В воскресенье, 26 апреля, «Краснодар» примет на своем поле махачкалинское «Динамо» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Г-ОООООООО-Л! «Краснодар» — 1:1! Никита Кривцов!

29' Давид Волк («Динамо Мх») забрал мяч в руки после дальней безадресной передачи Жубала («Краснодар») в штрафную соперника.

28' Джона Кордобу («Краснодар») завалили в центре поля — хозяева быстро разыграли этот стандарт через короткий пас.

26' Эдуард Сперцян («Краснодар») забросил в центр штрафной на партнера, но Джемал Табидзе («Динамо Мх») был первым на мяче и сбросил его головой своему вратарю.

25' Диего Коста («Краснодар») прервал дальний заброс на свою половину поля и начал новую атаку своей команды.

23' Очередное положение вне игры у хозяев, на этот раз Батчи («Краснодар») оказался в неправильном положении.

22' «Краснодар» пытается растянуть плотную оборону гостей большим количество коротких передача вдоль центральной линии поля.

21' Станислав Агкацев («Краснодар») поймал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную.

20' Лукас Олаcа («Краснодар») навесил со стандарта в штрафную, но прозвучал свисток — судья зафиксировал у хозяев фол в атаке.

19' Кевин Ленини («Краснодар») запустил быструю передачу по левому флангу, но Джон Кордоба («Краснодар») не успел к этому мячу.

17' Дальний заброс в штрафную гостей, там Никита Кривцов («Краснодар») попытался обработать мяч, но защитники его выбили.

16' Гамид Агаларов («Динамо Мх») получил по ногам на своей половине поля, гости не спешат пробивать этот стандарт.

15' Темп игры значительно упал — хозяева взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

14' Джон Кордоба («Краснодар») получил мяч в перспективной позиции, но судьи зафиксировали положение вне игры.

12' Мохаммед Аззи («Динамо Мх») рухнул на газон после борьбы с Александром Черниковым («Краснодар») — это фол для гостей.

10' Очередной опасный прострел Батчи («Краснодар») вдоль линии вратарской, но никто из партнеров не смог замкнуть эту передачу.

09' Отличный удар Джона Кордоба («Краснодар») головой после навеса с углового, о мяч пролетел чуть выше ворот.

08' Батчи («Краснодар») на скорости промчался к штрафной «Динамо» и заработал угловой для своей команды.

06' Никита Кривцов («Краснодар») попытался прорваться по левому флангу к воротам соперника, но упустил мяч за лицевую линию.

04' Г-ОООООООО-Л! «Динамо Махачкала» — 0:1! Диего Коста (автогол)! Мохаммед Аззи прошел по правой бровке и прострели в штрафную, а там Хазем Мастури пробил и мяч рикошетом от Диего Косты влетел в ворота!

03' Батчи («Краснодар») прострелил с правого фланга, но мяч вышел за пределы поля.

02' Гости неожиданно начали этот матч с высокого прессинга и решили поджать «Краснодар» с первых минут.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Краснодар» — «Динамо Махачкала» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на газоне «Ozon Арены». Игра вот-вот начнется!

16:55 Сегодня в Краснодаре ясно, во время матча температура будет около +21℃.

16:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

16:45 Главным арбитром встречи назначен Иван Абросимов.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Arena», который вмещает 35 179 зрителей.

16:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» — «Динамо Махачкала». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Краснодар»: Агкацев Станислав, Коста Диего, Гонсалес Джованни, Жубал, Олаcа Лукас, Черников Александр, Батчи, Кривцов Никита, Ленини Кевин, Сперцян Эдуард, Кордоба Джон.

«Динамо Махачкала»: Волк Давид, Аларкон Андрес, Аззи Мохаммед, Джапо Ян, Табидзе Джемал, Джабраилов Абдулпаша, Глушков Никита, Хоссейннеджад Джавад, Мастури Хазем, Мрезиг Хуссем Эддин, Агаларов Гамид.

«Краснодар»

«Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, но отрыв от главного преследователя «Зенита» совсем небольшой — всего одно очко. Недавно эти соперники играли между собой — в той встрече была зафиксирована ничья (1:1), хотя концовку той встречи «быки» провели в большинстве и вполне могли склонить чашу весов в свою пользу.

После ничьей с «Зенитом», краснодарский клуб провел тяжелый матч против «Балтики», который завершился результативной мировой (2:2). В последнем туре «зеленые» на выезде обыграли московский «Спартак» (2:1), добыв очень важные три очка. Отметим, что «Краснодар» является самой результативной командой РПЛ — на ее счету 53 забитых мяча, что является важным моментом, ведь сейчас на линии атаки лежит важная задача — поражать ворота соперников в каждом матче.

«Динамо Махачкала»

«Динамо» находится в зоне вылета и пытается сохранить прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. В данный момент махачкалинский клуб занимает 14-ю строчку и от спасительной позиции его отделяет всего два очка, поэтому мотивация на матч против «Краснодара» сумасшедшая.

Последняя победа «Динамо» в рамках российской Премьер-лиги датирована серединой марта и с тех пор на протяжении пяти туров махачкалинский клуб не знает вкуса виктории. В предыдущем матче РПЛ «Динамо» скатала ничью с тольяттинским «Акроном» (1:1), а перед этим минимально уступило санкт-петербургскому «Зениту» (0:1).

Личные встречи

Между собой «Краснодар» и «Динамо Махачкала» играли всего в трех официальных матчах: в двух из них «быки» выиграли, а еще один завершился вничью. Было еще два товарищеских спарринга, в них «Краснодар» также был сильнее.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08