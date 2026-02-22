В матче за третье место на Олимпиаде-2026 сборная Финляндии не оставила никаких шансов Словакии, которой сгорела на групповом этапе.

Олимпийский хоккейный турнир среди мужчин подходит к своему завершению. В субботу в матче за третье место на арене «Санта-Джулия» схлестнулись сборные Словакии и Финляндии, в котором победу одержала команда Антти Пеннанена — 6:1.

По ходу Игр в Милане Словакия запомнилась ярким перфомансом во встрече с финнами в группе (4:1), шайбой в большинстве в матче против Швеции за 40 секунд до финальной сирены, позволившей занять первое место по разнице голов, а также результативностью дуэта Слафковский — Дворский, во многом благодаря которому словаки получили право побороться за медали.

Прогнозы и ставки на хоккей

Финляндия со своей стороны одержала важнейшую победу над Швецией в группе (4:1), переехала Италию (11:0), тем самым обеспечив верхнюю строчку в рейтинге команд, занявших вторые места, в волевом стиле прошла Швейцарию, уступая 0:2 (3:2, от) и едва не сбила с дистанции Канаду, которой драматично проиграла, пропустив шайбу за 36 секунд до конца основного времени в меньшинстве.

Стартовый отрезок по плану Финляндии

Финляндия globallookpress.com

Бронзовый матч на турнире в Милане стартовал с большого объема физической борьбы, который сопровождался попытками первых сочетаний финнов забрать контроль и территорию.

Команды выдали сдержанное начало: за три минуты матча соперники обошлись без бросков в створ ворот. Однако позднее финны предприняли первые более явные попытки переиграть Самуэля Главая.

И тем не менее давление Финляндии не несло в себе существенной угрозы: сборная Словакии грамотно действовала в позиционном ключе.

Спустя 5 минут после начала встречи команды попытались завести себя небольшой стычкой у пятака Главая, которая в определенной степени сыграла на руку словакам: в моменте в зоне финнов стало больше движения, но последние ответили серией предметных атак, с которыми не без труда пришлось разбираться словацкому голкиперу.

Коллектив Орсага дрогнул уже на 8-й минуте. После борьбы за воротами и последовавшего броска от синей линии Миро Хейсканена шайба добралась до словацкого пятака, дошла до Артурри Лехконена, который ассистировал Себастьяну Ахо.

Представитель «Каролины» получил недопустимо много свободы, оказался расторопнее защитников и выковырял шайбу, переправив ее в ворота. Так, первое звено Финляндии сделало разницу.

После заброшенной шайбы финны не снизили давление и попытались удвоить преимущество. Уступающие в счете словаки со своей стороны решили отбрасываться без продвижения. В таком темпе все ничейные шайбы забирали подопечные Антти Пеннанена и налегке входили в зону.

С 13-й минуты команды прибавили в агрессии и обменялись несколькими вдумчивыми выпадами, хотя в сущности игровой рисунок не изменился.

На флажке периода игра раскрылась в контексте борьбы на встречных курсах. В заключительные минуты 4 финнам стало труднее атаковать, однако Словакия не сумела распорядиться своим владением правильным образом.

За 25 секунд до перерыва Словакия схлопотала глупейшее, но очевидное удаление. За задержку на 2 минуты на скамейку присел Оливер Окулиар, но первый период так и закончился с минимальным преимуществом Финляндии по счету (0:1) и более заметной разницей по броскам в створ ворот (6:10).

После перерыва Словакия проявила неуступчивость

Словакия попыталась вернуться в игру globallookpress.com

На старте второго отрезка первая спецбригада Финляндии сумела расставиться в зоне, правда, за полторы минуты не соорудила по-настоящему голевой момент. Раздробленное на два непропорциональных отрезка большинство пролетело незаметно.

На фоне относительно спокойных оборонительных действий первое сочетание Словакии попробовало ответить в зоне атаки, в результате чего было заработано первое большинство.

