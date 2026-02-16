На LiveSport.Ru подводим главные итоги групповой стадии мужского хоккейного турнира в Милане.

В воскресенье, 15 февраля, матчем между США и Германией на арене «Санта-Джулия» был завершен общий этап хоккейного турнира среди мужчин.

Три команды — Канада, Словакия и США — получили прямые путевки в четвертьфинал, а сборная Финляндии стала лучшей среди претендентов, занявших вторые места.

В длинную плей-офф сетку тем временем попали Германия, Франция, Швейцария, Италия, Чехия, Дания, Швеция и Латвия, которым предстоит пробиваться в восьмерку сильнейших через 1/8.

В преддверии начала первого раунда на вылет представляем субъективное мнение о главных победителях и неудачниках групповой стадии.

Победители: сборная Канады

Канада приехала в Милан за золотом. На этом, собственно, можно ставить точку. Исход другого характера будет считаться провалом в любой из десяти провинций хоккейной державы.

На первую с 2014 года Олимпиаду с участием звезд НХЛ фавориты в борьбе за медали привезли мощнейшие сочетания форвардов.

Уже по трем турам группового этапа стала заметна работа виртуоза Джона Купера, который добился идеальной гармонии в потоке первоклассных звезд.

В матчах общего цикла канадцы продемонстрировали баланс между опытом и молодыми идеям, задействовав, как кажется, сильнейшие технические стороны каждого представителя топ-состава.

От дерзости Селебрини у круга вбрасывания и креатива Макдэвида до спокойствия Кросби и действий Маккиннона в завершении — все в этой конфигурации работает как надо.

Маклин Селебрини globallookpress.com

Да и по общим ощущениям во время просмотра матчей игра канадцев оставила самые приятные впечатления. Наблюдать за быстрыми врываниями в зону, диагональными передачами и сольными проходами — в чистом виде эстетическое удовольствие.

За три встречи на этой Олимпиаде Канада наколотила 20 голов при 3-х пропущенных — с такой разницей команда заняла первую строчку в общем зачете двенадцати сборных.

Лидером в гонке бомбардиров оказался Коннор Макдевид (2+7), а вторым в списке стал Маклин Селебрини (4+2) — партнер своего старшего товарища по первому звену.

На групповом этапе команда Джона Купера не испытала давления ни от Чехии (5:0), ни от Швейцарии (5:1), ни тем более от Франции (10:2) и прошла этот отрезок рефлекторно, с уверенностью в собственной исключительности.

Неудачник: Дамиан Клара

Да, 21-летний голкипер Италии стал неудачником группового этапа домашней Олимпиады, но не в контексте хейта.

На долю Дамиана Клары — главной надежды (и даже звезды) нынешней сборной — выпали матчи против сильнейших соперников группы В — Швеции и Финляндии.

В обоих случаях сборная Италии понесла потери, однако дебютная встреча со шведами запомнилась кусачими двумя периодами и перформансом самого Клары.

Пока итальянские нападающие при минимальном количестве остроты сумели выйти на пик голевой эффективности, отличившись дважды, Дамиан показывал высочайшую квалификацию вратарской игры.

В первом периоде против шведов на долю габаритного голкипера пришлись 25 спасений, тогда как во втором это число снизилось до 15. Однако колоссальный труд затмили травма и последовавшая замена Клары на 7-й минуте третьего отрезка.

После появления в воротах Давиде Фадани Италия получила четвертую и пятую шайбы — пятая залетела в пустые — и устроилась на крупное поражение 2:5, хотя, и это стоит еще раз подчеркнуть, до поры достойно билась и вгрызалась в фаворита.

Дамиан Клара globallookpress.com

За уверенный дебют на Олимпиаде Клара получил самую высокую оценку — 8,2 и завершил встречу с показателем спасений в 93,88%.

