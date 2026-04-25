26 апреля в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Динамо» Мх. Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Краснодар — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Краснодар» после 26-ти туров занимает первую строчку в таблице с 57 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом туре краснодарская команда смогла вырвать 17 победу в сезону и не отдать первую строчку «Зениту». «Краснодар» обыграл в гостях «Спартак» со счетом 2:1.

Ранее команда трижды сыграла вничью: против «Балтики» со счетом 2:2, «Зенита» со счетом 1:1 и московского «Динамо» в первом матче финала пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграет: в лазарете команды Григорий Ловцов (п), Дуглас Аугусто (п), Виктор Са (н), Казбек Мукаилов (з), Виталий Стежко (з) и Сергей Петров (з).

Состояние команды: После возобновления чемпионата в 11 матчах «Краснодар» потерпел три поражения. При этом в последних восьми встречах у команды пять побед и три поединка вничью. Отметим, что в этих матчах действующий чемпион забил 17 мячей.

«Динамо» Мх

Турнирное положение: «Динамо» идет на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 24 очками после 26 туров. У махачкалинского коллектива пять побед, девять матчей вничью и 12 поражений. Общая разница мячей — 16:32.

Последние матчи: В последнем матче «Динамо» продлило серию без побед до шести поединков. Команда поделила очки в поединке против «Акрона», завершив матч со счетом 1:1.

Ранее «Динамо» проиграло в домашнем матче питерскому «Зениту» со счетом 0:1 и поделило очки в гостевом поединке против московского «Локомотива» (1:1).

Не сыграет: в лазарете команды Идар Шумахов (з).

Состояние команды: Команда продолжает борьбу за выживание в РПЛ. Серия «Динамо» без побед в семи поединках подряд пока не помогает закрепиться в середине турнирной таблицы. Отрыв от зоны вылета всего два балла.

Статистика для ставок

В матче первого круга «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 0:2

«Краснодар» не проигрывает в восьми матчах кряду

«Динамо» пропустило девять мячей в последних шести матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают явное предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.40, а победа «Динамо» — в 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Сыграем на победе «Краснодара» в матче с форой (-1,5).

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от каждой из команд.

