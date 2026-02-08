В Dailyfaceoff рассказали о ярких молодых талантах, игрой которых мы будем наслаждаться в рамках олимпийского турнира в Милане.

Впервые с 2014 года хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет в формате «сильнейшие против сильнейших», и потому ажиотаж вокруг сборных-участниц вполне объясним.

Однако для самых преданных болельщиков это событие несет еще один, куда более тонкий интерес — шанс для ряда заметных проспектов заявить о себе на мировой сцене.

В большинстве случаев речь идет о молодых игроках, которым предстоит брать на себя весомые роли в сборных, не входящих в число претендентов на медали.

Но под пристальным вниманием всего хоккейного мира турнира такого масштаба становится идеальным для того, чтобы кто-нибудь из подрастающих талантов сумел выстрелить и оказаться реальным фактором, обеспечивающим разницу.

В сущности, на Игры-2026 года приехал лишь один проспект уровня драфта НХЛ — Альбертс Шмитс.

Возможно, он уже запомнился кому-то по молодежному чемпионату мира, где Латвия вновь была близка к тому, чтобы потрепать нервы Канаде.

Для сборной Латвии его роль будет крайне значимой — даже в составе, где линию обороны формирует солидная группа опытных игроков.

И кто его знает, возможно, именно Шмитс окажется самым заметным проспектом из всей компании юных хоккеистов, представленных ниже.

Дамиан Клара, ВР, Италия («Анахайм»)

Клара — единственный игрок в составе сборной Италии, связанный с клубом НХЛ, но это вовсе не гарантирует ему автоматическое место в основе.

Вратарь ростом около 198 сантиметров считается одним из самых многообещающих молодых проспектов на своей позиции в современном хоккее, а прямо сейчас он проводит первый по-настоящему полноценный сезон в роли основного голкипера в Шведской хоккейной лиге, защищая цвета «Брюнес».

Дамиан Клара globallookpress.com

На международном уровне Клара всегда выглядел надежно и стабильно, без резких провалов и очевидных слабых мест.

Единственным препятствием на пути к статусу первого номера может стать Давиде Фадани — прошлой весной именно он был основным вратарем Италии на чемпионате мира в дивизионе IA, а в текущем сезоне демонстрирует отличный уровень в составе «Клотена» в лиге Швейцарии.

Данс Лочмелис, ЦФ, Латвия («Бостон»)

Есть все основания полагать, что именно Лочмелису в итоге достанется роль самого значимого игрока из всего этого списка для сборной Латвии.

Бывший лидер Массачусетского университета в Амхерсте заметно прибавил за последние годы, а его яркое выступление на чемпионате мира прошлой весной стало наглядным подтверждением этого прогресса.

Многие скауты сомневались, смогут ли показатели Лочмелиса на уровне студенческого хоккея органично перенестись в АХЛ, однако сейчас он уверенно движется к отметке чуть менее 50 очков за сезон.

Пока все складывается более чем убедительно — и Латвия с большой долей вероятности получит в его лице универсальную атакующую опцию, способную влиять на результат разными способами.

Адам Гаян, ВР, Словакия («Чикаго»)

Вероятность увидеть Гаяна в деле невелика — по крайней мере до тех пор, пока у Самуэля Главея не начнутся серьезные проблемы.

Вратарский проспект «Чикаго» в текущем сезоне переживает заметный подъем, демонстрируя отличные показатели в составе Университета Миннесоты Дулут.

Адам Гаян globallookpress.com

Ранее Адам представлял сборную студенческих команд США на Кубке Шпенглера, где андердог был в шаге от чемпионства.

Шире всего Гаян запомнился двумя выступлениями на молодежных чемпионатах мира — именно тогда он в последний раз надевал трехцветную форму сборной Словакии.

Не стоит удивляться, если уже к Олимпиаде 2030 года именно он станет первым номером национальной команды.

Сандис Вилманис, ПВ, Латвия («Флорида»)

Вилманис — игрок скорее вспомогательного плана, чья ценность заключается в умении навязывать борьбу, вынуждать соперника терять шайбу и принимать на себя броски.

В составе сборной уровня Латвии он способен стать универсальным элементом — тем, кто при необходимости может завершать атаки или выходить на лед в меньшинстве.

В текущем сезоне Вилманис успел засветиться в НХЛ, в основном в роли игрока четвертого звена.

22-летний форвард провел всего один матч за взрослую сборную, однако на уровне U20 стабильно приносил результат каждый раз, когда получал вызов.

