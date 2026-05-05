Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 мая. Начало встречи — в 04:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Вегас — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Вегас»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Вегас» закончил на 4-й позиции в таблице Западной конференции. С 95 баллами в наличии, клуб из Невады отстал на 9 пунктов от топ-3.

Последние матчи: В 1/8 финала «Вегас» потерпел два поражения в трех матчах против «Юты», после чего установил три победы кряду, включая разгром в Солт-Лейк-Сити (5:1).

За шестью встречами с дебютантом плей-офф последовал локальный успех в четвертьфинальной игре против «Анахайма» (3:1) — с шайбой Ивана Барбашева и голом Митча Марнера за 6 секунд до сирены.

Не сыграют: Уильям Карлссон, Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: В домашних стенах «Вегас» выдал один из самых сильных в тактическом смысле матчей в этом плей-офф. Команда сыграла строго в защите и толково использовала шансы впереди.

Для «Голден Найтс» недавняя победа стала четвертой в серии без поражений. На этом отрезке представители Невады трижды забивали 4 шайбы или более и дважды не пропускали больше одного гола.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: «Анахайм» припарковался на 7-й строке Западной конференции с 92 очками на счету, на 2 турнирных пункта опередив 8-й «Лос-Анджелес».

Последние матчи: «Анахайм», играющий в плей-офф впервые с 2018 года, подарил главную сенсацию 1/8 финала, сбросив с дистанции «Эдмонтон». В шестой игре серии «Дакс» установили крупную победу (5:2).

Первая же попытка в Неваде оказалась безуспешной. На льду «Вегаса» команда Джоэля Кенневилля потерпела поражение (1:3). Единственную шайбу в бело-оранжевой джерси провел Микаэль Гранлунд.

Не сыграют: Радко Гудас, Петр Мразек, Янсен Харкинс, Росс Джонстон.

Состояние команды: На территории «Вегаса» «Анахайм» моментами выглядел острее и активнее в зоне атаки. Однако проблемы с точностью наряду с провалами в защите не дали команде зацепиться за результат.

Шесть раз по ходу матча «Дакс» имели численное преимущество, но не смогли этим воспользоваться. В восьми недавних гостевых встречах команда Джоэля Кенневилля потерпела шесть поражений.

«Вегас» не проигрывает в 4 последних матчах кряду

«Вегас» победил в 7 домашних матчах из 8 последних

«Вегас» обыграл «Анахайм» в 3 матчах из 4 последних на своей территории

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.36, победа «Анахайма» — в 3.14.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.

Прогноз: На домашнем льду «Вегас» надеется уйти в больший отрыв перед поездкой в Калифорнию, где у «Анахайма» может открыться второе дыхание. На своей территории команда Тортореллы способна провести качественный матч и определить исход в свою пользу.

Прогноз: Защита «Анахайма» не была надежной и в серии против «Ойлерз». В сущности игра на своей половине площадки не является сильной стороной «Дакс», поэтому «Вегас» вновь попытается выйти на хороший уровень реализации.

