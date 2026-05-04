Во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Леново Центр» 5 мая, начало — в 02:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Каролина — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Каролина»

Путь в плей-офф: Хоккеисты Рода Бриндамора одержали четыре победы в серии против «Оттавы», не дав сопернику ни единого шанса на успех (4:0 — победа в серии).

Последние матчи: В первом матче четвертьфинальной серии «Каролина» разгромила «Филадельфию» (3:0). В составе победителей дублем отметился Логан Станковен, ещё одну шайбу в сетку ворот соперника отправил Джексон Блэйк.

Не сыграют: Под вопросом участие защитника Александра Никишина из России.

Состояние команды: «Каролина» выдаёт победную серию из шести матчей, помимо игры с «Филадельфией» «кейнсы» в четырёх поединках первого раунда плей-офф переиграли «Оттаву» (4:2, 2:1, 3:2 ОТ и 2:0). В заключительном матче регулярного чемпионата «Каролина» переиграла «Айлендерс» (2:1).

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: Хоккеисты из штата Пенсильвания в первом раунде плей-офф преодолели барьер в лице «Питтсбурга» (4:2).

Последние матчи: «Филадельфия» в первом матче четвертьфинальной серии против «Каролины» потерпела крупное поражение со счётом 0:3.

Не сыграют: «Флайерз» не смогут рассчитывать на травмированных Родриго Аболс из Латвии и Никиту Гребенкина из России.

Состояние команды: В шестиматчевом противостоянии первого раунда против «Питтсбурга» хоккеисты Рика Токкета одержали победы со счётом 1:0 ОТ, 5:2, 3:2, 3:0. В двух встречах «Филадельфия» потерпела два поражения (2:3, 2:4).

Статистика для ставок

«Каролина» обыграла «Оттаву» в первом раунде плей-офф (4:0)

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в первом раунде плей-офф (4:2)

В этом сезоне «Каролина» трижды обыграла «Филадельфию» (4:3 ОТ, 4:3 Б, 3:2 Б)

«Филадельфия» одержала одну победу над «Каролиной» (3:2 Б)

«Каролина» обыгрывает «Филадельфию» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.40, а победа «Филадельфии» — в 4.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: «Каролина» в первой игре серии разгромила «Филадельфию», не оставив сопернику ни единого шанса, забив три безответных гола. Есть большая вероятность, что хозяева удвоят преимущество в серии.

Ставка: Фора «Каролины» (-1) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В первом матче серии «Каролина» и «Филадельфия» забили всего три шайбы. Не исключаем, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.80.