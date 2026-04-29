прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.40

В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Миннесота» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Сэнт-Поле на «ГрандКасино Арена» 1 мая, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Миннесота — Даллас с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» вышла в плей-офф с третьего места Западной конференции, набрав 104 очка после 82 сыгранных матчей.

Последние матчи: «Миннесота» перевернула ход поединка в серии против «Далласа», выиграв у соперника в пятой игре со счётом 4:2. По шайбе в ворота соперника забросили Мэттью Болди, Майк Маккаррон, Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов.

Не сыграют: Хоккеисты из Сент-Пола не смогут рассчитывать на травмированного защитника Йонаса Бродина.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: Хоккеисты Джона Хайнса в матчах плей-офф против «Далласа» выиграли также со счётом 6:1 и 3:2 ОТ, а также проиграли сопернику с результатом 2:4, 3:4 ОТ.

«Даллас»

Турнирное положение: В плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты Глена Галуцана вышли со второго места Западной конференции. В 82 матчах «Даллас» набрал 112 очков.

Последние матчи: В четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Даллас» проиграл «Миннесоте» (2:4).

Не сыграют: В лазарете «Далласа» находятся травмированные Нильс Лундквист, Натан Бастиан, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин.

Состояние команды: «Даллас» упустил преимущество в противостоянии с «Миннесотой». Команда Галуцана вела в серии (2:1), но теперь находится в роли догоняющей.

«Миннесота» вышла в плей-офф с 3-го места Западной конференции

«Даллас» вышел в плей-офф со 2-го места Западной конференции

«Миннесота» обыгрывает «Даллас» в серии (3:2)

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.15, а победа «Далласа» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Миннесота» перехватила инициативу у «Далласа», хоккеисты Джона Хайнса одержали третью победу и вышли вперёд в серии. Не исключаем, что хозяева смогут завершить серию в предстоящей игре.

2.40 Победа «Миннесоты» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Миннесота» — «Даллас» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Миннесоты» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.83 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Миннесота» — «Даллас» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.83.