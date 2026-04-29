В рамках Чешских хоккейных игр Швеция встретится со Швейцарией. Игра пройдет в «Хускварна Гарден» 30 апреля. Начало матча — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Швеция — Швейцария с коэффициентом для ставки за 1.70.

Швеция

Турнирное положение: Сборная Швеции закрепилась на 1-й строчке в таблице Евротура с 17 очками в наличии. На 8 зачетных баллов желто-синие обгоняют 2-ю Чехию.

Последние матчи: В ходе декабрьского этапа в Швейцарии коллектив Сэма Халлама установил три победы подряд, а в феврале — в обновленном составе — провел пять матчей на Олимпиаде.

На Играх в Милане Швеция разбила Италию (5:2), сгорела Финляндии (1:4), взяла верх над Словакией (5:3) и Латвией (5:1), а в четвертьфинале потерпела поражение от США (1:2, от).

Не сыграют: У Швеции потерь нет.

Состояние команды: Среди европейских сборных Швецию на текущий момент можно считать флагманской. В контексте же шансов на победу в Евротуре команда является безусловным фаворитом.

Со второй половины 2025 года коллектив Сэма Халлама провел одиннадцать матчей в разных соревнованиях, в девяти из которых установил победный результат.

Швейцария

Турнирное положение: В 6 предыдущих играх швейцарцам удалось набрать всего 5 очков, с которыми команда занимает 4-ю строчку в таблице, по дополнительной разнице отставая от Финляндии.

Последние матчи: Последний этап Евротура — на домашнем льду в декабре — закончился тремя поражениями Швейцарии. В феврале сборная сыграла на Олимпиаде, где сошла с дистанции в 1/4, уступив Финляндии (2:3, от).

Накануне коллектив Патрика Фишера провел четыре контрольные встречи. Поражением (1:3) и победой (5:3) завершилось противостояние со Словакией. Следом швейцарцы дважды прибили Венгрию (6:1, 6:1).

Не сыграют: У Швейцарии потерь нет.

Состояние команды: В квартете Евротура сборная Швейцарии остается одним из андердогов, который, как правило, приезжает отбывать номер.

В шести предыдущих матчах в рамках данного мини-соревнования коллектив Патрика Фишера забросил 14 шайб при 25 пропущенных. В пяти играх на этом же отрезке швейцарцы потерпели поражение.

Статистика для ставок

Швеция обыграла Швейцарию в 4 матчах из 5 последних

В 4 личных встречах из 5 последних было забито 5 или менее голов

В 3 личных встречах из 6 последних была зафиксирована ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.70, ничья — в 4.40, а победа Швейцарии — в 4.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.18, на тотал меньше 5.5 — за 1.64.

Прогноз: В рамках Евротура Швеция в любом составе забирает одну победу за другой. Едва ли в матче против слабейшей на этом этапе команды фаворит внезапно даст осечку.

Прогноз: Оборона Швейцарии в ее будничном формате не славится своей надежностью. Шведам при этом хватит настроя и исполнительского класса, чтобы выйти на высокий показатель голов.

