В рамках Кубка Beijer Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Катена Арене» 7 мая. Начало матча — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Чехия — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.79.

Чехия

Турнирное положение: После 9 матчей Чехия занимает 2-е место с 13 очками на счету, на 5 турнирных пунктов опережая сборную Финляндии.

Последние матчи: Во второй половине апреля Чехия дважды прибила Германию (5:3, 4:1) и Австрию (5:1, 4:0) в рамках серии контрольных матчей.

За товарищескими матчами стартовал домашний этап Евротура, в котором команда Радима Рулика обыграла Финляндию (3:2), но уступила Швеции (2:4) и Швейцарии (0:1, бул.).

Не сыграют: У Чехии потерь нет.

Состояние команды: Чехия проводит посредственный Евротур, в котором демонстрирует инстинктивные всплески топ-исполнения, сменяемые провалами, обусловленными проблемами в обороне.

В девяти матчах в рамках общего этапа чехи пропустили 23 шайбы при 20 заброшенных. При этом в двух встречах из последних трех команда Радима Рулика потерпела поражение.

Швеция

Турнирное положение: На счету Швеции — 26 турнирных баллов после 9 матчей. В таблице Евротура команда закрепилась на 1-м месте, на 13 очков обогнав 2-ю Чехию.

Последние матчи: Перед возобновлением Евротура сборная Швеции обошлась без товарищеских игр. Последнюю встречу скандинавы провели против США в 1/4 финала Олимпиады, в которой потерпели поражение (1:2, от).

Апрельский цикл европейского соревнования команда Сэма Халлама начала с победы над Швейцарией (8:1). Следом шведы взяли верх над Чехией (4:2) и Финляндией (3:2).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: Неделей ранее сборная Швеции закономерно обеспечила досрочную победу в Евротуре. Команда Сэма Халлама демонстрирует исключительную форму на дистанции.

За девять матчей шведы суммарно наколотили 42 шайбы при 15 пропущенных и не допустили ни одного поражения. С учетом февральских Олимпийских игр «три короны» установили шесть побед в восьми встречах.

Статистика для ставок

Швеция победила в 5 последних личных встречах

Швеция забивала 4 шайбы или более в 5 последних личных встречах

В 3 личных встречах из 5 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 3.67, ничья — в 4.33, а победа Швеции — в 1.79.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: В турнирном смысле у Швеции больше нет мотивации, но с точки зрения формы перед ЧМ команда Сэма Халлама продолжит играть в привычном ключе — с позиции доминирования.

Ставка: Швеция победит за 1.79.

Прогноз: Швеция обладает мощным оборонительным блоком, который способен сдержать натиск Чехии и не дать ей выйти на высокий уровень результативности.

