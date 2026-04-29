Ночью за океаном завершились три матча первого раунда плей-офф НХЛ
«Баффало» — «Бостон» — 1:2 ОТ
Решающий гол в овертайме забил Давид Пастрняк.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Сэйбрз».
Шестой матч в серии пройдет 2 мая. Начало игры — 02:00 мск.
«Даллас» — «Миннесота» — 2:4
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забил один гол и сделал два ассиста. Форвард стал первой звездой матча
Также в составе гостей россияне Владимир Тарасенко и Яков Тренин отметились голевыми передачами.
Счет в серии 3-2 в пользу «Миннесоты».
Шестой матч состоится 1 мая. Начало — 02:00 мск.
«Эдмонтон» — «Анахайм» — 4:1
Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин забил гол.
«Дакс» ведут в серии — 3-2.
Шестая встреча состоится 1 мая, начало — в 5:00 мск.