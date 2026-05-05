В седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 6 мая. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Авангард с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Локомотив» закончил в статусе победителя Западной конференции. В 68 матчах ярославцы заработали 98 зачетных баллов.

Последние матчи: Полуфинальная серия началась для «Локомотива» ужасающе — два домашних поражения (2:5, 1:3), победа в Омске (4:2) и провал в четвертой игре (0:2). Итог — промежуточные 1-3.

Однако катастрофы команде Боба Хартли удалось избежать. На своей площадке ярославцы прибили «Авангард» «всухую» (4:0), а накануне в гостях вырвали победу, уступая 0:2 до 20-й минуты третьего периода. Решающую шайбу во втором овертайме провел Рушан Рафиков (3:2, от).

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотив» вытащил тяжелейшую серию в матче, который войдет в историю как один из самых драматичных в плей-офф КХЛ.

Отыгранный гандикап в -2 за 33 секунды до финальной сирены и шайба, заброшенная во втором овертайме, возвращают противостояние в Ярославль, где ранее команда Боба Хартли одержала пять побед в восьми кубковых встречах.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Главный турнир «Авангард» закончил в статусе второй команды лиги. С 99 очками в наличии, омичи отстали от 1-го «Металлурга» Мг на 6 пунктов.

Последние матчи: После двух побед на территории «Локомотива» и одной победы в двух встречах на домашнем льду «Авангард» вел в серии 3-1 и обоснованно назывался безусловным фаворитом.

Однако крупное поражение в Ярославле (0:4) вернуло команду Ги Буше в Омск, где, ведя 2:0 за 30 секунд до финальной сирены, хозяева проворонили две голевые атаки, а впоследствии — отдали результат встречи (2:3, от).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: Минимум дважды по ходу плей-офф «Авангард» мог закрывать серию пораньше, но то, что накануне произошло в Омске — безусловный крах ментальности.

В шестой игре команде Ги Буше не хватило концентрации и физики на заключительные секунды, а в дополнительное время — смелых идей. На этом фоне «Авангард» едет в Ярославль, где накануне сгорел 0:4.

Статистика для ставок

В 22 последних личных встречах на льду «Локомотива» было забито 5 или менее голов

«Авангард» одержал 3 победы в 4 последних матчах на льду «Локомотива»

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 4 или менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.04, победа «Авангарда» — в 2.87.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.09, на тотал меньше 4.5 — за 1.81.

Прогноз: После крышесносной развязки в Омске «Локомотив» получил ощутимый прилив уверенности. В домашних стенах ярославцы способны проявить чемпионский характер и наказать «Авангард» за упущенные возможности.

Прогноз: Если встреча вновь перетечет в овертайм, для опытной команды Боба Хартли это вряд ли станет проблемой. На домашнем льду «Локомотив» будет диктовать темп и сумеет добиться результата.

