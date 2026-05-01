В рамках Чешских хоккейных игр Евротура Чехия встретится со Швецией. Игра пройдет на «Будвар Арене» 2 мая. Начало матча — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Чехия — Швеция с коэффициентом для ставки за 1.95.

Чехия

Турнирное положение: После 7 сыгранных матчей Чехия находится на 2-м месте с 12 баллами в активе, на 7 турнирных пунктов опережая Финляндию и Швейцарию.

Последние матчи: Перед домашним Евротуром сборная Чехии установила четыре победы кряду в контрольных матчах.

Дважды чехи прибили Германию (5:3, 4:1) и дважды разгромили Австрию (5:1, 4:0). Домашний цикл европейского соревнования команда Радима Рулика начала с волевой победы над Финляндией (3:2).

Не сыграют: У Чехии потерь нет.

Состояние команды: Чехия остается околотоповой командой, которая регулярно навязывает борьбу фаворитам, включая Швецию, но в такого рода соревнованиях, как правило, играет нестабильно.

В зависимости от состава и настроя, коллектив Радима Рулика проводит амплитудные отрезки. Так, в 10 последних матчах Евротура чехи разделили поровну победные и отрицательные результаты.

Швеция

Турнирное положение: На счету сборной Швеции — 20 очков после 7 матчей. В таблице «четырех» команда занимает 1-ю строчку, на 8 турнирных баллов опережая 2-ю Чехию.

Последние матчи: Перед апрельским Евротуром последним соревнованием для Швеции стала Олимпиада в Милане.

В 1/8 финала шведы переехали Латвию (5:1), а в четвертьфинале — уступили США (1:2, от). В рамках чешского этапа европейского мини-соревнования команда Сэма Халлама снесла Швейцарию (8:1).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: В рамках Евротура Швеция знавала разные периоды, но последние сезоны команда проводит исключительно, в том числе и текущий, в котором победа едва ли может ускользнуть.

Беспроигрышная серия «трех корон» на Евротуре достигла одиннадцати матчей. В трех последних встречах коллектив Сэма Халлама забрасывал не менее 3 голов.

Статистика для ставок

Чехия победила в 5 последних матчах

Швеция обыграла Чехию в 4 матчах кряду

Швеция забивала 4 шайбы или более в 3 личных встречах из 4 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.34, ничья — в 4.10, а победа Швеции — в 2.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: Шведский бронепоезд продолжает переть, не испытывая препятствий, и чехи при своей неустойчивости едва ли смогут его остановить.

Прогноз: В текущем составе шведы не имеют проблем с созданием остроты в атаке и реализацией, что Чехия прочувствует на себе.

