LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Американки уже забрали золото в четверг — теперь очередь мужчин. У Канады 9 олимпийских титулов и привычка побеждать. У США — 46 лет ожидания и лучшая команда за десятилетия. Разбираем всё, что нужно знать перед главным хоккейным матчем... года... десятилетия?

Почему этот финал — особенный

22 февраля в Милане состоится 20-я встреча Канады и США на Олимпийских играх, и четвёртая — в финалах.  Предыдущие три золотых матча (1920, 2002, 2010) выиграла Канада.  Общий баланс олимпийских встреч — 12-4-3 в пользу канадцев.

Но главное — это первый олимпийский финал с участием звёзд НХЛ с 2014 года.  Лига не отпускала игроков на три Олимпиады подряд — в Пхёнчхане-2018 и Пекине-2022 играли «запасные» составы.  Теперь — best on best.  Лучшие против лучших.  Макдэвид, Кросби, Мэттьюз, Айкел, братья Хьюз, братья Ткачуки — все здесь.

Дилан Ларкин из сборной США сказал то, что у всех на уме: «Это будет битва на века».

А Мэтью Ткачук объяснил масштаб:

Это то, ради чего живёт каждый американский и канадский мальчишка. Вершина спорта. Легендарное соперничество. В воскресенье ни один телевизор в двух странах не будет показывать что-то другоеМэтью Ткачукхоккеист сборной США

Канада: «Кардиологическая сборная»

Канаду на этом турнире уже прозвали Cardiac Canadians — «сердечники».  Каждый плей-офф матч — драма на грани инфаркта.

Группа А: безупречно — 5:0 (Чехия), 5:1 (Швейцария), 10:2 (Франция).  Первое место, +17 разница шайб, Макдэвид набирает 9 очков за три матча — рекордный темп.

Четвертьфинал с Чехией (4:3 OT): именно здесь всё перестало быть таким простым и лёгким.  Канада проигрывала, Кросби получил травму после двух жёстких силовых от Гудаша и Нечаса и ушёл с площадки во втором периоде.  Но перед перерывом зашёл в раздевалку и сказал: «Go get it, boys» — «Идите и заберите это, парни».  Команда отыгралась.  Митч Марнер забил в овертайме индивидуальным шедевром.

Канада — Чехия
Канада — Чехия globallookpress.com

Полуфинал с Финляндией (3:2): пожалуй, самый драматичный матч турнира.  Финны, действующие олимпийские чемпионы, вели 2:0 — Канада впервые на этих Играх уступала в два гола.  Кросби не играл.  Капитанскую нашивку надел Макдэвид.

И Канада снова отыгралась: Рейнхарт — во втором периоде, Теодор — в третьем, а Нэйтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве за 36 секунд до конца основного времени. 36 секунд.  Голевая передача — Макдэвида, разумеется.

Кейл Макар после матча: «Опыт четвертьфинала с Чехией реально помог нам сегодня».

США: хладнокровная машина

Американцы прошли тот же путь — но совсем иначе: через контроль и подавление.

Группа С: три победы, первое место — без сюрпризов.

Четвертьфинал против Швеции (2:1 OT): единственный тревожный звоночек.  Американцы пытались засушить игру, повели, но шведы сравняли.  В овертайме спас Куинн Хьюз — тот самый, без которого команда проиграла финал 4 Nations Face-Off год назад.

США — Швеция
США — Швеция globallookpress.com

Полуфинал со Словакией (6:2): полная противоположность канадской драме.  Ларкин открыл счёт на пятой минуте.  К середине матча было 5:0.  Джек Хьюз оформил дубль.  Брэди Ткачук добавил шестой.  Словакия забила два утешительных.  Пока канадцы обливались потом в матче с Финляндией, американцы сохраняли силы.

И деталь, которая скажет многое: на трибунах за мужскую сборную болела женская сборная США — те самые, кто тремя днями ранее выиграли своё золото у тех же канадок в овертайме.  Хилари Найт, Меган Келлер, Аэрин Франкель — все были там.  Золотые медали на шеях, крики поддержки в адрес мужской команды.  Преемственность.

Пять главных интриг финала

1.  Вернётся ли Кросби?

