В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Белл Центре» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Монреаль — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Монреаль»
Путь к плей-офф: Главный турнир «Монреаль» закончил на 4-м месте в Восточной конференции со 106 очками на балансе, отстав по дополнительной разнице от 3-й «Тампы».
Последние матчи: Второе за два сезона кубковое противостояние в 1/8 финала «Монреаль» начал в гостях. На льду «Тампы» коллектив из Квебека вырвал одну победу (4:3, от) при одном поражении (2:3, от).
По аналогии «Канадиенс» провели этап на домашнем льду (3:2, от, 2:3). На пятую встречу команда Мартена Сан-Луи вновь десантировалась во Флориду, где забрала важнейшую победу (3:2).
Не сыграют: Ноа Добсон, Патрик Лайне.
Состояние команды: Ни один победный результат не дался любой из команд без сверхусилий. При этом удачный исход встречи во Флориде резко повышает котировки «Монреаля» перед игрой дома.
Накануне на своей территории коллектив Мартена Сан-Луи одержал семь побед в десяти встречах. В половине этих матчей «Канадиенс» неизменно пропускали 3 шайбы или более.
«Тампа-Бэй»
Путь к плей-офф: «Тампа-Бэй» завершила общий этап со 106 очками в наличии. Прописавшись на 3-м месте в таблице Востока, коллектив из Флориды отстал от 2-го «Баффало» на 3 пункта.
Последние матчи: В домашних стенах «Тампа-Бэй» дала осечку в первой игре серии против «Монреаля» (3:4, от), но вторую попытку реализовала должным образом (3:2, от).
Очередным поражением «Лайтнинг» в овертайме закончился первый выезд к «Канадиенс» (2:3, от), после которого была одержана важнейшая победа (3:2). Возвращение во Флориду обернулось для команды Джона Купера провалом (2:3).
Не сыграют: Виктор Хедман, Понтус Хольмберг.
Состояние команды: «Тампа-Бэй» проводит упорнейшее противостояние, в котором проблемы с концентрацией в ключевых эпизодах могут определить контекст всей серии.
Поражение в пятой игре ставит команду Джона Купера в крайне сложное положение: на канадском льду «Лайтнинг» ранее испытывали давление, справиться с которым удавалось лишь отчасти.
Статистика для ставок
- «Тампа-Бэй» потерпела 5 поражений в 7 последних гостевых матчах
- В 3 последних личных встречах на льду «Монреаля» было забито 5 или менее голов
- «Монреаль» не проигрывал «Тампе» в основное время в 7 матчах из 8 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.54, ничья — в 4.36, победа «Тампы-Бэй» — в 2.46.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.96, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.
Прогноз: «Монреаль» бросит все силы на то, чтобы серия закончилась на его территории. Канадцы обладают необходимым тактическим арсеналом, чтобы в домашних стенах справиться с неуступчивым соперником.
Ставка: «Монреаль» победит в матче за 1.93.
Прогноз: К этому времени серия радует упорством, но не результативностью. Едва ли в Канаде — после череды «низовых» матчей — игра раскроется в плане голевой активности.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.92.