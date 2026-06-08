прогноз на генеральную репетицию перед ЧМ-2026, ставка за 1.83

10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Сенегала и Саудовской Аравии. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегал сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграл свою группу африканской квалификации.

Команда, которая ни разу не проиграла в отборе, оказалась в одном квартете чемпионата мира 2026 года вместе с Францией, Норвегией, а также Ираком.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от США (2:3).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на своей арене одержал победу над Гамбией (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при двух поражениях.

Такая форма говорит об отличных шансах номинальных хозяев на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.

Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где в одной группе с ней оказались Уругвай, Испания и Кабо-Верде.

Команда в отборе по дополнительным опередила своего ближайшего преследователя — Ирак, а также на четыре очка Индонезию, занявшую третью строчку в таблице.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене разгромила Пуэрто-Рико (3:0)

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в нейтральных стенах поотерпел поражение от Эквадора (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, Саудовская Аравия проиграла четыре раза при одной победе.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Сенегал забил больше 1,5 голов

в пяти из девяти последних матчей Саудовской Аравии забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 3.75, успех Саудовской Аравии — в 5.08.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.73.

Прогноз: в трех последних матчах африканская сборная забивала больше 1,5 голов. Так было и в единственном поединке против нынешнего соперника.

Между тем, в трех из четырех последних матчей ближневосточная команда пропустила больше 1,5 голов.

1.83 Индивидуальный тотал Сенегала больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Сенегал — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше 1,5 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах Саудовской Аравии.

2.02 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Сенегал — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02