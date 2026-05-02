прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 2.10

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Мг будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Арене Металлург» 3 мая. Начало встречи — в 14:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: «Металлург» Мг завершил регулярный сезон на 1-м месте в совместной таблице. Со 105 очками на счету, уральцы на 6 турнирных пунктов опередили 2-й «Авангард».

Последние матчи: Полуфинальный раунд против «Ак Барса» стартовал с поражения «Металлурга» Мг в первом домашнем матче (2:5), за которым последовала победа (4:2).

При равенстве результатов команда Андрея Разина припарковалась в Казани, где провела две безуспешные встречи (1:4, 1:4). Перед пятой игрой «Магнитка» горит в серии 1-3.

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг оказался в крайне непростой ситуации. Впервые в этом плей-офф победителя регулярного сезона по-настоящему загнали в угол.

В трех матчах против «Ак Барса» из четырех команда Андрея Разина проиграла с разницей в -3. Отдельной проблемой «Магнитки» стала реализация. Так, в трех встречах уральцы не забивали больше 2 голов.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона «Ак Барс» заработал 94 очка, с которыми обосновался на 3-м месте в таблице Восточной конференции, на 5 пунктов отстав от «Авангарда».

Последние матчи: В 1/4 финала «Ак Барс» утвердил четыре подряд победных результата над «Динамо» Минск, за которыми последовал локальный успех на льду «Металлурга» (5:2).

Во втором гостевом матче команда Анвара Гатиятулина потерпела неудачу, но при этом добилась двух ярких побед в домашних стенах с одинаковым счетом 4:1 и вплотную приблизилась к финалу.

Не сыграют: У «Ак Барса» потерь нет.

Состояние команды: В 1/2 финала «Ак Барс» сумел навязать «Металлургу» свой сценарий борьбы и на текущем отрезке выглядит более целостным и системно устойчивым, чем коллектив с Урала.

Команда Анвара Гатиятулина последовательно использует ошибки «Магнитки», контролирует темп, и в сущности, не позволяет вариативной атаке соперника развернуть свою игру.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 4 личных встречах на льду «Металлурга» из 6 последних

В 4 последних личных встречах на льду «Металлурга» было забито 6 или более голов

«Металлург» потерпел 4 поражения в 6 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 3.90, победа «Ак Барса» — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.28, на тотал меньше 5.5 — за 1.58.

Прогноз: С учетом мотивации «Магнитки» выезд на Урал для «Ак Барса» перерастет в предельно сложное испытание. Но команда Анвара Гатиятулина неплохо справляется с победителем регулярки и на этом фоне попытается решить исход противостояния в пятой игре.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Металлург Мг — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 2.10.

Прогноз: Цена ошибки в предстоящем матче крайне высока, поэтому «Металлург» Мг наверняка сосредоточится на строгости в зоне защиты, тогда как «Ак Барс» не будет настаивать на борьбе на встречных курсах.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Металлург Мг — Ак Барс принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.81.