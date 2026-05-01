В пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 2 мая. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Авангард с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» закончил регулярный сезон в статусе 1-й команды Западной конференции. С 98 очками в активе, ярославцы обошли ближайших преследователей на 10+ баллов.

Последние матчи: В 1/4 финала «Локомотив» переехал «Салават Юлаев» в четырех матчах. Последний закончился самой крупной победой на территории Уфы (4:0).

Ужасающе для команды Боба Хартли складываются события полуфинала. После двух поражений дома (2:5, 1:3) и победы на выезде (4:2) ярославцы проиграли в четвертом матче (0:2) и теперь близки к вылету.

Не сыграют: У «Локомотива» потерь нет.

Состояние команды: «Локомотиву» в некоторой степени повезло перевернуть ход третьего матча, но в сущности действующий чемпион безрезультатно бьется о стену, выстроенную «Омском».

Впервые в этом плей-офф «Локомотив» потерпел три поражения. Трижды на этом отрезке команда Боба Хартли не забивала больше 2 голов и в двух встречах пропускала 3 шайбы или более.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В общем зачете лиги «Авангард» закрепился на 2-й строчке с 99 очками на счету. На 6 баллов омичи отстали от 1-го «Металлурга» и на 1 пункт обошли «Локомотив».

Последние матчи: В предыдущем раунде «Авангард» сбил с пути ЦСКА, потратив на это пять матчей и закончив серию скромной победой при домашних зрителях (2:1).

В 1/2 финала команда Ги Буше дважды закопала «Локомотив» на гостевом катке (5:2, 3:1), после чего дала осечку дома (2:4). В другом же матче на своей территории омичи взяли верх (2:0).

Не сыграют: Иван Игумнов.

Состояние команды: После досадного поражения в первой встрече на домашнем льду, обусловленного дисциплинарными проблемами, «Авангард» выиграл во втором матче и повел в серии 3-1.

В Ярославль омичи едут в максимально комфортном положении: команда Ги Буше по всем ключевым аспектам превосходит «Локомотив» на льду — от качества реализации моментов до устойчивости под давлением.

«Авангард» победил в 4 матчах из 5 последних на льду «Локомотива»

«Авангард» не проигрывает «Локомотиву» в гостях в основное время на протяжении 5 матчей

В 20 личных встречах из 21 предыдущей на территории «Локомотива» было забито 5 или менее голов

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.83, победа «Авангарда» — в 3.04.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.11, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: «Авангард» сейчас превосходит «Локомотив» как структурно, так и в плане психологии. В гостевых условиях команда Буше постарается проявить еще большую гибкость в тактике и закончить противостояние без необходимости выходить на лед в домашних стенах.

Прогноз: В условиях высокой цены любой ошибки от команд не стоит ждать сверхскоростей. Тон игры в Ярославле будет предельно спокойным, в результате чего во встрече установится типичный для подобных противостояний «низ».

