Американки уже забрали золото в четверг — теперь очередь мужчин. У Канады 9 олимпийских титулов и привычка побеждать. У США — 46 лет ожидания и лучшая команда за десятилетия. Разбираем всё, что нужно знать перед главным хоккейным матчем... года... десятилетия?

Почему этот финал — особенный

22 февраля в Милане состоится 20-я встреча Канады и США на Олимпийских играх, и четвёртая — в финалах. Предыдущие три золотых матча (1920, 2002, 2010) выиграла Канада. Общий баланс олимпийских встреч — 12-4-3 в пользу канадцев.

Но главное — это первый олимпийский финал с участием звёзд НХЛ с 2014 года. Лига не отпускала игроков на три Олимпиады подряд — в Пхёнчхане-2018 и Пекине-2022 играли «запасные» составы. Теперь — best on best. Лучшие против лучших. Макдэвид, Кросби, Мэттьюз, Айкел, братья Хьюз, братья Ткачуки — все здесь.

Дилан Ларкин из сборной США сказал то, что у всех на уме: «Это будет битва на века».

А Мэтью Ткачук объяснил масштаб:

Это то, ради чего живёт каждый американский и канадский мальчишка. Вершина спорта. Легендарное соперничество. В воскресенье ни один телевизор в двух странах не будет показывать что-то другое Мэтью Ткачук хоккеист сборной США

Канада: «Кардиологическая сборная»

Канаду на этом турнире уже прозвали Cardiac Canadians — «сердечники». Каждый плей-офф матч — драма на грани инфаркта.

Группа А: безупречно — 5:0 (Чехия), 5:1 (Швейцария), 10:2 (Франция). Первое место, +17 разница шайб, Макдэвид набирает 9 очков за три матча — рекордный темп.

Четвертьфинал с Чехией (4:3 OT): именно здесь всё перестало быть таким простым и лёгким. Канада проигрывала, Кросби получил травму после двух жёстких силовых от Гудаша и Нечаса и ушёл с площадки во втором периоде. Но перед перерывом зашёл в раздевалку и сказал: «Go get it, boys» — «Идите и заберите это, парни». Команда отыгралась. Митч Марнер забил в овертайме индивидуальным шедевром.

Канада — Чехия globallookpress.com

Полуфинал с Финляндией (3:2): пожалуй, самый драматичный матч турнира. Финны, действующие олимпийские чемпионы, вели 2:0 — Канада впервые на этих Играх уступала в два гола. Кросби не играл. Капитанскую нашивку надел Макдэвид.

И Канада снова отыгралась: Рейнхарт — во втором периоде, Теодор — в третьем, а Нэйтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве за 36 секунд до конца основного времени. 36 секунд. Голевая передача — Макдэвида, разумеется.

Кейл Макар после матча: «Опыт четвертьфинала с Чехией реально помог нам сегодня».

США: хладнокровная машина

Американцы прошли тот же путь — но совсем иначе: через контроль и подавление.

Группа С: три победы, первое место — без сюрпризов.

Четвертьфинал против Швеции (2:1 OT): единственный тревожный звоночек. Американцы пытались засушить игру, повели, но шведы сравняли. В овертайме спас Куинн Хьюз — тот самый, без которого команда проиграла финал 4 Nations Face-Off год назад.

США — Швеция globallookpress.com

Полуфинал со Словакией (6:2): полная противоположность канадской драме. Ларкин открыл счёт на пятой минуте. К середине матча было 5:0. Джек Хьюз оформил дубль. Брэди Ткачук добавил шестой. Словакия забила два утешительных. Пока канадцы обливались потом в матче с Финляндией, американцы сохраняли силы.

И деталь, которая скажет многое: на трибунах за мужскую сборную болела женская сборная США — те самые, кто тремя днями ранее выиграли своё золото у тех же канадок в овертайме. Хилари Найт, Меган Келлер, Аэрин Франкель — все были там. Золотые медали на шеях, крики поддержки в адрес мужской команды. Преемственность.

Пять главных интриг финала

1. Вернётся ли Кросби?