Во втором матче Италия в плотной борьбе проиграла Словакии — 2:3. На участие в игре Дамиана, готового явно не на сто процентов, Юкка Ялонен отвел 10 минут в третьем периоде. За этот отрезок он пропустил одну шайбу, а в сумме наработал на показатель спасений 87,5%.

Не повезло молодому голкиперу защищать ворота в игре против остервеневших финнов, которые в рамках третьего тура вышли на лед с целью обеспечить лучшую разницу голов для рейтинга сборных, занявших вторые места.

На катке «Санта-Джулия» 14 февраля Клару прибили в шести голевых атаках. В результате вратарь отыграл два периода и сумел совершить 32 сэйва (84,21%).

При других — более выгодных — обстоятельствах групповой этап для Дамиана мог сложиться куда удачнее, но по факту голкипер в трех матчах пропустил 10 голов.

Вопреки всему в отдельных эпизодах Клара был хорош, а может — безапелляционно лучшим в единственном на ОИ коллективе, в котором нет ни одного энхаэловца в составе.

Победители: сборная Словакии

На Олимпиаду в Милане словаки приехали в статусе бронзовых призеров Игр в Пекине, а на турнире 2026 года сенсационно выиграли группу у Финляндии и Швеции.

Одним из главных орудий в арсенале тренерского штаба Владимира Орсага стала молодежь, включая Юрая Слафковского, набравшего 3+3 по системе гол+пас и забросившего десять шайб в карьере на Олимпиаде, Шимона Немеца, выдавшего два ассиста в роли защитника первого звена, и Далибора Дворского, отметившегося двумя голами и двумя результативными передачами.

Талантливое подрастающее поколение комфортно обосновалось на площадке с опытными ребятами вроде Томаша Татара и Либора Гудачека, тогда как хорошо знакомые по КХЛ Адам Лишка, Адам Ружичка и Мартин Гернат обеспечивают команде качественную глубину.

По своему составу Словакия выглядит как претендент на вторую за два года бронзу, а по игре демонстрирует щетинистость в условиях разницы в классе на фоне тех же финнов и шведов, у которых сочетания на льду представлены звездами НХЛ.

Юрай Слафковский globallookpress.com

Отдельного внимания заслуживает вратарь Самуэль Главай, который не мешкая заявил о себе, выдав 39 спасений в матче против Финляндии —97,5%. В игре против шведов, голкипер, принадлежащий «Миннесоте», отразил 46 бросков (90,2%).

По ходу группового этапа сборная Словакии учинила расправу над Финляндией — 4:1 и за счет более высокого исполнительского навыка подавила сопротивление Италии — 3:2.

Единственное поражение команда Орсага допустила во встрече со Швецией — 3:5. И хотя потеря 3-х очков в любых других ситуациях вряд ли способна принести удовольствие, сюжет субботней олимпийского дня оказался со счастливым концом.

За 40 секунд до конца игры Далибор Дворский в формате большинства добавил шайбу в неприкрытый угол после плотного броска Слафковского и тем самым изменил соотношение позиций в группе В.

С 6 очками и разницей забитых/пропущенных 10:8, Словакия обеспечила себе первое место в квартете и прямой путь в четвертьфинал, а Слафковский вскоре после финальной сирены заявил, что еще никогда так не радовался поражению.

Неудачники: сборная Чехии

Команду Чехии перед Играми в Милане небезосновательно называли одной из самых статусных в европейской зоне влияния.

Во многом Чехию причисляли к фаворитам общего этапа за счет опытных игроков атаки — Червенка, Пастрняк, Гертл и Палат — все это имена громкие — и вратаря Лукаша Достала, который проводит сильный сезон в составе «Анахайма».

Однако ни один из представителей чешской сборной на текущий момент не показал себя безусловным лидером, а саму команду начало лихорадить уже на старте.

В двух матчах группового этапа, в которых в воротах чехов играл Достал, процент спасений застревал на отметке 86%, тогда как в трех встречах в сумме коллектив Радима Рулика пропустил 12 голов.

