прогноз на матч Евротура, ставка за 1.77

В рамках Чешских хоккейных игр Финляндия встретится с Чехией. Игра пройдет на «Будвар Арене» 30 апреля. Начало матча — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Финляндия — Чехия с коэффициентом для ставки за 1.77.

Финляндия

Турнирное положение: В общей таблице Евротура сборная Финляндии находится на 3-м месте с 5 очками на счету, по дополнительной разнице опережая 4-ю Швейцарию.

Последние матчи: Предыдущий этап Евротура, прошедший в декабре, Финляндия закончила одной победой в трех матчах. В феврале команда завоевала бронзу Олимпиады, разгромив Словакию (6:1).

Накануне коллектив Антти Пеннанена провел две контрольные встречи. В первой финны потерпели поражение от Латвии (1:2, от), во второй — переехали Данию (10:5).

Не сыграют: У Финляндии потерь нет.

Состояние команды: Финляндия находится на этапе долгосрочной перестройки, в условиях которой нередко страдают результаты при сохранении высоких амбиций на больших турнирах.

Если говорить о текущем хоккейном соревновании, то шансы на победу ничтожно малы. В десяти последних матчах — включая ОИ и другие — коллектив Антти Пеннанена потерпел пять поражений.

Чехия

Турнирное положение: В активе чешской сборной — 9 очков после 6 матчей Евротура. В таблице команда Радима Рулика занимает 2-е место, на 8 пунктов отставая от 1-й Швеции.

Последние матчи: На швейцарском этапе Евротура в декабре Чехия установила две победы в трех матчах, включая игру с Финляндией (3:1). Далее на Играх в Милане чехи дошли до 1/4 финала, где уступили Канаде (3:4, от).

В апреле команда Радима Рулика провела четыре контрольных матча. По две победы Чехия одержала над Германией (5:3, 4:1) и Австрией (5:1, 4:0).

Не сыграют: У Чехии потерь нет.

Состояние команды: Сборную Чехии никак нельзя назвать фаворитом Евротура, но команда фрагментарно выдает неплохие отрезки, как правило, не обусловленные серьезным давлением.

Одной из ключевых проблем коллектива Радима Рулика остается оборона: ранее в шести встречах на этом соревновании чехи пропустили 16 голов при 15 заброшенных.

Чехия победила в 3 личных встречах из 5 последних

В 6 личных встречах из 8 последних было забито 5 или менее голов

Чехия не проигрывает в основное время на протяжении 8 матчей кряду

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается букмекерами в 2.58, ничья — в 4.05, а победа Чехии — в 2.31.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.63.

Прогноз: Пока в рамках Евротура Финляндия выглядит неважно. В преддверии чешского этапа команда не претерпела кардинальных изменений, поэтому Чехия будет претендовать исключительно на победный результат.

Ставка: Чехия победит в матче за 1.77.

Прогноз: Атакующий арсенал обеих команд весьма скромен, чтобы говорить о том, что во встрече с минимальным турнирным значением соперники включат наступательную агрессию.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.86.