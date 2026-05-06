прогноз на матч Евротура, ставка за 1.94

В рамках Кубка Beijer Швейцария встретится с Финляндией. Игра пройдет на «Катена Арене» 7 мая. Начало матча — в 20:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швейцария — Финляндия с коэффициентом для ставки за 1.94.

Швейцария

Турнирное положение: В 9 играх Швейцария заработала 7 очков, с которыми затерялась на 4-м месте в таблице, на 1 турнирный пункт отставая от 3-й Финляндии.

Последние матчи: Перед апрельским выездом в Чехию сборная Швейцарии проиграла (1:3) и победила Словакию (5:3), а также дважды переехала Венгрию в контрольных матчах (6:1, 6:1).

Евротур швейцарцы начали с сокрушительного поражения от Швеции (1:8), за которым последовал провал в игре против Финляндии (3:5) и победа над Чехией (1:0, бул.).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: Швейцария заканчивает очередной Евротур в статусе главного неудачника, который, как правило, раздает очки топам, нуждающимся в них больше.

Прогнозы и ставки на хоккей

В девяти играх данного соревнования швейцарцы пропустили 38 голов — больше остальных в квартете — при 19 забитых, что является худшим на текущее время показателем среди всех конкурентов.

Финляндия

Турнирное положение: В активе Финляндии — 8 очков после 9 сыгранных матчей, с которыми команда занимает 3-ю позицию, на 5 пунктов отставая от 2-й Чехии.

Последние матчи: В 20-х числах апреля Финляндия провела два товарищеских матча. В первом случилось поражение от Латвии (1:2, от), тогда как во втором была зафиксирована яркая победа над Данией (10:5).

В ходе Евротура команда Антти Пеннанена допустила потерю во встрече против Чехии (2:3), переиграла Швейцарию (5:3) и не сумела справиться со Швецией (2:3).

Не сыграют: У Финляндии потерь нет.

Состояние команды: Сборная Финляндии редко демонстрирует топ-исполнение в матчах такого масштаба. С достаточно скромным сочетанием игроков, команда, как правило, действует без должной самоотдачи.

В рамках игр, прошедших накануне в Чехии, команда Антти Пеннанена потерпела два поражения. То же самое произошло в декабре на швейцарском этапе, а еще раньше — в домашних стенах.

Статистика для ставок

Финляндия победила в 3 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 8 последних была зафиксирована ничья в основное время

В 3 личных встречах из 5 последних команды забивали 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 3.79, ничья — в 4.30, а победа Финляндии — в 1.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.64.

Прогноз: Нельзя исключать, что перед чемпионатом мира Швейцария попытается выйти на пик формы и выдать серию качественных матчей, начав общекомандный подъем в игре против Финляндии.

1.94 Швейцария не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.94 на матч Швейцария — Финляндия принесёт прибыль 940₽, общая выплата — 1940₽

Ставка: Швейцария не проиграет за 1.94.

Прогноз: Обе команды демонстрируют весьма скромные показатели в нападении, поэтому высокая результативность зачастую является редкостью для подобных матчей.

1.88 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Швейцария — Финляндия принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.88.