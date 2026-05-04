«Монреаль» оказался сильнее «Тампы» в решающем седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2:1. Встреча прошла на льду «Лайтнинг».
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил семь из девяти бросков. Нападающий Никита Кучеров очков не набрал.
Серия завершилась со счётом 4-3 в пользу «Канадиенс». Во втором раунде команда встретится с «Баффало», который ранее прошёл «Бостон» (4-2).
«Колорадо» уверенно начал серию второго раунда, обыграв «Миннесоту» со счётом 9:6 в Денвере.
Валерий Ничушкин записал на свой счёт две голевые передачи.
В составе «Уайлд» шайбу забросил Владимир Тарасенко. Российский форвард Кирилл Капризов сделал ассист. Также результативные передачи оформили Данила Юров и Яков Тренин.
«Колорадо» повёл в серии до четырёх побед — 1-0. Следующий матч пройдет 6 мая в Денвере.