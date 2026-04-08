7 апреля пресс-служба «Автомобилиста» объявила о расставании с Николаем Заварухиным и назначении на пост главного тренера Алексея Кудашова. Об итогах работы екатеринбургского клуба и его перспективах с новым наставником — в материале LiveSport.Ru.

Задачу не решили — контракт не продлили

Перед началом текущего сезона «Автомобилист» полноценно поселился на новенькой 12-тысячной «УГМК-Арене» и продолжил почти полностью тратить на зарплаты хоккеистов максимальные 900 млн рублей. При этих вводных иметь чемпионские амбиции незазорно.

Если говорить об общей оценке состояния команды и её возможностей, хочу отметить: мы считаем, что наша команда созрела для борьбы за самые высокие места. Все мы, и парни в том числе, должны ставить перед собой задачу завоевания чемпионского титула. Максим Рябков директор «Автомобилиста» (в сентябре 2025 г.)

Но реальность для Екатеринбурга оказалась суровой. Команда второй год подряд вылетела в первом раунде плей-офф от ниже сеянного соперника. Наставник уральцев Николай Заварухин на последней в сезоне послематчевой пресс-конференции не стал искать оправданий: «Нет результата — виноват главный тренер. Беру вину на себя».

Руководство клуба, видимо, придерживается того же мнения, и «Автомобилист» первым из команд, вылетевших в 1/8 финала, пошёл на тренерскую рокировку. При этом расставание с Заварухиным отставкой или увольнением полноценно назвать нельзя: контракт 51-летнего специалиста всё равно истекал 31 мая, его просто решили не продлевать.

Николай Заварухин vk.com/hcavtomobilist

Тем более, Екатеринбургу удалось быстро найти нового тренера — двухлетнее соглашение заключили с Алексеем Кудашовым. Изначально с уральским клубом связывали кандидатуру Дмитрия Квартальнова. Но его еще нужно дождаться из минского «Динамо», и не факт, что за это время его не перехватить кто-то другой. А здесь Алексей Николаевич быстро согласился и даже успел подготовить план предстоящей работы, чем приятно удивил людей из «Автомобилиста». Там долго думать не стали.

Еще повезло, что отработал 5 сезонов

Николай Заварухин заходил в этот плей-офф в статусе самого долгоработающего тренера лиги. Пост главного тренера «Автомобилиста» он занял 30 ноября 2021 г. после того, как клуб уволил Билла Питерса, который безуспешно отработал на Урале полтора сезона. В Екатеринбурге, наверное, рассчитывали в лице Николая Николаевича получить местного Илью Воробьева, который после нескольких лет работы помощником возглавил «Металлург» и сразу привел его к Кубку.

До назначения главным Заварухин трудился в тренерском штабе «Автомобилиста» в общей сложности три года. Более того, специалист на два сезона отлучался в Новосибирск, где руководил «Сибирью» и однажды даже преодолел первый раунд. К тому же он для менеджмента более чем подходящая фигура: послушный, неконфликтный, исполнительный. В общем, хороший вариант для назначения.

Результаты «Автомобилиста» под руководством Николая Заварухина вроде бы шли по нарастающей. В первом неполном для тренера сезоне команда не попала в плей-офф, но ей не повезло с досрочным завершением регулярного сезона в связи с пандемией COVID-19 и паузой на Олимпиаду 2022 г. — отставание от «Сибири» и «Нефтехимика» было отыгрываемо.

Сезон 2022/23 прошёл куда лучше. По ходу чемпионата «Автомобилист» даже лидировал в Восточной конференции, но к плей-офф екатеринбуржцы спустились на четвёртое место и в первом раунде попали на «Металлург», которому проиграли в 7 матчах (причем трижды — в овертаймах).

В следующем году «Автомобилист» достиг лучшего результата в своей истории. Зайдя в плей-офф пятым, команда Заварухина выбила «Ак Барс» (4:1) и СКА (4:1), но в полуфинале вновь в 7 матчах проиграла «Металлургу», ставшему затем чемпионом. Та бронза дала тренеру на два сезона карт-бланш: проигрыш в 1/8 финала «Ак Барсу» (3:4) еще простили, но вылет от «Салавата» (2:4) уже нет.

Евгений Аликин и Дмитрий Юдин («Автомобилист») vk.com/hcsalavat

Очевидная проблема «Автомобилиста» Заварухина — стиль не соответствовал имеющемуся составу. Тренер ставил команде простой, даже можно сказать, примитивный хоккей. Отдать шайбу сопернику, ждать, терпеть, блокировать броски, отбрасываться и искать свои шансы в контратаках. Такой хоккей тяжел для просмотра, но он имеет право на жизнь. Правда, это скорее касается клубов, которые борются за плей-офф.