Самый обсуждаемый вопрос турнира. Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион, автор «Золотого гола» в финале-2010, когда Канада победила США 3:2 в овертайме в Ванкувере — получил травму нижней части тела в четвертьфинале. Не играл в полуфинале.

Сидни Кросби sportsnet.ca

Но в субботу Кросби вышел на тренировку с командой.

Я видел, как он катался. Ещё не говорил с ним. Мы встретимся сегодня вечером и определимся. Он не выйдет на лёд, если не будет способен помочь команде. Но шансы сыграть в финале значительно выше, чем в полуфинале. Джон Купер тренер

Макдэвид: «Мы хотели дать ему возможность сыграть ещё одну игру. Мы это сделали. Посмотрим».

Если Кросби выйдет — финал станет идеальным завершением олимпийской карьеры легендарного игрока. Если нет — Канада уже доказала, что умеет побеждать без него. Но мифология сюжета будет другой.

2. Макдэвид: лучший игрок турнира — и может быть, лучший в олимпийской истории НХЛ-эры

Коннор Макдэвид набрал 13 очков (2 гола + 11 передач) за пять матчей — это абсолютный рекорд для Олимпиад с участием игроков НХЛ, превзойдённый рекорд финнов Теему Селянне и Саку Койву (по 11 очков в Турине-2006).

Коннор Макдэвид globallookpress.com

В полуфинале именно его передачи организовали оба ключевых гола Канады. Макдэвид играет со средним показателем больше двух очков за матч. Ему 29 лет, и это, возможно, кульминационный матч его карьеры: единственный трофей, которого нет в его коллекции — олимпийское золото.

3. Стена по имени Хеллебайк

Если у Канады козырь — Макдэвид, то у США — Коннор Хеллебайк. Вратарь «Виннипега» показывает лучший процент отражённых бросков на турнире — 94,74%, пропустив всего 5 шайб при 95 бросках. Двукратный обладатель «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю НХЛ), действующий обладатель «Харт Трофи» (MVP лиги).

Коннор Хеллебайк globallookpress.com

Против Словакии в полуфинале его вели к «шатауту», пока словаки не забили два утешительных при 0:5. Но именно его сэйвы дали американцам возможность пережить тяжёлый четвертьфинал со Швецией.

4. Идеальное меньшинство

Статистика, от которой у канадцев дёргается глаз: США не пропустили ни одного гола в меньшинстве за весь турнир — 15 из 15. Почти 27 минут в численном меньшинстве — и ни одной пропущенной шайбы. Это не просто хорошо — это исторически, и почти невероятно.

Для Канады, чьи камбэки часто строились на голах в большинстве (Рейнхарт, Маккиннон — оба решающих гола в полуфинале были в powerplay), это может стать нерешаемой проблемой.

5. Братья на льду

Финал — семейное дело. За США играют братья Ткачуки (Мэтью и Брэди, чей отец Кит выигрывал Кубок мира 1996 за сборную США) и братья Хьюзы (Куинн и Джек).

Мэтью Ткачук globallookpress.com

Брэди Ткачук был одним из лучших игроков турнира — три гола, пять очков, энергия, которая заряжает всю команду. Мэтью — шесть передач, связующее звено первого звена. Куинн Хьюз — лучший бомбардир среди защитников (7 очков). Джек Хьюз — дубль в полуфинале.

Журналист ESPN Арда Оджал: «Если у "Чуда на льду" 1980 года была легендарная речь тренера Херба Брукса, то в 2026-м версия этой речи, от которой хочется бежать сквозь стены, будет принадлежать Брэди и Мэтью Ткачукам. Мы услышим о ней после игры и увидим в будущем документальном фильме».

1980: «Чудо на льду»

Последнее олимпийское золото США — 1980 год, Лейк-Плэсид. Студенты и любители разгромили непобедимую сборную СССР Тихонова, а потом выиграли финал. 46 лет назад. Ни один из действующих игроков сборной США не был тогда даже в проекте.

