто хотел бы, чтобы они переходили между более удачными фрагментами песни.

11. Италия: «Tutta L’Italia» Габри Понте

Это чем-то напоминает видеоклипы спортивных команд 1980-х годов, вроде «The Super Bowl Shuffle», «Let’s Ram It» или «Let’s Go Mets Go». «Вся Италия» — это приятная идея, но здесь она проваливается, как папарделле.

«Tutta L’Italia» Габри Понте

12. Франция: «La Foule (Le Monde Club)» TR3NACRIA (feat. StereoKilla)

Это очень, очень плохо. Прямо ужасно. Никакого участия фанатов. Нет текста в припеве. Никакой изюминки.

«La Foule (Le Monde Club)» TR3NACRIA (feat. StereoKilla)

Это убогая хаус-музыка, ненадолго прерываемая какой-то равнодушной французской певицей из черно-белого нуарного фильма, опирающейся на пианино с зажженной сигаретой в руке, дым от которой поднимается к потолку. Ле фуууу.