Самый обсуждаемый вопрос турнира.  Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион, автор «Золотого гола» в финале-2010, когда Канада победила США 3:2 в овертайме в Ванкувере — получил травму нижней части тела в четвертьфинале.  Не играл в полуфинале.

Сидни Кросби
Сидни Кросби sportsnet.ca

Но в субботу Кросби вышел на тренировку с командой.

Я видел, как он катался. Ещё не говорил с ним. Мы встретимся сегодня вечером и определимся. Он не выйдет на лёд, если не будет способен помочь команде. Но шансы сыграть в финале значительно выше, чем в полуфинале.Джон Купертренер

Макдэвид: «Мы хотели дать ему возможность сыграть ещё одну игру.  Мы это сделали.  Посмотрим».

Если Кросби выйдет — финал станет идеальным завершением олимпийской карьеры легендарного игрока.  Если нет — Канада уже доказала, что умеет побеждать без него.  Но мифология сюжета будет другой.

2.  Макдэвид: лучший игрок турнира — и может быть, лучший в олимпийской истории НХЛ-эры

Коннор Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) за пять матчей — это абсолютный рекорд для Олимпиад с участием игроков НХЛ, превзойдённый рекорд финнов Теему Селянне и Саку Койву (по 11 очков в Турине-2006).

Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвид globallookpress.com

В полуфинале именно его передачи организовали оба ключевых гола Канады.  Макдэвид играет со средним показателем больше двух очков за матч.  Ему 29 лет, и это, возможно, кульминационный матч его карьеры: единственный трофей, которого нет в его коллекции — олимпийское золото.

3.  Стена по имени Хеллебайк

Если у Канады козырь — Макдэвид, то у США — Коннор Хеллебайк.  Вратарь «Виннипега» показывает лучший процент отражённых бросков на турнире — 94,74%, пропустив всего 5 шайб при 95 бросках.  Двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ), действующий обладатель «Харт Трофи» (MVP лиги).

Коннор Хеллебайк
Коннор Хеллебайк globallookpress.com

Против Словакии в полуфинале его вели к «шатауту», пока словаки не забили два утешительных при 0:5.  Но именно его сэйвы дали американцам возможность пережить тяжёлый четвертьфинал со Швецией.

4.  Идеальное меньшинство

Статистика, от которой у канадцев дёргается глаз: США не пропустили ни одного гола в меньшинстве за весь турнир — 15 из 15.  Почти 27 минут в численном меньшинстве — и ни одной пропущенной шайбы.  Это не просто хорошо — это исторически, и почти невероятно.

Для Канады, чьи камбэки часто строились на голах в большинстве (Рейнхарт, Маккиннон — оба решающих гола в полуфинале были в powerplay), это может стать нерешаемой проблемой.

5.  Братья на льду

Финал — семейное дело.  За США играют братья Ткачуки (Мэтью и Брэди, чей отец Кит выигрывал Кубок мира 1996 за сборную США) и братья Хьюзы (Куинн и Джек).

Мэтью Ткачук
Мэтью Ткачук globallookpress.com

Брэди Ткачук был одним из лучших игроков турнира — три гола, пять очков, энергия, которая заряжает всю команду.  Мэтью — шесть передач, связующее звено первого звена.  Куинн Хьюз — лучший бомбардир среди защитников (7 очков).  Джек Хьюз — дубль в полуфинале.

Журналист ESPN Арда Оджал: «Если у "Чуда на льду" 1980 года была легендарная речь тренера Херба Брукса, то в 2026-м версия этой речи, от которой хочется бежать сквозь стены, будет принадлежать Брэди и Мэтью Ткачукам.  Мы услышим о ней после игры и увидим в будущем документальном фильме».

1980: «Чудо на льду»

Последнее олимпийское золото США — 1980 год, Лейк-Плэсид.  Студенты и любители разгромили непобедимую сборную СССР Тихонова, а потом выиграли финал. 46 лет назад.  Ни один из действующих игроков сборной США не был тогда даже в проекте.

США — СССР 4:3, Олимпиада в Лейк-Плэсиде, 1980 г.
США — СССР 4:3, Олимпиада в Лейк-Плэсиде, 1980 г. lakingsinsider.com

Но этот миф — фундамент американского хоккея.  Мэттьюз рос на этой истории.  Ларкин рос на этой истории.  Братья Ткачуки выросли в семье, где отец играл за сборную в четырёх Олимпиадах.  А дед Брока Нельсона — Билл Кристиан — выиграл золото с той самой командой 1960 года в Скво-Вэлли.

