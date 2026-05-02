ЦСКА и «Зенит» подходят к матчу с похожим ощущением давления. Москвичи весной растеряли шансы на чемпионскую гонку и теперь цепляются за шанс вернуться в топ-3. Петербуржцы продолжают борьбу за титул, но после нескольких апрельских осечек больше не могут позволить себе ошибаться. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

06' Заброс у Сантоса в сторону ворот ЦСКА не получился, Тороп забрал мяч.

05' ГООООООООООЛ! ЦСКА впереди! Обляков идеально уложил мяч в правый верхний угол, Адамов прыгнул в другую сторону. 1:0 в самом начале матча!

03' Пенальти в ворота «Зенита», вот это старт для ЦСКА! Дуглас Сантос пытался выбить мяч и сзади попал по ноге Гонду.

01' Обляков начал с центра ударом на половину поля «Зенита», поехали!

ЦСКА — «Зенит» LiveSport.Ru

До матча

19:00 ЦСКА и «Зенит» на поле! Через пару минут стартует один из главных матчей весны в РПЛ!

ЦСКА — «Зенит» LiveSport.Ru

ЦСКА — «Зенит» LiveSport.Ru

18:50 Как раз к матчу тура в Москве заметно потеплело, погода для футбола сегодня идеальная, на «ВЭБ Арене» около 14 градусов.

ЦСКА — «Зенит» LiveSport.Ru

18:45 По составу у «Зенита», конечно, огромное и очевидное преимущество. Даже питерская скамейка местами выглядит сильнее основы ЦСКА. К тому же, Челестини продолжает эксперимент с Гонду на правом фланге атаки. Тяжело сегодня придётся армейцам, особенно учитывая турнирную ситуацию «Зенита».

Разминка игроков «Зенита»

18:40 Стартовые составы на матч тура (а может, и всей весны):

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Гаич, Кисляк, Гонду, Мусаев, Попович.

Разминка игроков ЦСКА

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Соболев, Глушенков, Педро.

18:35 Матч обслужит бригада во главе с Иналом Танашевым, а на ВАР будут работать Павел Кукуян и Роман Галимов. Ассистировать главному арбитру на линиях будут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев, резервный судья — Никита Новиков.

Инал Танашев

Назначение, на самом деле, заметное. Эта же связка видеоарбитров была на матче ЦСКА — «Краснодар» (1:1), после которого их надолго отстраняли из-за спорных эпизодов, а позже Кукуян и Галимов получили наказание и после кубковой игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала (1:0), где решающий (и единственный) пенальти был признан ошибочным.

ЦСКА

Весенний отрезок для ЦСКА получился болезненным. Команда Фабио Челестини не выигрывает четыре матча подряд — это худшая серия при нынешнем тренере, и похожий отрезок у армейцев был ещё при Владимире Федотове. После трёх побед на стыке марта и апреля казалось, что кризис пройден, но поражение от «Сочи» и ничьи с «Крыльями Советов», «Ростовом» и «Рубином» снова вернули вопросы к качеству игры.

С «Рубином» ЦСКА выглядел активнее, нанёс много ударов и чаще попадал в створ, но по качеству моментов всё равно уступил сопернику. Это хорошо описывает текущее состояние команды: объём есть, но остроты и уверенности в ключевых эпизодах не хватает. До третьего места остаётся четыре очка, туров — всего три, поэтому разговоры Челестини о борьбе за бронзу уже звучат скорее как попытка удержать команду в тонусе.

Кадровая ситуация только усложняет задачу. Акинфеев и Мойзес выбыли до конца сезона, Матвей Лукин и Кирилл Глебов также остаются под вопросом, а Кисляк пропустит матч из-за дисквалификации. В обороне снова возможны перестановки, а на левом фланге, вероятно, придётся выбирать между более осторожным вариантом с Матеусом Рейсом и необходимостью использовать Кругового выше привычной позиции.

«Зенит»

«Зенит» остаётся в чемпионской гонке, но теперь снова догоняет. После победы над махачкалинским «Динамо» команда Сергея Семака ненадолго вышла на первое место, однако ничья с «Локомотивом» и победа «Краснодара» вернули петербуржцев на вторую строчку. Отставание минимальное, но права на ошибку уже нет.

В чемпионате «Зенит» не проигрывает семь туров подряд, а в последнем матче спокойно разобрался с «Ахматом» — счёт 2:0 был оформлен уже к 11-й минуте. Плюс важная серия из трёх матчей без пропущенных мячей: по надёжности обороны петербуржцы теперь идут вровень с «Балтикой» и в среднем пропускают меньше гола за игру.

К игре с ЦСКА возвращается Глушенков — лучший игрок команды по системе «гол+пас» в РПЛ. Это важное усиление для атаки, которая в последние недели не всегда выглядит ярко. Мантуан тренируется с ограничениями и пока не готов полностью, поэтому его участие под вопросом. Но в целом у Семака больше пространства для выбора, чем у соперника.

Контекст и цифры

В последние годы матчи ЦСКА и «Зенита» стали максимально плотными. Уже 11 очных встреч подряд команды не забивают больше двух мячей на двоих. В чемпионате это почти всегда либо ничья, либо минимальная победа одной из сторон. В первом круге была ничья 1:1 в Санкт-Петербурге, а последний матч в Москве в рамках РПЛ завершился победой «Зенита» 1:0. При этом дома ЦСКА в чемпионате всё ещё выглядит крепко: девять побед, две ничьи и два поражения. У «Зенита» на выезде пять побед, шесть ничьих и два поражения.

