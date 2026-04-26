В воскресенье, 26 апреля, «Црвена Звезда» примет на своем поле «Партизан» в рамках 33-го тура чемпионата Сербии по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры
20 сек.

05' Милош Велькович («Црвена Звезда») начал атаку своей команды диагональной передачей, но она оказалась неточной.

04' Марко Милошевич («Партизан») получил право на свободный удар от своих ворот и сильно выбил мяч на чужую половину поля.

02' Хозяева поля взяли мяч под контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Црвена Звезда» — «Партизан» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Райко Митич». Игра вот-вот начнется!

18:55 Сегодня в Белграде ясно, во время матча температура будет около +19℃.

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Главным арбитром встречи назначен Милош Милованович.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич», который вмещает 53 000 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура чемпионата Сербии по футболу «Црвена Звезда» — «Партизан». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Црвена Звезда»: Матеус Лима, Велькович Милош, Эракович Страхинья, Тебо Франклин, Элшник Тими Макс, Костов Василие, Крунич Раде, Юн-Ву Сёл, Авдич Адем, Катай Александар, Арнаутович Марко.

«Партизан»: Милошевич Марко, Милованович Матея, Роганович Милан, Симич Никола, Драгоевич Ваня, Вукотич Милан, Митрович Стефан, Угрешич Огнен, Сек Демба, Полтер Себастьян, Костич Богдан.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» уверенно лидирует в сербской Суперлиге с отрывом от своего сегодняшнего соперника на 14 очков, а это значит, что результат предстоящего матча особо не давит на команду, кроме понятия «принципиальности».  Отметим, что в нынешнем сезоне «красно-белые» забили 93 мяча, а пропустили всего 26.

Недавно у «Црвены Звезды» была серия из восьми подряд побед, в которую входили матчи чемпионата и одна кубковая встреча.  В предыдущем туре Суперлиги эта серия прервалась — «звезды» сыграли вничью на выезде против команды «Железничар Панчево» (2:2), отыгравшись по ходу матча с (1:2).

«Партизан»

«Партизан» не стабилен в этом сезоне, поэтому и не смог навязать полноценную борьбу «Црвене Звезде» за чемпионство, отстав на 14 очков.  Несмотря на свой статус, команда позволяла себе иметь проигрышные серии из трех и более встреч, что совсем недопустимо, если хочешь сражаться за титул в Сербии.

Личные встречи

«Црвена Звезда» очень уверенно себя чувствует в противостоянии с «Партизаном», ведь она не проигрывала оппоненту в последних восьми матчах: шесть побед и две ничьи.  Предыдущая их очная дуэль завершилась викторией «красно-белых» со счетом 3:0, встреча прошла в конце февраля нынешнего года.

