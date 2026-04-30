В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Анахайм» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Хонда Центре» 1 мая. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Анахайм»

Путь к плей-офф: Общий этап «Анахайм» закончил на 7-й строке Западной конференции с 92 очками в наличии. По дополнительной разнице калифорнийцы отстали от 6-й «Юты».

Последние матчи: Серию плей-офф, вкус которой был почувствован впервые с 2018 года, «Анахайм» начал с поражения на территории «Эдмонтона» (3:4).

Однако в следующие четыре дня команда Джоэля Кенневилля вместила три победы подряд (6:4, 7:4, 4:3, от). После ряда эффектных матчей «Дакс» провели слабую по исполнению игру в Альберте (1:4).

Не сыграют: Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: Закончить противостояние в Канаде сенсационной команде Джоэля Кенневилля не удалось, но в Альберту «Анахайм» ехал скорее с прицелом на возвращение на домашнюю территорию.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Впервые в этом раунде «Дакс» забросили меньше 3 голов и вместе с тем увеличили серию гостевых поражений до трех. На своей же площадке калифорнийцы не проигрывают в основное время на протяжении четырех матчей кряду.

«Эдмонтон»

Путь к плей-офф: В 82 регулярных матчах «Эдмонтон» заработал 93 очка, с которыми обосновался на 5-м месте в таблице Западной конференции, на 2 пункта отстав от 4-го «Вегаса».

Последние матчи: Противостояние с «Анахаймом» «Эдмонтон» начал с тяжелой победы в домашних стенах (4:3), где двумя днями позже было зафиксировано поражение (4:6).

Безрезультатным оказался выезд команды Криса Кноблауха в Калифорнию (4:7, 3:4, от). Без права на ошибку, «Ойлерз» установили разгромную победу в пятой игре при домашних болельщиках (4:1).

Не сыграют: Адам Хенрик, Маттиас Янмарк, Макс Джонс, Колтон Дач.

Состояние команды: Игра в Канаде позволила «Эдмонтону» избежать раннего вылета, который по меркам звездного коллектива воспринимался бы как безусловный крах.

На домашнем льду «Ойлерз» выдали самую качественную игру в этом плей-офф. Впервые коллектив Криса Кноблауха не пропустил больше 3 голов, на раннем этапе встречи усадил соперников на разницу в -3 и выдал реализацию в 20%.

Статистика для ставок

«Эдмонтон» не побеждает в гостях на протяжении 3 матчей кряду

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» в 5 подряд матчах на домашнем льду

В 6 личных встречах в Калифорнии из 7 последних было забито 6 или более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 2.75, ничья — в 4.50, победа «Эдмонтона» — в 2.15.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 6.5 — за 2.03.

Прогноз: Предстоящая активность «Анахайма» будет продиктована попытками выбить из борьбы «Эдмонтон» при домашних трибунах, поскольку поездка в Альберту при 3-3, вероятно, обернется провалом.

Ставка: «Анахайм» победит в матче за 2.14.

Прогноз: В последнем матче результативность «Дакс» достигла локального дна, но в домашних стенах калифорнийцы дадут бой и воспользуются проблемами «Ойлерз», которые те испытывают в позиционной обороне.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.86.