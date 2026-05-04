«Монреаль» оказался сильнее «Тампы» в решающем седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:1.  Встреча прошла на льду «Лайтнинг».

Кирилл Капризов globallookpress.com

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил семь из девяти бросков.  Нападающий Никита Кучеров очков не набрал.

Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Канадиенс».  Во втором раунде команда встретится с «Баффало», который ранее прошёл «Бостон» (4-2).

«Тампа» — «Монреаль» — 1:2

«Колорадо» уверенно начал серию второго раунда, обыграв «Миннесоту» со счётом 9:6 в Денвере.

Валерий Ничушкин записал на свой счёт две голевые передачи.

В составе «Уайлд» шайбу забросил Владимир Тарасенко.  Российский форвард Кирилл Капризов сделал ассист.  Также результативные передачи оформили Данила Юров и Яков Тренин.

«Колорадо» повёл в серии до четырёх побед — 1-0.  Следующий матч пройдет 6 мая в Денвере.

«Колорадо» — «Миннесота» — 9:6