США — СССР 4:3, Олимпиада в Лейк-Плэсиде, 1980 г. lakingsinsider.com

Но этот миф — фундамент американского хоккея. Мэттьюз рос на этой истории. Ларкин рос на этой истории. Братья Ткачуки выросли в семье, где отец играл за сборную в четырёх Олимпиадах. А дед Брока Нельсона — Билл Кристиан — выиграл золото с той самой командой 1960 года в Скво-Вэлли.

2010: «Золотой гол» Кросби

Для Канады символ — Ванкувер-2010. Финал Канада — США, овертайм, Сидни Кросби забивает мимо Райана Миллера. Страна замирает. Самый знаменитый гол в истории канадского хоккея, а может быть, и олимпийского хоккея вообще.

Тот же Кросби — теперь 38-летний, травмированный, возможно выходящий на свой последний олимпийский матч — может оказаться на том же льду 16 лет спустя. Сценаристы Голливуда не придумали бы лучше.

2025: 4 Nations Face-Off

Год назад, в феврале 2025-го, состоялся первый за десятилетие турнир best-on-best — 4 Nations Face-Off. США обыграли Канаду в группе, но Канада победила 3:2 в овертайме финала. Практически те же составы. Те же тренеры. Теперь — реванш.

19-летний Селебрини — тайное оружие Канады

Если Макдэвид — двигатель, а Кросби — душа, то Маклин Селебрини — будущее канадского хоккея, неожиданно ставшее настоящим. 19-летний центр «Сан-Хосе Шаркс» набрал 10 очков (5 голов + 5 передач) — второй результат на турнире после Макдэвида.

Маклин Селебрини globallookpress.com

Он заменял Кросби в первом звене и в первом составе большинства — и не просто не потерялся, а стал одним из главных действующих лиц турнира. Четыре гола в группе, пас на гол в плей-офф. 19 лет.

Для контекста: когда Кросби забивал «Золотой гол» в 2010-м, Селебрини было... три года.

Прогнозы ESPN

Журналисты и аналитики ESPN разошлись в прогнозах, но сошлись в одном — это будет плотный, низовой, тактический матч:

Райан Кларк: Ключ — контроль шайбы. Канада использует контроль для камбэков. США — для изматывания соперника. Впервые обе команды встречают оппонента, который умеет делать то же самое. Прогноз: Канада 3:2.

Эмили Каплан: Решающий фактор — меньшинство США. 15 из 15 — идеально. Канада строит атаку через большинство. Если американцы удержат этот показатель — золото их. Прогноз: США 3:2.

Кристен Шилтон: Пора Остону Мэттьюзу «войти в чат». Капитана критиковали за то, что он не забивает в решающие моменты. Финал 4 Nations — два голевых паса, но все помнят только упущенный момент. Сейчас — шанс заткнуть критиков навсегда.

Грег Вышински: Это не 1980-й против русских и не 2010-й против канадцев. Это Олимпиада, к которой USA Hockey строился десятилетиями. Глубина состава наконец сопоставима с канадской.

Вместо прогноза: почему мы не знаем, кто победит

Обе команды непобедимы на турнире. Обе прошли через драму плей-офф. У обеих — исторический голод: Канада не побеждала на Олимпиаде с НХЛ-составом с 2014 года, США — с 1980 года.

Канада — чуть более талантлива. Макдэвид — лучший игрок турнира, и он в каком-то запредельном состоянии. Возможное возвращение Кросби добавляет и мастерства, и магии.

США — чуть более дисциплинированы. Хеллебайк непробиваем. Меньшинство безупречно. Полуфинал показал, что когда американцы включаются на полную — 6:2 за два периода.

Букмекеры ставят Канаду лёгким фаворитом: 2.30 против 2.75. Тотал — 5,5 шайб. Но вся история этого соперничества говорит об одном: в финалах Канада — США не бывает ничего предсказуемого.

Ванкувер-2010 решился в овертайме. Финал 4 Nations-2025 — в овертайме. Женский финал три дня назад — в овертайме. Если закономерность сохранится, берегите нервы.

И все же прогноз

Хоккейный аналитик Евгений Сергиенко подготовил свой прогноз на матч Канада — США с коэффициентом для ставки за 2.32.

Матч начнется 22 февраля в 16:20 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию.