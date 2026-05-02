Пятая встреча обещает быть максимально закрытой и напряжённой. «Локомотив» будет вынужден идти вперёд, но с оглядкой на контратаки соперника, тогда как «Авангард» сосредоточится на дисциплине и игре по счёту. Сценарий матча во многом зависит от того, смогут ли ярославцы повысить реализацию. В противном случае омичи имеют все шансы завершить серию уже сейчас за счёт более качественной структуры и игры вратаря. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Первый период окончен. Довольно равная игра, с небольшим преимуществом хозяев.

20' Минута до конца первого периода.

19' Удаление у «Локомотива»: малым штрафом наказан Егор Сурин за удар клюшкой.

18' 8:8 по броскам в створ.

17' Котляревский слева с пятака бросил в створ, Исаев среагировал и спас свою команду!

17' Котляревкий бросил из левого круга, но выручил Исаев.

16' Берёзкин сместился слева в центр и бросил, но угодил в Ибрагимова.

15' Блажиевский бросил с дальней дистанции, но Исаев выручил.

14' 7:4 по броскам в створ в пользу «Локомотива».

13' Береглазов вывел на бросок Радулова, но Александр угодил в штангу.

12' Рафиков опасно бросал, но выручил Серебряков.

11' Радулов на пятаке подставил клюшку под бросок, но Серебряков накрыл шайбу.

10' Елесин мощно стрельнул от синей линии, но не попал в створ.

09' Полунин заблокировал опасный бросок Ибрагимова.

08' 5:4 по броскам в створ в пользу хозяев.

07' Долженков от синей линии и плотно бросил по воротам, но Исаев выручил.

06' Гооооол!!! 1:0. Фрейз сделал передачу на левый фланг, где Рихард Паник продвинулся вперёд и с кистей бросил точно в дальнюю девятку!

05' Сурин атаковал ворота Серебрякова, но вратарь омичей надёжно сыграл и зафиксировал шайбу.

04' Шарипзянов проверил бдительность Исаева — вратарь на месте.

03' Мисюль заблокировал хороший бросок Ибрагимова.

02' Берёзкин поборолся у лицевого борта и выдал передачу на пятак, там Сурин бросил в упор, но Серебряков выручил!

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

16:52 Основные вратари: Даниил Исаев и Никита Серебряков.

16:50 Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия); Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия); Линейный: Егор Булычев (Россия); Линейный: Максим Куприянов (Владимир, Россия).

16:40 Матч пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9 071 зрителей.

До матча

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива»

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Рихард Паник, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Александр Полунин, Денис Алексеев.

Стартовый состав «Авангарда»

Авангард: Андрей Мишуров, Никита Серебряков, Вячеслав Войнов, Марсель Ибрагимов, Дамир Шарипзянов, Джозеф Чеккони, Максим Лажуа, Михаил Гуляев, Артём Блажиевский, Майкл Маклауд, Кирилл Долженков, Джованни Фьоре, Константин Окулов, Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский, Наиль Якупов, Игорь Мартынов, Николай Прохоркин, Александр Волков, Василий Пономарёв, Дмитрий Рашевский.

Локомотив

Ярославцы подходят к пятой игре серии в крайне сложной ситуации — счёт 1–3 ставит действующего обладателя Кубка Гагарина на грань вылета. Ключевая проблема команды Боба Хартли — атака. В четвёртом матче «Локомотив» нанёс 28 бросков в створ, но не смог забросить ни одной шайбы. В текущей серии средняя результативность «железнодорожников» составляет всего 1,8 шайбы за игру — показатель явно ниже ожиданий для команды такого уровня. Дополнительное давление создаёт нестабильность в обороне. Ярославцы пропускают в среднем около трёх шайб за матч в серии, что нетипично для одной из самых надёжных команд лиги. Даже при преимуществе по силовым приёмам (362 против 307 у соперника) и достойной игре на вбрасываниях (53,64%) «Локомотив» не может навязать свой привычный силовой и контрольный хоккей.

Авангард

Омичи, напротив, демонстрируют максимально прагматичный и эффективный хоккей. Команда Ги Буше ведёт в серии 3–1 и может закрыть противостояние уже в пятой встрече. В четвёртом матче «Авангард» реализовал свои шансы и победил 2:0, вновь подтвердив высокий уровень игры в обороне. Статистика плей-офф говорит в пользу гостей: 30,0% реализации большинства против 18,9% у «Локомотива», 83,0% нейтрализации меньшинства против 78,8%, а также более высокий процент реализации бросков (9,63 против 7,46). Даже по вбрасываниям «ястребы» имеют преимущество (55,37%).

Личные встречи

В текущей серии «Авангард» ведёт 3–1, выиграв три из четырёх матчей (5:2, 3:1, 2:0). В четвёртой игре «Локомотив» перебросал соперника (28:19), но уступил из-за слабой реализации. Важный тренд — ярославцы пропускают минимум две шайбы в десяти очных встречах подряд. В целом противостояние проходит в плотном формате, где решают отдельные эпизоды, а не игровое преимущество.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81