Аюб Буадди

«Лилль», полузащитник, 18 лет

За два года работы в «Лилле» под руководством Брюно Женезьо, который известен своим умением раскрывать молодые дарования, центральный полузащитник Аюб Буадди вырос в одного из главных проспектов мирового футбола.

Дебютировав в основе «догов» ещё в 16‑летнем возрасте, Буадди сразу закрепился в основном составе благодаря своей зрелой и хладнокровной игре, что редкость в такие юные годы.

Хавбек стал привлекаться в молодёжную сборную Франции, сыграл за неё 10 матчей, но выбрал историческую родину и стал играть за Марокко, отправившись в её составе на ЧМ‑2026, и выдал там уже яркий матч против Бразилии (1:1).

Понятно, что такой талант не может остаться вне поля зрения топ‑клубов. По данным The Times, главным претендентом на Буадди является лондонский «Арсенал», которому требуется качественный игрок в центре поля для усиления конкуренции.

Аюб Буадди globallookpress.com

За новоиспечённого марокканца «канониры» готовы отдать 70 млн евро и купить его этим летом, но пока ещё не делали официального предложения. Всего в этом сезоне Буадди сыграл за «Лилль» 42 матча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Наш прогноз: Буадди перейдёт в «Арсенал» после ЧМ‑2026.

Малком

«Аль‑Хилаль», полузащитник, 29 лет

Бразильский полузащитник Малком может в ближайшее время вернуться в российскую Премьер‑лигу.

По данным авторитетного саудовского журналиста Салеха Омара аль‑Ахмада, московский «Спартак» всерьёз заинтересовался бывшим футболистом «Зенита» и сборной Бразилии и хочет подписать его в летнее трансферное окно на правах аренды.

Сейчас Малком играет в составе саудовского «Аль‑Хилаля», куда перебрался из «Зенита» за внушительные 60 млн евро. Но там карьера бразильского вингера протекает с переменным успехом.

Левой Малкома многие боялись в РПЛ globallookpress.com

Всего в минувшем сезоне Малком сыграл во всех турнирах 40 матчей, забил в них 9 мячей и отдал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает Малкома в 18 млн евро. Также он известен по игре за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону». В составе сборной Бразилии на его счету два матча.

Наш прогноз: Малком не перейдёт в «Спартак».

Андер Барренечеа

«Реал Сосьедад», полузащитник, 24 года

В этом сезоне вингер «Реал Сосьедад» Андер Барренечеа сильно прибавил после назначения главным тренером Пеллегрино Матараццо и прочно закрепился в основе баскского клуба.

24‑летний футболист способен играть на любом фланге атаки или в роли оттянутого нападающего, где его периодически использует американский специалист, и является прямым конкурентом Арсена Захаряна.

Прогресс Барренечеа не остался незамеченным Луисом де ла Фуэнте, который привлёк его в сборную Испании и дал возможность дебютировать в 2026 году, но на ЧМ‑2026 не взял.

Сейчас интерес к Барренечеа проявляет лондонский «Арсенал», традиционно смотрящий в сторону испанской Примеры, сообщает The Times. Микель Артета рассматривает его в качестве прямой замены Леандро Троссарду, чей контракт истекает через год, или Габриэлю Мартинелли, на которого имеет виды «Бавария».

Скоростной дриблинг Барренечеа globallookpress.com

В этом сезоне Барренечеа провёл во всех турнирах 34 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. Сейчас его рыночная цена составляет 18 млн евро. Также стоит сказать, что вингер является воспитанником «Реал Сосьедад» и играл только за клуб из Сан‑Себастьяна.

Наш прогноз: Барренечеа пока не дорос до «Арсенала».

Лука Вушкович

«Тоттенхэм», защитник, 19 лет.

Летом 2025 года лондонский «Тоттенхэм» подписал у хорватского «Хайдука» центрального защитника Луку Вушковича за 11 млн евро и после этого сразу отдал в аренду в немецкий «Гамбург».

Там юный защитник рос семимильными шагами, произвёл фурор своей зрелой игрой, стал лучшим защитником Бундеслиги, а также попал в число трёх лучших футболистов чемпионата по мнению футболистов и экспертов — наряду с Гарри Кейном и Майклом Олисе.

В итоге сейчас портал Transfermarkt оценивает 19‑летнего Вушковича уже в 60 млн евро, а он приобрёл статус одного из самых талантливых защитников мира и полностью готов к игре за основной состав «Тоттенхэма».

Тем удивительнее является новость о том, что на игрока претендует «Брайтон» и предлагает за него 30–35 млн евро, а «шпоры» рассматривают возможность его продажи. Но то, что творится уже несколько лет в этом клубе, не вызывает удивления, а с учётом вероятного ухода Кристиана Ромеро «Тоттенхэм» может лишиться потенциального лидера обороны в лице хорвата на ближайшее десятилетие.

Вушкович хочет узнать своё будущее в «Тоттенхэме» globallookpress.com

В минувшем сезоне Вушкович сыграл за «Гамбург» 30 матчей, забил 6 мячей и сделал один ассист. Сейчас он находится в составе сборной Хорватии на ЧМ‑2026, за неё он сыграл 5 матчей и забил один мяч.

Наш прогноз: будет странно, если «Тоттенхэм» продаст такого таланта.

Джордан Ларссон

«Копенгаген», полузащитник, 28 лет

Саудовский «Аль‑Иттифак» находится в шаге от подписания вингера датского «Копенгагена» Джордана Ларссона, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Да, это тот самый сын знаменитого шведского нападающего Хенрика Ларссона и бывший игрок московского «Спартака».

По данным источника, 28‑летний вингер уже согласовал условия личного контракта с «Аль‑Иттифаком» и сейчас клубы улаживают последние условия сделки между собой. Сумма трансфера оценивается в районе 1,5 млн евро.

За «Копенгаген» Ларссон‑младший играет с лета 2023 года, перейдя из немецкого «Шальке». Также в его карьере были шведский АИК, «Норчёппинг», «Хельсингборг», голландский НЕК «Неймеген».

Ларссон-младший отрабатывает прощание globallookpress.com

Портал Transfermarkt сейчас оценивает его в 3,5 млн евро. В этом сезоне Ларссон во всех турнирах провёл 54 матча, забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач, являясь одним из ведущих игроков своего клуба.

Наш прогноз: Ларссон отправится на заработки в Саудовскую Аравию.

Христос Цолис

«Брюгге», нападающий, 24 года

Лондонский «Арсенал» продолжает искать усиление в атаке после того, как не удалось в полной мере проявить себя Виктору Дьокерешу, а Габриэль Жезус больше лечится, чем играет, да и результативность у него хромает.

Появились проблемы со здоровьем у Букайо Сака. Селекционеры «канониров» обратили внимание на грека Христоса Цолиса, выступающего за бельгийский «Брюгге» на позиции вингера, а также нападающего, сообщает издание The Athletic.

Этот сезон для 24‑летнего футболиста стал лучшим в карьере, и его цена уже выросла до 40 млн евро, хотя «Брюгге» подписал его два года назад у немецкой «Фортуны» за сумму в 4,5 раза меньше.

Первым номером в шорт‑листе «Арсенала» на позицию вингера идёт Морган Роджерс из «Астон Виллы», но за него запросили не менее 115 млн евро — такую сумму боссы «канониров» считают завышенной, поэтому Цолис представляется более дешёвой альтернативой.

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Всего в этом сезоне он за «Брюгге» сыграл 52 матча, забил 22 гола и сделал 29 результативных передач. Контракт Цолиса с клубом действует до 2029 года.

Наш прогноз: Цолис пойдёт на повышение, но не в «Арсенал».

Льюис Холл

«Ньюкасл», защитник, 21 год

В этом сезоне левый защитник Льюис Холл прочно закрепился в основном составе «Ньюкасла» и стал привлекаться в сборную Англии, хотя и не поехал на чемпионат мира 2026 года.

21‑летний футболист является воспитанником «Челси», где никогда не особо ценили своих воспитанников, и в 2024 году отправился в стан «сорок» за игровой практикой за 33 млн евро. Первый сезон ушёл на адаптацию: Холл был игроком ротации, но потом завоевал доверие Эдди Хау.

Сейчас большой интерес к защитнику проявляет «Манчестер Юнайтед», которому, в отличие от «Ньюкасла», предстоит игра в Лиге чемпионов и необходимо укрепить левый фланг обороны, где фактически есть только возрастной и довольно травматичный Люк Шоу.

Сейчас манкунианцы рассматривают на позицию левого защитника Холла и 28‑летнего Энтони Робертсона из «Фулхэма», но 21‑летний футболист является первым выбором. За него «МЮ» готов заплатить 50–60 млн евро с учётом бонусов, сообщает Флориан Плеттенберг.

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Холла отличает высокая скорость и отличная техника, у него прекрасные кроссы с левой ноги, также он неплохо играет на «втором этаже» и способен играть центрального защитника в «тройке». Всего в этом сезоне он провёл за «сорок» 47 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи. В составе сборной Англии Холл сыграл 4 встречи.

Наш прогноз: «Ньюкасл» не отпустит Холла этим летом — там и так уже много потерь ведущих футболистов.