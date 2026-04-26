В воскресенье, 26 апреля, «Црвена Звезда» примет на своем поле «Партизан» в рамках 33-го тура чемпионата Сербии по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

05' Милош Велькович («Црвена Звезда») начал атаку своей команды диагональной передачей, но она оказалась неточной.

04' Марко Милошевич («Партизан») получил право на свободный удар от своих ворот и сильно выбил мяч на чужую половину поля.

02' Хозяева поля взяли мяч под контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Црвена Звезда» — «Партизан» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Райко Митич». Игра вот-вот начнется!

18:55 Сегодня в Белграде ясно, во время матча температура будет около +19℃.

18:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

18:45 Главным арбитром встречи назначен Милош Милованович.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Белграде на стадионе «Райко Митич», который вмещает 53 000 зрителей.

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура чемпионата Сербии по футболу «Црвена Звезда» — «Партизан». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Црвена Звезда»: Матеус Лима, Велькович Милош, Эракович Страхинья, Тебо Франклин, Элшник Тими Макс, Костов Василие, Крунич Раде, Юн-Ву Сёл, Авдич Адем, Катай Александар, Арнаутович Марко.

«Партизан»: Милошевич Марко, Милованович Матея, Роганович Милан, Симич Никола, Драгоевич Ваня, Вукотич Милан, Митрович Стефан, Угрешич Огнен, Сек Демба, Полтер Себастьян, Костич Богдан.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» уверенно лидирует в сербской Суперлиге с отрывом от своего сегодняшнего соперника на 14 очков, а это значит, что результат предстоящего матча особо не давит на команду, кроме понятия «принципиальности». Отметим, что в нынешнем сезоне «красно-белые» забили 93 мяча, а пропустили всего 26.

Недавно у «Црвены Звезды» была серия из восьми подряд побед, в которую входили матчи чемпионата и одна кубковая встреча. В предыдущем туре Суперлиги эта серия прервалась — «звезды» сыграли вничью на выезде против команды «Железничар Панчево» (2:2), отыгравшись по ходу матча с (1:2).

«Партизан»

«Партизан» не стабилен в этом сезоне, поэтому и не смог навязать полноценную борьбу «Црвене Звезде» за чемпионство, отстав на 14 очков. Несмотря на свой статус, команда позволяла себе иметь проигрышные серии из трех и более встреч, что совсем недопустимо, если хочешь сражаться за титул в Сербии.

Личные встречи

«Црвена Звезда» очень уверенно себя чувствует в противостоянии с «Партизаном», ведь она не проигрывала оппоненту в последних восьми матчах: шесть побед и две ничьи. Предыдущая их очная дуэль завершилась викторией «красно-белых» со счетом 3:0, встреча прошла в конце февраля нынешнего года.

