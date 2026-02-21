прогноз на матч Олимпийских игр, ставка за 2.32

В рамках квалификационного этапа Олимпиады-2026 Канада встретится с США. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 22 февраля. Начало матча — в 16:10 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Канада — США с коэффициентом для ставки за 2.32.

Канада

Путь к плей-офф: С 9 очками и разницей голов +17, сборная Канада выиграла групповой турнир Олимпиады в Милане.

Последние матчи: На стадии общего этапа Канада без малейшего сопротивления прошлась по Чехии (5:0), Швейцарии (5:1) и Франции (10:2).

В 1/4 финала против чехов команде Джона Купера впервые пришлось отыгрываться. Победу канадцы одержали благодаря шайбе Митча Марнера в овертайме (4:3, от). В 2 гола «кленовые» горели финнам в полуфинале, но вновь забрали результат на морально-волевых (3:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: В составе Канады встречу может пропустить Сидни Кросби.

Состояние команды: Сборная Канады не испытывала никаких проблем на групповой стадии, но в плей-офф столкнулась с давлением больших матчей и едва не пронеслась мимо главной игры на этой Олимпиаде.

Прогнозы и ставки на хоккей

В двух встречах в рамках плей-офф в Милане команда Джона Купера испытывала дефицит остроты, которую ранее налегке создавали верхние звенья. Однако благодаря настойчивости в чужой зоне и нацеленности на броски «кленовым» удалось добиться своего.

США

Путь к плей-офф: На стадии группового турнира США заработали 9 очков и заняли 1-е место, на 6 зачетных баллов опередив Германию, Данию и Латвию.

Последние матчи: Общий этап Олимпиады сборная США начала с уверенной победы над Латвией (5:1). Далее последовали эффектные +3 в игре с Данией (6:3) и разгромил Германии (5:1).

В четвертьфинале команда Майка Салливана не без проблем разобралась со Швецией. Исход встречи решила шайба Куинна Хьюза в овертайме (2:1, от). В 1/2 финала Штаты справились со Словакией (6:2).

Не сыграют: У США под вопросом участие Тэйга Томпсона.

Состояние команды: Сборная США приехала в Милан в качестве одного из двух главных претендентов на золото. Команда собрала яркие верхние звенья и привезла надежную линию защиты.

Не менее заметным элементом в системе команды Майка Салливана является голкипер Коннор Хеллебайк. Несмотря на слабый сезон в составе «Виннипега», на этой Олимпиаде вратарь стабильно выдает 91+% спасений.

Статистика для ставок

В 8 последних личных встречах команды одержали по 4 победы

В 2 личных встречах из 3 последних команды играли вничью в основное время

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.15, победа США — в 2.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Сборная США — системно устойчивая команда, обладающая образцовой гибкостью. Однако для канадцев сильные качества принципиального соперника не могут служить оправданием провала. За счет большей агрессии и высокой бросковой активности «кленовые» постараются задавить американцев и вернуть олимпийское золото.

2.32 Канада победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.32 на матч Канада — США принесёт чистый выигрыш 1320₽, общая выплата — 2320₽

Ставка: Канада победит за 2.32.

Прогноз: Цена ошибки в олимпийском финале может стать недопустимо высокой, поэтому команды даже при желании вряд ли сумеют раскрыть игру с точки зрения высокого темпа результативных действий.

1.88 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Канада — США принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.88.