Соперники не определят победителя в основное время?

В первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Леново Центр» 3 мая, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Каролина — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 4.40.

«Каролина»

Путь в плей-офф: Хоккеисты Рода Бриндамора одержали четыре победы в серии против «Оттавы», не дав сопернику ни единого шанса на успех (4:0 — победа в серии).

Последние матчи: В ключевой игре противостояния с «Оттавой» хоккеисты «Каролины» одержали победу со счётом 4:2. В составе «кейнсов» точными бросками отметились Тейлор Холл, Логан Станковен, а Себастьян Ахо оформил дубль в поединке.

Не сыграют: Под вопросом участие нападающего Николая Элерса из Дании и защитника Александра Никишина из России.

Состояние команды: Отметим, что в регулярном чемпионате «Каролина» заняла итоговое первое место на Востоке. На данный момент команда выдаёт победную серию, переиграв в плей-офф «Оттаву» (2:1, 3:2 ОТ и 2:0). В заключительном матче регулярного чемпионата «кейнсы» переиграли «Айлендерс» (2:1).

«Филадельфия»

Путь в плей-офф: Хоккеисты из штата Пенсильвания в первом раунде плей-офф преодолели барьер в лице «Питтсбурга» (4:2).

Последние матчи: «Филадельфии» потребовалось шесть матчей серии, чтобы переиграть «Питтсбург». В решающей игре противостояния в составе победителей голом отметился Кэмерон Йорк, хоккеист забросил победную шайбу в овертайме (1:0 ОТ).

Не сыграют: «Флайерз» не смогут рассчитывать на травмированных Родриго Аболс из Латвии и Никиту Гребенкина из России.

Состояние команды: «Черно-белые» прервали двухматчевую проигрышную серию. В играх против «Питтсбурга» команда Рика Токкета проиграла со счётом 2:3, 2:4. До этих встреч у «Филадельфии» была выигрышная серия, которая насчитывала шесть матчей.

«Каролина» обыграла «Оттаву» в первом раунде плей-офф (4:0)

«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в первом раунде плей-офф (4:2)

В этом сезоне «Каролина» трижды обыграла «Филадельфию» (4:3 ОТ, 4:3 Б, 3:2 Б)

«Филадельфия» одержал одну победу над «Каролиной» (3:2 Б)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.40, а победа «Филадельфии» — в 3.75.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6 — за 1.67.

Прогноз: В этом сезоне «Каролина» и «Филадельфия» играли между собой четыре раза. Важно, что во всех поединках соперники не смогли определить победителя в основное время, три раза дело дошло до серии буллитов и один раз до овертайма. Можно рискнуть в пользу ничейного исхода в основное время.

Прогноз: В предыдущих четырех встречах хоккеисты «Каролины» и «Филадельфии» забросили друг другу от 4 до 6 шайб. Не исключаем, что соперники снова выбьют результативный тотал.

