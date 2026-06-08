10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Сенегала и Саудовской Аравии. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегал сыграет в финальной части мундиаля после того, как выиграл свою группу африканской квалификации.
Команда, которая ни разу не проиграла в отборе, оказалась в одном квартете чемпионата мира 2026 года вместе с Францией, Норвегией, а также Ираком.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от США (2:3).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже оказался на высоте, когда теперь на своей арене одержал победу над Гамбией (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сенегал выиграл шесть раз при двух поражениях.
Такая форма говорит об отличных шансах номинальных хозяев на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над нынешним соперником.
Садио Мане — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Саудовская Аравия
Турнирное положение: Саудовская Аравия также сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года, где в одной группе с ней оказались Уругвай, Испания и Кабо-Верде.
Команда в отборе по дополнительным опередила своего ближайшего преследователя — Ирак, а также на четыре очка Индонезию, занявшую третью строчку в таблице.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив на нейтральной арене разгромила Пуэрто-Рико (3:0)
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже остался ни с чем, когда снова-таки в нейтральных стенах поотерпел поражение от Эквадора (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, четыре из которых были товарищескими, а один — официальным, Саудовская Аравия проиграла четыре раза при одной победе.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей не то, что на победу, а даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе.
Сразу четверо игроков — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Сенегала забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Сенегал забил больше 1,5 голов
- в пяти из девяти последних матчей Саудовской Аравии забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Сенегал — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 3.75, успех Саудовской Аравии — в 5.08.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.02 и 1.73.
Прогноз: в трех последних матчах африканская сборная забивала больше 1,5 голов. Так было и в единственном поединке против нынешнего соперника.
Между тем, в трех из четырех последних матчей ближневосточная команда пропустила больше 1,5 голов.
Ставка: индивидуальный тотал Сенегала больше 1,5 голов за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах Саудовской Аравии.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.02