Его работоспособность наверняка окажется востребованной, а приличная скорость станет дополнительным бонусом к общему набору качеств.

Давид Шпачек, ЗАЩ, Чехия («Миннесота»)

Шпачек совсем недавно дебютировал в НХЛ за «Миннесоту». И хотя игрового времени на уровне ведущей лиги ему пока достается немного, отрезок в АХЛ наглядно показал, что он готов к более серьезной роли в главной команде.

На международной арене Шпачек на протяжении всей карьеры выглядел уверенно и стабильно, а особенно ярко проявил себя на чемпионате мира 2024 года, где помог сборной Чехии завоевать золотые медали.

Давид Шпачек globallookpress.com

Сын бывшего олимпийца Ярослава Шпачека, Давид из года в год прибавляет в атакующих компонентах игры и при этом остается достаточно крепким и физически мощным.

Ожидать, что на старте турнира он будет проводить много времени на льду, не приходится, однако интерес к тому, как Шпачек проявит себя на ОИ, у аналитиков более чем высокий.

Самуэль Главай, ВР, Словакия («Миннесота»)

Разумеется, до мастерства соотечественника Ярослава Галака ему далеко, но на международном уровне Главай всегда выглядел более чем убедительно.

В прошлом сезоне он показал одни из лучших цифр как на олимпийском квалификационном турнире, так и на чемпионате мира, подтвердив свою состоятельность в матчах за сборную.

Клубный сезон в «Айове» складывается для Самуэля непросто — впрочем, это касается всей команды в целом — однако он давно привык играть под шквалом бросков и регулярно находиться под давлением.

Вратарь ростом около 193 сантиметров способен дать сборной Словакии шанс на борьбу в каждом матче, хотя легкой прогулки для этого коллектива в Милане точно не ожидается.

Оскар Мельгор, ЦФ, Дания («Сиэтл»)

Если сборная Дании рассчитывает по-настоящему зажечь на турнире, ей жизненно необходимо, чтобы Фискер Мельгор вышел на первый план так же уверенно, как это было на последнем чемпионате мира.

Двусторонний центрфорвард сочетает в себе силу, хоккейный интеллект и умение тонко распоряжаться шайбой, грамотно распределяя атаки и связывая линии.

В своем дебютном сезоне в АХЛ он идет по графику более 40 очков — показатель, к которому точно не стоит относиться равнодушно.

К тому же в текущем году Мельгор уже получил небольшой опыт на уровне НХЛ, что идет только в плюс в плане уверенности и вариативности.

Антуан Келлер, ВР, Франция («Вашингтон»)

После того как Квентин Папильон не попал в заявку сборной — большую часть первой половины сезона ему мешала травма — именно Келлер фактически становится главным кандидатом на роль первого номера сборной Франции.

Выбранный в седьмом раунде драфта 2023 года, он начал сезон в Хоккейной лиге Восточного побережья, после чего вернулся в Швейцарию, где занял место в воротах «Ажуа».

Антуан Келлер globallookpress.com

Его выступления можно охарактеризовать как уверенные и ровные, если учесть, что ему регулярно приходится отражать по 40 и более бросков за матч.

На своем первом чемпионате мира год назад Келлер выдал несколько достойных игр. Именно Антуана рассматривают как основного вратаря сборной на ближайшие десять лет и более.

Однако Олимпиада — это совсем другой уровень давления и интенсивности, и с этим вызовом еще предстоит справиться.

Альбертс Шмитс, ЗАЩ, Латвия (драфт НХЛ-2026)

Шмитс подтвердил свое участие в Олимпиаде еще по ходу молодежного чемпионата мира. В условиях, когда Латвии откровенно не хватает игроков топ-уровня, именно Шмитсу доверили серьезные игровые минуты — и с этой нагрузкой он справился без видимых сбоев.

Защитник был одинаково убедителен на обеих сторонах площадки и нередко брал на себя роль лидера атаки в моменты, когда положение команды становилось критическим.

Сочетание хоккейного интеллекта, мобильности и умения разрушать чужие атаки позволяет рассчитывать, что в будущем Шмитс вырастет в защитника топ-4 уровня НХЛ.

При этом пространство для индивидуального роста игрок, безусловно, сохраняет — прежде всего с точки зрения принятия решений и того, насколько его атакующий потенциал сможет стабильно проявляться на более высоком уровне.

Шмитс может оказаться самым молодым игроком в составе сборной, но не стоит удивляться, если его игровое время будет превышать 20 минут за матч.