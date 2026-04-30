Ночью за океаном завершились три матча первого раунда плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 2:3

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Монреаля».

Шестая встреча состоится 2 мая. Начало игры — 02:00 мск.

«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:0 ОТ

В основное время голов забито не было. Единственную шайбу забросил Кэм Йорк, а результативную передачу сделал россиянин Матвей Мичков.

«Филадельфия» выиграла серию — 4-2. Во втором раунде команда сыграет против «Каролины», которая прошла «Оттаву» (4-0).

«Вегас» — «Юта» — 5:4 ОТ

Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился хет-триком.

Результативная передача на счету российского форварда «Вегаса» Ивана Барбашева.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев записал в актив ассист.

В серии до четырех побед «Вегас» ведет со счетом 3-2. Шестая встреча состоится 2 мая. Начало игры — 05:00 мск.