По этому показателю Чехия уступила в группе лишь французам (20), от которых, к слову, ей досталось самой, а в общем зачете заняла третье место, оставшись позади Италии (19).

Премьера Чехии на Олимпиаде-2026 провалилась с треском по причине крупного поражения от Канады — 0:5, против которой команда Рулика продемонстрировала неделимую безысходность и была прибита по счету, статистически и по общему темпу игры.

Не без проблем сборная провела матч против Франции, от которой при гандикапе в две шайбы пропустила трижды за 6 минут второго периода и вынуждена была возвращаться в игру, прежде всего, ментально — 6:3.

В самом турнирно значимом матче Чехия не справилась со Швейцарией, сгорев в овертайме — 3:4, от. По ходу игры чехи забрали первый период (1:0), а затем несколько раз отставали по счету и вырвали ничью за пару минут до финальной сирены. В первой на текущей Олимпиаде пятиминутке все решила шайба Дина Кукана.

Групповой этап чехи закончили на третьем месте с 4 набранными очками и 9 голами, отстав на 1 пункт от Швейцарии и 4 уступив Канаде.

По сути дела, к 1/8 финала команда Рулика готовится в условиях курьезной победы над аутсайдером и провалов в так называемых «больших» матчах.

Победители: сборная Финляндии

Если вынести за рамки североамериканцев, то Финляндия, пожалуй, является самой дисциплинированной и системно выверенной командой на этом турнире.

Однако когда в дебюте Олимпийских игр коллектив Антти Пеннанена спикировал 1:4 против Словакии, могли возникнуть сомнения в готовности сборной, бравшей золото в 2022 году.

Потеря трех очков на старте и успешные результаты прямых конкурентов фактически превратили второй тур в ранний плей-офф, в рамках которого собравшиеся финны снесли Швецию — 4:1.

Первую победу на ОИ в Милане в атаке ковали Николас Матинпало, Антон Лунделл, Йоэль Армиа и Микко Рантанен.

Финляндия globallookpress.com

Но другим героем встречи стал Юуссе Сарос, к которому возникали претензии после четырех пропущенных от Словакии и который проводит посредственный сезон в НХЛ.

В игре против шведов голкипер «Нэшвилла» выдал 34 спасения — 97,14% и фактически не позволил «Тре Крунур» вернуться по счету.

За этим успехом последовал легчайший в карьере «сухарь». Его Сарос оформил в матче против Италии (15 сэйвов), прошедшем под знаком вынужденного унижением команды-хозяйки — 11:0.

Во встрече с итальянцами Финляндия нанесла 62 броска в створ ворот, установив новый рекорд олимпийских турниров.

Работа над ошибками перед вторым туром и действенность в заключительном матче позволила Финляндии достичь лучшей разницы голов (+11), занять первое место в рейтинге вторых команд и пробиться в плей-офф по короткому маршруту.

Неудачники: сборная Швейцарии

На самом деле сюда можно было спокойно включить команду Швеции, но швейцарцы на групповом этапе понесли кадровые потери, оказавшиеся неоправданными.

После яркого дебюта, с уверенной победой над Францией (4:0), команда Патрика Фишера встретилась с Канадой, которой сгорела 1:5 и по причине травм недосчиталась трех хоккеистов — форвардов Кевина Фиалы и Дениса Мальгина и защитника Андреа Глаузера. Более того, приехавший в Милан из Калифорнии Фиала выбыл до конца сезона.

На этом фоне серебряные призеры последнего чемпионата мира добились победы в эпичной игре против Чехии благодаря голу Дина Кукана в овертайме — 4:3, от, что позволило команде занять второе место в группе и выйти на Италию в квалификационном раунде плей-офф.

Тем не менее на дистанции Швейцария, способная оказать борьбу за условную бронзу, потеряла в глубине и вариативности, а в лице Фиалы — лишилась потенциальных результативных баллов в будущих матчах против соперников первого эшелона.