В надежде довести до ума «лишнего» Далибор Дворский в ходе позиционного перемещения сумел нанести плотный бросок, а Юрай Слафковский попытался сыграть на добивании. Для гола этого оказалось мало.

Под занавес игры в формате «пять на четыре» Мартин Гернат получил свой шанс — прицельно бросил в касание с правого круга. Но Юуусе Сарос был надежен.

Выстояв в меньшинстве, финны начали чаще работать на оборону, словаки — набрасывать с синей линии в надежде на подставление.

На 9-й минуте второго периода упрощенная игра не помешала финнам удвоить преимущество. Эрик Хаула из звена Ээли Толванена и Йоэля Армии вошел в круг вбрасывания и мощно приложился в ближний угол. Примечательно, что это был лишь второй бросок Финляндии в створ на тот момент.

С отрицательной разницей -2, Словакия приуныла. У команды же Пеннанена начала лучше ходить шайба и появляться возможности для третьего голевого действия.

Вместо очередного взятия ворот финны на 11-й минуте остались в меньшинстве, которое, стоит признать, нейтрализовали почти безупречно — Йоэль Армия даже попытался организовать атаку.

На заключительном этапе формата «пять на четыре» Гернат вновь бросил с правого круга, а Сарос сделал хороший сэйв.

Дальнейшее стремление прописаться в зоне Финляндии способствовало возвращению словаков в матч по счету. За 30 секунд до перерыва Томаш Татар подхватил шайбу, переложил ее на неудобную и переиграл финского вратаря. Закончил же двадцатиминутку опасный кистевой бросок Адама Лишки.

Финны заставили соперников ошибиться

Микаэль Гранлунд globallookpress.com

На 1-й минуте заключительного отрезка Павол Регенда подставил свою команду, получив две минуты за удар клюшкой. В плане психологии этот эпизод стал одним из ключевых.

Финляндия моментально поднажала в большинстве — действовала интенсивно с точки зрения перемещения шайбы, а Оливер Капанен угодил в каркас ворот. Не без работы на этом отрезке остался и Главай.

После динамичного большинства Словакия пробовала сбить финский порыв, сосредоточилась на владении, но не могла надолго обосноваться в чужой зоне. Более того, команда Орсага начала проседать в концентрации и была близка к тому, чтобы вновь устроиться на -2.

Так, Финляндия проглотила около 7 минут третьего отрезка. Лишь к середине периода Словакия активнее задвигала шайбу и обозначила давление. У ворот Сароса стало плотнее, но линия обороны Финляндии работала без сбоев.

На 8-й минуте словаки вновь допустили тактический провал. Адам Ружичка ошибся в средней зоне, что привело к фолу на Ахо. Вторая ударная сила финнов довольно быстро справилась со своей задачей: Миро Хейсканен бросил с синей, Роопе Хинц подставил клюшку. Гандикап в +2 был отвоеван обратно.

Менее чем через минуту Каапо Какко подхватил шайбу в середине площадки, выкатился на бросковую позицию и с острого угла попал в дальний угол, доведя разницу до крупной.

При 1:4 встреча увязла в более скромных подходах Словакии и контратакующей манере Финляндии.

На 14-й минуте Капанен вновь зарядил шайбу в каркас, а на 16-й Йоэль Армиа, набравший в матче 1+2 по системе гол+пас, с синей линии отличился по пустым воротам — до этого Владимир Орсаг в условиях отчаяния снял с игры Главая.

Даже при разнице в -4 Словакия доигрывала матч с шестью полевыми. Сарос при этом не выпал из концовки. За три периода вратарь, проводящий не лучший сезон в «Нэшвилле», совершил 30 спасений — 96,77%.

На 19-й минуте Финляндия поставила точку. Один из легчайших голов в карьере в пустой створ забил Эрик Хаула, а сборная Финляндии в пятый раз на олимпийских турнирах завоевала бронзу.