Требовать же таких мастеров, как Спронг, Буше, Да Коста и др., играть в подобном стиле все равно, что использовать смартфон исключительно как калькулятор. Неспроста по осени, когда «Автомобилист» накрыла череда травм лидеров и приходилось привлекать хоккеистов из ВХЛ, результаты ничуть не ухудшились.

За 4,5 года развития тренерских идей у Заварухина не наблюдалось. Поэтому временный отдых, в том числе чтобы переосмыслить своё видение на хоккей, должен пойти ему на пользу. Что дальше? Топ-команды (например, «Трактор» или московское «Динамо») вряд ли заинтересуются услугами Николая Николаевича. А вот увидеть его в «Ладе» или «Сочи» — реальный вариант. Плюс нельзя исключать возможность трудоустройства в ВХЛ, куда в этом сезоне не побрезговали отправиться экс-тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев и экс-тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

А кроме тренера что-то в «Авто» поменяется?

Интересно, что вместо Заварухина «Автомобилист» назначил Кудашова, лучший результат которого в плей-офф — тоже полуфинал. Но все-таки Алексей Николаевич до этой стадии доходил дважды, еще достигал успеха в регулярке (выиграл Кубок Континента в 2024 г.), имеет больший опыт работы в солидных клубах («Локомотив», СКА, московское «Динамо»), а также в сборной России.

Но главное отличие Кудашова от Заварухина состоит в умении быть гибким, развиваться и учиться на ошибках. Поэтому его словам сразу после назначения удивляться не стоит.

Конечно, хочется поставить команде быстрый, красивый, энергичный, зрелищный хоккей. Но не будем забывать, что на первом месте всегда стоит результат. Нам хочется порадовать зрителей, чтобы люди были довольны нашей игрой, видели больше воспитанников в системе клуба. Алексей Кудашов главный тренер «Автомобилиста»

В общественном сознании закрепился тезис, что Кудашов про строгий, рабочий и системный хоккей. Но относительно предыдущего наставника «Автомобилиста» он точно даст нападающим больше свободы в атаке, но и потребует от них более активного прессинга.

Алексей Кудашов vk.com/dynamo_ru

В Екатеринбурге кроме фигуры главного тренера, скорее всего, сменится весь тренерский штаб. Пока ясности по будущим помощника Кудашова нет, но можно предположить, что ему будет помогать многолетний ассистент Андрей Скопинцев, который специализируется по работе с защитниками. Определенности по другим тренерам стоит дождаться ближе к июню, когда многие освободятся.

Получится ли у Кудашова в Екатеринбурге, во многом зависит от того, как ему будут помогать менеджеры. Несмотря на все слухи, директор Максим Рябков и спортивный директор Олег Гросс сохранили свои посты. Последние сезоны они делали спорную ставку на возрастных легионеров, которых больше интересовало получение основной зарплаты и бонусов, нежели успехи команды в борьбе за чемпионство. Неожиданные отъезды Ника Эберта, Кертиса Волка и Рида Буше за последний год наглядно говорят об их отношении к клубу.

Кроме того, в Екатеринбурге не наблюдается выстроенной вертикали с клубами ВХЛ («Горняк-УГМК») и МХЛ («Авто»). Чемпионы двух последних лет — «Металлург» и «Локомотив» — показали, какой большой вклад в итоговый успех могут внести собственные воспитанники.

ХК «Автомобилист» vk.com/hcavtomobilist

Серьезного обновления состава «Автомобилиста» в межсезонье ждать не приходится. Костяк команды остается: Галкин, Блэкер, Воробьев, Трямкин, Спронг, Шаров, Да Коста, Голышев. Однако омоложения команде не помешает, ведь перед началом сезона екатеринбуржцы были почти самой возрастной командой лиги (27,75 лет), уступая только «Шанхаю».

Удастся ли уговорить Аликина остаться? Продлят ли Кизимова? Отговорят ли Денежкина от отъезда в НХЛ? Стоит ли сохранять 32-летних Романцева, Бывальцева, Осипова, а также Мэйсека, которому в мае исполнится 34, или лучше найти на рынке более молодых хоккеистов? Ответы на эти вопросы в ближайшие месяцы предстоит найти «Автомобилисту», который за 10 лет под крылом УГМК в спортивном плане пока не может вырасти до статуса топ-клуба.