2010: «Золотой гол» Кросби

Для Канады символ — Ванкувер-2010.  Финал Канада — США, овертайм, Сидни Кросби забивает мимо Райана Миллера.  Страна замирает.  Самый знаменитый гол в истории канадского хоккея, а может быть, и олимпийского хоккея вообще.

Тот же Кросби — теперь 38-летний, травмированный, возможно выходящий на свой последний олимпийский матч — может оказаться на том же льду 16 лет спустя.  Сценаристы Голливуда не придумали бы лучше.

2025: 4 Nations Face-Off

Год назад, в феврале 2025-го, состоялся первый за десятилетие турнир best-on-best — 4 Nations Face-Off.  США обыграли Канаду в группе, но Канада победила 3:2 в овертайме финала.  Практически те же составы.  Те же тренеры.  Теперь — реванш.

19-летний Селебрини — тайное оружие Канады

Если Макдэвид — двигатель, а Кросби — душа, то Маклин Селебрини — будущее канадского хоккея, неожиданно ставшее настоящим. 19-летний центр «Сан-Хосе Шаркс» набрал 10 очков (5 голов + 5 передач) — второй результат на турнире после Макдэвида.

Маклин Селебрини
Маклин Селебрини globallookpress.com

Он заменял Кросби в первом звене и в первом составе большинства — и не просто не потерялся, а стал одним из главных действующих лиц турнира.  Четыре гола в группе, пас на гол в плей-офф. 19 лет.

Для контекста: когда Кросби забивал «Золотой гол» в 2010-м, Селебрини было... три года.

Прогнозы ESPN

Журналисты и аналитики ESPN разошлись в прогнозах, но сошлись в одном — это будет плотный, низовой, тактический матч:

Райан Кларк: Ключ — контроль шайбы.  Канада использует контроль для камбэков.  США — для изматывания соперника.  Впервые обе команды встречают оппонента, который умеет делать то же самое.  Прогноз: Канада 3:2.

Эмили Каплан: Решающий фактор — меньшинство США. 15 из 15 — идеально.  Канада строит атаку через большинство.  Если американцы удержат этот показатель — золото их.  Прогноз: США 3:2.

Кристен Шилтон: Пора Остону Мэттьюзу «войти в чат».  Капитана критиковали за то, что он не забивает в решающие моменты.  Финал 4 Nations — два голевых паса, но все помнят только упущенный момент.  Сейчас — шанс заткнуть критиков навсегда.

Грег Вышински: Это не 1980-й против русских и не 2010-й против канадцев.  Это Олимпиада, к которой USA Hockey строился десятилетиями.  Глубина состава наконец сопоставима с канадской.

Вместо прогноза: почему мы не знаем, кто победит

Обе команды непобедимы на турнире.  Обе прошли через драму плей-офф.  У обеих — исторический голод: Канада не побеждала на Олимпиаде с НХЛ-составом с 2014 года, США — с 1980 года.

Канада — чуть более талантлива.  Макдэвид — лучший игрок турнира, и он в каком-то запредельном состоянии.  Возможное возвращение Кросби добавляет и мастерства, и магии.

США — чуть более дисциплинированы.  Хеллебайк непробиваем.  Меньшинство безупречно.  Полуфинал показал, что когда американцы включаются на полную — 6:2 за два периода.

Букмекеры ставят Канаду лёгким фаворитом: 2.30 против 2.75.  Тотал — 5,5 шайб.  Но вся история этого соперничества говорит об одном: в финалах Канада — США не бывает ничего предсказуемого.

Ванкувер-2010 решился в овертайме.  Финал 4 Nations-2025 — в овертайме.  Женский финал три дня назад — в овертайме.  Если закономерность сохранится, берегите нервы.

И все же прогноз

Хоккейный аналитик Евгений Сергиенко подготовил свой прогноз на матч Канада — США с коэффициентом для ставки за 2.32.

Матч начнется 22 февраля в 16:20 мск.  LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию.