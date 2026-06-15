Сборная Англии не выигрывала чемпионат мира 60 лет. Тухель отрицает статус фаворита. Сака играет через боль, оборона держится на честном слове, а запасные не способны изменить ход матча. GOAL называет шесть причин, почему «футбол домой» снова не вернется — и на этот раз все закончится еще до финала.

После «тридцати лет боли» болельщики сборной Англии ждали, что футбол «вернется домой» в 1996‑м. Но прошло еще три десятилетия, а трофей так и не появился — с 1966 года «Три льва» не выигрывали ни одного крупного турнира. Может ли самая печально известная засуха без титулов в международном футболе наконец подойти к концу?

Англия отобралась на ЧМ-2026, выиграв все матчи квалификации и не пропустив ни одного гола, так что оптимизм в отношении команды Томаса Тухеля имеет под собой почву.

Сборная Англии занимает четвертое место в рейтинге ФИФА, а на двух последних чемпионатах Европы доходила до финала. Кроме того, в распоряжении «Трёх львов» целая россыпь звезд мирового уровня: лидер «Арсенала» Деклан Райс, суперзвезда мадридского «Реала» Джуд Беллингем и нападающий «Баварии» Гарри Кейн, который, возможно, сейчас является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

А еще у Англии тренер, который выигрывал трофеи в четырех странах и взял Лигу чемпионов с «Челси» менее чем за полгода работы. Ограниченное время на подготовку к мундиалю вряд ли станет серьезной проблемой для немецкого специалиста.

Но при всех своих достоинствах сборная Англии далека от идеала. И вот шесть причин, почему очередная попытка «Трёх львов» прервать шестидесятилетнюю полосу разочарований обречена на провал.

Сомнительная оборона

Странно говорить это о команде, которая не пропустила ни одного гола в восьми матчах отборочного турнира ЧМ-2026, однако оборонительная линия сборной Англии все еще вызывает серьезные вопросы.

Нико О'Райли globallookpress.com

Нико О'Райли провел впечатляющий прорывной сезон в «Манчестер Сити», но он остается относительно неопытным левым защитником, который нередко действует как дополнительный полузащитник.

Для команды Пепа Гвардиолы такой профиль идеально подходит, однако для сборной Томаса Тухеля это выглядит определенным риском. Поэтому решение немца обойтись без классического левого защитника в заявке выглядит как минимум странным — особенно учитывая, что центрбеки англичан не отличаются выдающейся скоростью.

Ставка на то, что невероятно травматичный Джон Стоунз останется здоров, — тоже огромная авантюра. И легко понять, почему Гарри Магуайр так расстроился, когда его не включили в состав, хотя его обидчивая реакция лишь подчеркнула, почему Тухель, по слухам, не считает футболиста «Манчестер Юнайтед» подходящим по характеру игроком для своей команды.

На правом фланге Англия тоже будет жить в постоянном напряжении: Рис Джеймс в последние годы оказался почти столь же хрупким, как и Стоунз.

Тино Ливраменто и Джон Стоунз globallookpress.com

Все эти проблемы усугубляются тем, что возможные замены — Эзри Конса, Дэн Берн, Джарелл Куанса, Тино Ливраменто и Джед Спенс — не внушают особого доверия из‑за минимального опыта в сборной.

Таким образом, несмотря на все «сухие» матчи в отборочном цикле, у Англии остается едва ли не столько же вопросов к качеству и глубине состава в обороне перед самым сложным турниром в международном футболе.

Изнуряющая жара

Если ориентироваться на прошлогодний Клубный чемпионат мира в США, погода сыграет серьезную роль в том, как будут развиваться события на протяжении следующих шести недель.

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска признавался, что из-за невыносимой жары проводить полноценные тренировки было «невозможно», а полузащитник лондонцев Энцо Фернандес жаловался на головокружение прямо во время матчей.

Джуд Беллингем во время матча Клубного ЧМ-2025 globallookpress.com

ФИФА ввела обязательные трехминутные паузы для охлаждения — в середине первого и второго таймов каждого матча. Это, безусловно, поможет игрокам поддерживать водный баланс. Но ожидаемая жара все равно будет отнимать огромное количество сил, особенно у представителей стран с более прохладным климатом, таких как Англия.

Гарри Кейн уже отметил, что он и его партнеры — спортсмены высочайшего уровня и потому способны адаптироваться к любым условиям. А Марк Гехи назвал решение прилететь в Америку пораньше «фантастической идеей», поскольку у команды появилось больше времени на акклиматизацию.

Однако на этом чемпионате мира владение мячом станет критически важным, и скрывать нечего: энергичные полузащитники вроде Деклана Райса далеко не так хороши в контроле мяча, как, скажем, португальская пара Витинья — Жуан Невеш. Мы видели это в финале Лиги чемпионов. Представить, как игроки сборной Англии подойдут к решающим стадиям турнира полностью вымотанными, совсем не сложно.

Напомним: лишь две европейские сборные в истории выигрывали чемпионат мира на другом континенте — Испания в 2010-м и Германия в 2014-м. И оба этих турнира проходили зимой в Южном полушарии.

Букaйо Сака буксует

На Евро‑2024 Букайо Сака был безоговорочно лучшим атакующим игроком сборной Англии. Но его форма и состояние перед чемпионатом мира вызывают серьезные опасения.

Букайо Сака globallookpress.com

Сака трижды выбывал из строя по ходу чемпионского сезона «Арсенала» в АПЛ из-за травм — и это частично объясняет, почему он выглядел таким блеклым в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ». В той игре вингер сделал всего четыре точные передачи и ни разу не обыграл соперника один в один.

Есть надежда, что чемпионат мира станет для Сака идеальной площадкой, чтобы вернуться к своему лучшему уровню. Но накануне матча с Коста‑Рикой Тухель признал: 24‑летний футболист все еще полностью не восстановился от проблем с ахиллом, которые появились в марте.

Томас Тухель и Букайо Сака globallookpress.com

Букайо постепенно набирает форму. В конце сезона он играл через дискомфорт, справлялся с нагрузкой и показывал высокий уровень. Но он все еще не готов на сто процентов. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

Однако шокирующее признание Тухеля в том, что Сака по-прежнему не может тренироваться два дня подряд, не сулит ничего хорошего. Даже если Букайо признают достаточно готовым, чтобы выйти в старте, сможет ли «звездный мальчик» «Арсенала» действительно засиять?

Почти нет настоящих джокеров

Единственным действительно любопытным моментом в матче сборной Англии против Новой Зеландии на прошлых выходных стала реакция на игру Рио Нгумоа. Молодой футболист заметно оживил второй тайм крайне скучной победы со счетом 1:0 над командой с самым низким рейтингом на чемпионате мира.

Рио Нгумоа в окружении игроков сборной Новой Зеландии globallookpress.com

Некоторые наблюдатели даже открыто задавались вопросом, почему игрок «Ливерпуля» не попал хотя бы в расширенный список — тогда его можно было бы вызвать в случае травмы кого‑то из основного состава.

Вопрос о том, стоило ли включать в состав 17‑летнего игрока, который в прошлом сезоне провел лишь пять матчей в старте в АПЛ, остается дискуссионным. Однако одно не вызывает сомнений: скамейке запасных сборной Англии явно не хватает того самого Х-фактора.

Несложно понять, почему Томас Тухель отказался от услуг Фила Фодена и Коула Палмера. Оба провели сезон заметно ниже своих возможностей, тогда как Морган Роджерс выступал настолько ярко, что у него даже появились шансы вытеснить из основы Джуда Беллингема — но об этом позже.

Но странно, что в составе не нашлось места для Моргана Гиббса‑Уайта — пятого бомбардира АПЛ сезона‑2025/26, причем играющего десятого номера в «Ноттингем Форест», который почти весь год боролся за выживание.

Разве футболист, находящийся в такой форме, не мог бы стать более опасным вариантом для усиления игры со скамейки, чем Эберечи Эзе? Последний, кажется, стабильно хорош только против «Тоттенхэма», а после выхода на замену за «Арсенал» в финале Лиги чемпионов никак не повлиял на ход встречи.

Эберечи Эзе и Морган Гиббс‑Уайт globallookpress.com

Одноклубник Эзе Нони Мадуэке выглядел не намного убедительнее против уставшей обороны «ПСЖ» в Будапеште. Порой создается впечатление, что его главным достоинством остается умение зарабатывать спорные пенальти.

Именно поэтому проблемы Букайо Сака с ахиллом вызывают столь серьезное беспокойство. Скорость Мадуэке способна доставить соперникам неприятности, однако, как показал матч с Коста-Рикой, завершать атаки он не умеет.

На противоположном фланге возвращение Маркуса Рашфорда к своей лучшей форме в «Барселоне» стало большим плюсом для англичан. А вот Энтони Гордон провел настолько блеклый сезон, что «Ньюкасл» спокойно обошелся без него в концовке чемпионата, когда его переход на «Камп Ноу» уже был практически оформлен — к полному недоумению нейтральных болельщиков.

Да, против грозной Коста-Рики Гордон выглядел весьма активно. Но суть проблемы остается прежней: у Англии почти нет игроков, способных выйти со скамейки и реально изменить ход матча, предложить что‑то радикально иное. Именно поэтому яркая игра Нгумоа против Новой Зеландии дала так много пищи для размышлений.

Зависимость от Кейна

После унылого поражения 0:1 от Японии в марте Тухеля в эфире ITV спросили, не стала ли Англия слишком зависимой от Кейна, который пропускал товарищеский матч на «Уэмбли» из‑за травмы.

Гарри Кейн globallookpress.com

А почему Аргентина не должна полагаться на Месси, а Португалия — на Криштиану Роналду? Это совершенно нормально. Без Гарри Кейна у нас нет той же угрозы впереди. Но и у «Баварии» без Гарри Кейна нет той же угрозы. Ни у одной команды в мире ее не будет. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

Логику немецкого специалиста понять несложно: если убрать из любой команды ее самого результативного футболиста, забивать голы станет гораздо труднее. Однако нельзя отрицать тот факт, что Англия зависит от своего лидера и капитана гораздо сильнее, чем большинство претендентов на титул.

Дело не только в том, что на Кейна приходится более половины всех голов действующего состава сборной на международном уровне. Главная проблема заключается в том, что его сменщики даже близко не соответствуют уровню капитана.

Олли Уоткинс ярко провел концовку сезона в «Астон Вилле», забил победный мяч в добавленное время полуфинала Евро-2024 против Нидерландов и отличился точным ударом головой с близкого расстояния в матче с Коста-Рикой. Но в сумме у него всего семь голов за сборную.

Второй вариант — Айван Тоуни. Форвард провел самый результативный сезон в клубной карьере, но сделал это в чемпионате Саудовской Аравии. Более того, его единственный гол за сборную Англии был забит еще в марте 2024 года в товарищеском матче против Бельгии.

Сам факт присутствия Тоуни в заявке лишний раз подчеркивает, насколько важно для англичан сохранить Кейна полностью здоровым на протяжении всего турнира.

Айван Тоуни globallookpress.com

По сути, Кейн для Англии — то же самое, что Роналду или Месси для своих сборных. Но если можно спорить, что Португалия или Аргентина способны выиграть турнир и без своих лучших бомбардиров в истории, то Англия — точно нет. Если Кейн получит травму — Англии конец.

Давление

Томас Тухель отвергает мнение о том, что сборная Англии входит в число главных фаворитов чемпионата мира.

Томас Тухель globallookpress.com

Мы не можем считаться фаворитами. Мы очень много лет не выигрывали этот турнир. Мы видим себя конкурентами и претендентами. Мы хотим пройти весь путь до конца, но я не считаю нас одной из главных команд турнира. Здесь есть сборные с более серьезными успехами и победным опытом. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

И он прав. Англия давно заслужила репутацию главного неудачника мирового футбола. Перед каждым крупным турниром ее вновь и вновь называют потенциальным чемпионом (обычно это делают их же собственные СМИ), и вновь и вновь команда не оправдывает ожиданий.

Даже при Гарете Саутгейте, который по статистике стал самым успешным тренером сборной Англии со времен победителя чемпионата мира Альфа Рамсея, «Три льва» дважды спотыкались в финалах.

На Евро‑2024 они, будем справедливы, просто наткнулись на куда более сильную Испанию, пробравшись в Берлин скучнейшим футболом. Но вот провал в финале Евро‑2020 на «Уэмбли» простить сложнее, особенно учитывая быстрый гол Люка Шоу.

Создается впечатление, что всякий раз, когда давление достигает максимума и на другой стороне поля оказывается действительно сильный соперник, англичане неизменно находят способ упустить преимущество и превратить потенциальный успех в поражение. Кто рискнет исключить очередную драму в серии пенальти? Или эмоциональный взрыв Джуда Беллингема после неожиданного решения оставить его в запасе?

Тухель ведь клянется выбирать «лучшую команду, а не лучших игроков», и хотя за этот подход его хвалят, сама заявка вызвала столько споров, что можно представить, какой хаос начнется, если Англия стартует неубедительно.

Сборная Англии globallookpress.com

Да, жеребьевка благоволит Англии. Группу они пройдут легко. Но вы действительно уверены, что Англия спокойно переживет возможную встречу с Мексикой в 1/8 финала на «Ацтеке»? Или четвертьфинал с Бразилией? Не говоря уже о том, чтобы пройти Францию, Аргентину или Испанию на пути к трофею.

У Англии есть выдающиеся футболисты. Есть тренер мирового уровня. Но есть и груз шестидесяти лет разочарований, который продолжает давить на плечи каждого поколения игроков. И велика вероятность, что на этот раз этот груз снова окажется слишком тяжелым.