Сравняет ли «Бостон» счёт в серии?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.50

В шестом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Бостон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 2 мая, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Баффало с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Массачусетса не позволили «Баффало» пробиться в следующий раунд плей-офф, одержав волевую победу над соперником (2:1 ОТ). В составе победителей в овертайме решающую шайбу забросил чешский нападающий Давид Пастрняк. Ранее в составе «Бостона» гол забил швед Элиас Линдхольм.

Не сыграют: Шведский нападающий Виктор Арвидссон получил травму в четвертом матче серии против «Баффало» и не сможет сыграть в предстоящем поединке за выход в четвертьфинал Кубка Стэнли.

Состояние команды: «Бостону» не только удалось сократить отставание в серии с «Баффало» (2:3), но и прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Нью-Йорка упустили возможность выйти в следующий раунд Кубка Стэнли. В пятой игре серии «Баффало» уступило «Бостону» (1:2 ОТ). Хотя именно нью-йоркцы открыли счёт в поединке. Шайбу в первом периоде забросил Расмус Далин, реализовав большинство.

Не сыграют: В составе «Баффало» не сыграют Джастин Данфорт, Иржи Кулих.

Состояние команды: Прервалась двухматчевая победная серия «Баффало», в которой нью-йоркцы переиграли «Бостон» (6:1, 3:1).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.15, а победа «Бостона» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: На фоне успешной игры в пятой игре серии «Бостон» может дать бой сопернику из Нью-Йорка. Победная шайба Пастрняка может придать уверенности хоккеистам из Массачусетса. Есть вероятность, что «Бостон» сможет сравнять счёт в противостоянии с «Баффало».

Прогноз: В последней игре серии хоккеисты «Бостона» и «Баффало» забросили друг другу три шайбы. Ожидаем от команд спокойной и сухой игры, не исключаем, что соперники сыграют по низам.

