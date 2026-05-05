В первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 7 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Монреаль с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Баффало»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Баффало» завершил на 2-м месте в таблице Восточной конференции. Со 109 очками на счету, команда из Нью-Йорка на 4 пункта проиграла конкуренцию «Каролине».

Последние матчи: В 1/8 финала «Баффало» провел шесть матчей против «Бостона». На домашнем льду «Сейбрз» забрали победу (4:3), но провалили вторую попытку (2:4).

На гостевом этапе команда Линди Раффа дважды взяла верх (3:1, 6:1), тогда как закрыть вопрос в пятой игре не чумела (1:2, от). Уверенным успехом «Баффало» обернулся очередной выезд (4:1).

Не сыграют: Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Иржи Кулих, Ной Остлунд, Логан Стэнли.

Состояние команды: «Баффало» продемонстрировал безумный прогресс по ходу регулярки и относительно уверенно разобрался с «Бостоном» в 1/8 финала Кубка Стэнли.

В четырех матчах плей-офф из шести команда Линди Раффа забрасывала 4 шайбы или более, при этом трижды «Сейбрз» не пропускали больше одного гола. Однако только одна домашняя игра из четырех последних закончилась для «Баффало» успешно.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: «Монреаль» в 82 матчах общего этапа заработал 106 очков, с которыми замкнул лидерский квартет Востока, по дополнительной разнице отстав от 3-й «Тампы-Бэй».

Последние матчи: Упорнейшую серию против «Тампы» «Монреаль» довел до семи матчей. После победы и поражения во Флориде (4:3, от, 2:3, от) и аналогичного исхода дома (3:2, от, 2:3).

Очередной выезд — на игру №5 — команда Мартена Сан-Луи использовала должным образом (3:2), после чего дала осечку в домашних стенах (3:2). Вырвать победу «Канадиенс» удалось в драматичном на «Амали Арене» (2:1).

Не сыграют: Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» приложил колоссальные усилия, чтобы снять с турнира «Тампу-Бэй» — опытного в контексте кубковой борьбы топа, который проводил седьмую встречу в домашних стенах.

Четырежды в рамках этого противостояния соперники уходили в овертайм, при этом только в одном матче «Канадиенс» забили больше 2 голов. В последней встрече команда Мартена Сан-Луи нанесла всего 9 бросков в створ.

Статистика для ставок

«Монреаль» победил в 9 гостевых матчах из 11 последних

«Монреаль» не проигрывает в основное время в гостях на протяжении 4 матчей кряду

В 8 последних личных встречах было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.21, победа «Монреаля» — в 2.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 2.03.

Прогноз: «Монреалю» в рамках этого плей-офф достаточно комфортно играется в гостевых условиях. Команда не стесняется диктовать свою модель борьбы, которая позволяет добиваться результатов.

Прогноз: Обе команды обладают мощным атакующим арсеналом, который с удовольствием используют в личной встрече. В отличие от вязкой борьбы против «Тампы» предстоящий раунд «Канадиенс» могут провести в скоростном темпе.

